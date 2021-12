Skicross: Olympiahauptprobe mit Haken für Marc Bischofberger

OLYMPISCHE SPIELE 70 Stunden Reise – 10 Sekunden Rennen: Ein kurzes chinesisches Abenteuer für den Appenzeller Skicrosser Marc Bischofberger Der Skicrosser Marc Bischofberger weilte an der Olympiahauptprobe. Es waren turbulenten Tage mit langen Reisen, Sand in der Piste und ständiger Überwachung durch den chinesischen Sicherheitsapparat. Im Rennen stürzte der Appenzeller nach 100 Metern. Daniel Good Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Marc Bischofberger: in China nur in der Qualifikation stark. Bild: Freshfocus

Da stand er nun wieder. Am Bahnhof Altstätten am Dienstagmorgen um 1 Uhr. Jetzt war Marc Bischofberger wieder fast daheim in Marbach nach dem neuntägigen Abstecher an die olympische Hauptprobe der Skicrosser. Er hat viel erlebt in China, aber wenig Rennerfahrung sammeln können.

Nach einer guten Vorstellung in der Qualifikation stürzte der Olympiazweite von 2018 im ersten K.-o.-Vergleich nach rund 100 Metern. «Ich wurde eingeklemmt und konnte nichts mehr machen», sagt Bischofberger. Da lag er im Schnee. Aus und vorbei nach etwa zehn Fahrsekunden.

Marc Bischofberger aus Oberegg. Wohnhaft in Marbach. Bild: PD

70 Stunden hin und zurück war die Schweizer Delegation unterwegs, um im Hinblick auf die Spiele im Februar 2022 olympische Erfahrungen zu sammeln. Das hatte auch mit dem restriktiven Coronaregime der Chinesen zu tun. Bischofberger sagt:

«Am Flughafen in Peking mussten wir sechs Stunden warten. Dann eine weitere Stunde im Bus. Es war auf jeden Fall die speziellste Reise, die ich je gemacht habe. Überall standen Überwachungskameras.»

Auch im Schnee. «Sie setzten künstliche Bäume mit installierten Kameras ein. Und mindestens einmal pro Tag wurden wir auf Corona getestet.»

Sand aus der mongolischen Wüste in der Piste

Vor das Hotel durfte niemand. Da wäre umgehend die Polizei eingeschritten. «Einige von uns wollten einmal zu Fuss vom Servicecontainer ins Hotel zurück. Aber sie kamen nicht weit. Sofort waren sie von Ordnungskräften umzingelt. Und wurden gefilmt und fotografiert.» Unternehmen konnten die Athletinnen und Athleten nichts im olympischen Land von 2022.

Wie sonst war es eigentlich nur auf der Piste. Obwohl:

«Der Schnee ist schon anders als bei uns. Irgendwie dreckig, partikelreich, mit viel Sand zersetzt, der wohl von der mongolischen Wüste kommt.»

Trotz des missglückten Weltcupeinsatzes auf der Olympiapiste hat der 30-jährige Bischofberger «ein gutes Gefühl für die olympischen Rennen». Die Trainingszeiten waren in Ordnung, Skitests lieferten weitere Erkenntnisse und «ich bin mir sicher, dass ich dabei bin. Ausscheiden kann man im Skicross immer».

In Südkorea wurde 2018 aus Pech Silber

Die Schweizer dominierten zwar die Qualifikation mit den Rängen eins, zwei und fünf. Aber kein Rennfahrer von Swiss-Ski überstand die erste K.-o.-Runde. «So schlecht waren wir wahrscheinlich noch nie. Aber schon die Hauptprobe in Südkorea fiel weit unter den Erwartungen aus. Und dann klappte es doch», sagt der aus Oberegg stammende Bischofberger. Wenigstens für ihn, der vor knapp vier Jahren die olympische Silbermedaille gewann.

Der Olympiazweite ist noch nicht qualifiziert

Für den Appenzeller geht es bis Mitte Januar um die Olympia-Qualifikation für 2022. Da hat er in China wenigstens kein Terrain auf die verbandsinterne Konkurrenz eingebüsst. Vier Schweizer dürfen im olympischen Skicross starten, mindestens sechs haben die olympische Reife. Die Piste, auf der Mitte Februar der Kampf um die Medaillen stattfindet, wird noch verändert. Bischofberger sagt:

«Da muss schon noch mehr Spektakel geboten werden. Da bin ich mir ganz sicher.»

Wieder einmal so richtig essen

Einstweilen ist er froh, wieder zu Hause zu sein. «Ich freue mich auch darauf, wieder einmal richtig zu essen. So kann ich die verlorenen Kilos wieder zu mir nehmen. Die Verpflegung in China war eigentlich gut, aber es gab immer sehr viel Reis.» Schon am Montag geht es weiter nach Val Thorens, wo zwei weitere Weltcup-Rennen stattfinden.

Über den nächsten Abstecher nach China hat sich Bischofberger noch keine konkreten Gedanken gemacht. «Das bringt nicht viel und ist nicht meine Art. Zuerst muss ich mich ohnehin qualifizieren.»

Der Lockruf des Reiches der Mitte ist unerbittlich. Mittlerweile reicht er bis zum Bahnhof in Altstätten.