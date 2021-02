Olympische Sommerspiele «Es ist schwierig, die Motivation hochzuhalten» – So geht es Giulia Steingruber mit ihrer Verletzung und der Corona-Zwangspause Das Schweizer Aushängeschild Giulia Steingruber hat sich in der Wettkampfpause viele Fragen gestellt – und neue Elemente geübt. Für ihre Zukunft lässt sie sich verschiedene Optionen offen. Raya Badraun 15.02.2021, 17.00 Uhr

Giulia Steingruber lässt sich nicht in die Karten blicken, was ihre Zukunft angeht. Bild: Michael Weber/Imago

Seit eineinhalb Jahren hat Giulia Steingruber an keinem grossen Wettkampf mehr geturnt. Der letzte war der Swiss Cup 2019 im Hallenstadion Zürich, ein Show-Wettkampf. Danach fand im vergangenen Frühling nur noch ein interner Qualifikationswettkampf statt.

Eine derart lange Wettkampfpause erlebte Steingruber nicht einmal nach ihrem Kreuzbandriss. Die 26-Jährige sagt:

«Es ist schwierig, die Motivation hochzuhalten.»

Das Gefühl im Wettkampf fehlt ihr, die Zuschauer, das Adrenalin. «Das ist doch die Belohnung für die ganze Arbeit», so die St.Gallerin. Stattdessen verbrachte sie die vergangenen Monate immer in derselben Turnhalle in Magglingen. Das sei manchmal schon etwas monoton.

Das Warten hat bald ein Ende

Das Ende der Wartezeit ist jedoch in Sicht. Anfang März findet der erste von zwei internen Qualifikationswettkämpfen statt. Und dann kommt bereits ein Grossanlass: die EM in Basel Ende April. Eigentlich wollten die Schweizer Kunstturner vor dem Grossanlass noch Erfahrungen sammeln. Doch die Wettkämpfe in Deutschland können aufgrund der Coronamassnahmen nicht stattfinden. Und der Weltcup in Doha wurde vom Schweizerischen Turnverband aus dem Kalender gestrichen. Steingruber sagt:

«Wir gehen den sicheren Weg.»

Das Risiko sei zu gross, auch weil die Geräte von allen Athleten angefasst werden und kaum desinfiziert werden könnten. «Würde es einen Coronafall geben und wir müssten noch vor Ort in Quarantäne, wäre das blöd», sagt Steingruber. Doch ideal ist es so nicht. «Ich habe das Gefühl, dass mein Selbstvertrauen ein bisschen angeknackst ist», sagt sie. Die Turnerin macht deshalb viel Mentaltraining und versucht weiter positiv zu bleiben.

Mit Pablo Brägger, dem anderen Ostschweizer Turn-Aushängeschild, versteht sich Giulia Steingruber sehr gut. Bild: Pius Amrein

Eineinhalb Jahre sind eine lange Zeit – und einiges ist seit dem letzten Wettkampf passiert. Da war im Frühling der Lockdown, den Steingruber bei ihren Eltern in Gossau verbrachte. Und just an ihrem 26. Geburtstag erfuhr sie, dass die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben werden. Steingruber begann sich in jener Zeit Fragen über ihre Zukunft zu stellen: Will sie den ganzen Aufwand ein weiteres Jahr betreiben? Würde ihr Körper überhaupt nochmals mitmachen?

Der Körper ist heute schneller müde

Heute, fast ein Jahr später, hat sie eine Antwort. Ja, Steingruber hat noch nicht genug vom Turnsport – und ihr Körper macht auch mit. Der Wiedereinstieg nach der langen Zwangspause sei einfacher gewesen als gedacht. Langsam wurde das Training gesteigert. Das half ihr. Es habe jedoch gedauert, bis «der Motor wieder warmgelaufen ist». Und sie sagt: «Jetzt wo die Belastung wieder sehr hoch ist, merke ich, wie schnell der Körper müde wird und ich länger für die Erholung brauche. Doch das hindert mich nicht.» Sie hat ihren Entscheid keinen Tag bereut. Die Freude ist noch immer da. Steingruber sagt:

«Ich sehe auch, dass ich noch Potenzial habe.»

Durch die abgesagten Wettkämpfe im Herbst blieb mehr Zeit. Diese wurde vor allem für einen guten Aufbau genutzt. Und im Dezember arbeitete Steingruber auch an neuen Elementen. Sie beschreibt diese Zeit als besonders schön. «Die Stimmung ist locker, man freut sich, wenn man etwas Neues schafft», sagt sie.

Giulia Steingruber Bild: Pius Amrein

Am Barren hat Steingruber die Übung umgestellt, am Balken zwei neue Elemente einstudiert. Auch am Sprung, wo das Niveau weltweit sehr hoch ist, arbeitete sie intensiv. So übt sie den Cheng, eine Mischung aus Jurtschenko und Tschussowitina. Auch am Boden, ihrer Lieblingsdisziplin, sieht sie noch viel Potenzial. «Ich will aber eigentlich noch nicht zu viel verraten», sagt Steingruber. Auch weil sie nicht wisse, ob sie die Übungen an den Wettkämpfen dann auch zeigen kann.

Steingruber will sich alle Optionen offenlassen

Auch sonst gibt es noch viele Unsicherheiten. Die EM soll zwar stattfinden, aber ohne Publikum. Damit wird sich die spezielle Stimmung von Bern 2016 nicht wiederholen. «Das ist schade, aber verständlich», sagt Steingruber.

«Es ist wichtig, dass wir überhaupt einen Wettkampf turnen können.»

Noch immer nicht sicher ist hingegen, ob und in welcher Form die Olympischen Spiele von Tokio stattfinden können. Steingruber versucht dennoch optimistisch zu bleiben. «Wenn ich mir zu viele Gedanken darüber mache, wird die Vorbereitung schwierig», sagt sie.

Und nach Tokio? Auf ihre Zukunftspläne wurde Steingruber schon oft angesprochen, geäussert hat sie sich dazu kaum. «Ich will mir verschiedene Optionen offenlassen.» Sie schaut, was alles möglich ist, beruflich wie sportlich. «Zuerst will ich aber sehen, was die Olympischen Spiele mit mir machen», sagt Steingruber.