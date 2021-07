Olympische Sommerspiele 14 Tage oder 336 Stunden gefangen in Zimmer 302 – weshalb sich ein St.Galler in Quarantäne begab, um an den Olympischen Spielen dabei zu sein Ausländer, welche die am Freitag beginnenden Olympischen Spiele in Tokio miterleben wollen, mussten wegen der Corona-Pandemie zuvor bis zu 14 Tage in Quarantäne. Ein Erfahrungsbericht. Andreas Werz aus Tokio 21.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Werz in den Tagen nach der «Befreiung» vor den olympischen Sportanlagen in Tokio. Bild: PD

Mir schwante schon bei der Ankunft in Tokio Böses. Als wir knapp 30 Passagiere den Airbus verliessen, empfingen uns sogleich fast ebenso viele Flughafenangestellte.

Der Mann, der ein Schild mit meinem Namen in die Höhe hielt, trug eine durchsichtige Maske bis auf Brusthöhe, zudem Handschuhe und eine medizinische Schürze. Er erinnerte mich an Oscar-Preisträger Dustin Hoffman im Virusdrama «Outbreak». Ich wähnte mich im weltenweiten Corona-Hotspot.

15 Personen begutachten 15 Dokumente

Ich händigte dem Mann etliche Unterlagen aus, die für meine Einreise erforderlich waren. Als ich das Land 2002 letztmals besucht hatte, war einzig mein Schweizer Pass gefragt gewesen. Wegen Covid-19 benötigen nun sämtliche Ausländer ein Visum für Japan – und vieles andere mehr.

Die ohnehin vorsichtigen, strukturierten und detailversessenen Japaner scheinen mir ob des Coronavirus geradezu verängstigt, ja teilweise fast hysterisch. Dabei verzeichnet Japan bei 126 Millionen Einwohnern täglich rund 2500 Neuinfizierte, eine vergleichsweise geringe Anzahl, die den bis zum 22. August verhängten nationalen Notstand kaum rechtfertigt.

Geschätzte 15 Personen begutachteten meine geschätzten 15 Dokumente im Flughafen Narita, das Visum interessierte kaum jemanden, umso mehr meine Arbeitserlaubnis für die Olympischen Sommerspiele und mein PCR-Test.

Dass mir bereits zwei Pfizer-Dosen gespritzt wurden und ich somit im Gegensatz zu 80 Prozent der Japaner vollständig geimpft bin, interessierte hingegen niemanden. Wie alle Einreisenden, Einheimische eingeschlossen, musste ich eine Speichelprobe abgeben, die 60 Minuten später ein negatives Resultat ergab.

Ausländische Touristen sind nicht willkommen

Danach durfte ich endlich zur Migration schreiten. In einer riesigen Halle dieses riesigen Flughafens war ich weit und breit der Einzige, der sich seinen Stempel im Pass abholte. Japan lässt in diesen anspruchsvollen Zeiten nur einreisen, wer einen triftigen Grund vorweisen kann.

Ausländische Touristen sind momentan nicht willkommen. Zu gross die Angst vor einer erneuten Corona-Welle und eines Anstiegs der Fallzahlen. Als ich schliesslich auch noch sechs Zollangestellte und einen Spürhund passiert hatte, ging es im Auto in die grösste Stadt der Welt – im Grossraum Tokio leben 38 Millionen Menschen.

Die Aussicht aus dem Quarantäne-Zimmer Bild: PD

Fehlbare müssen mit dem Ausschluss rechnen

Das Hotel glich einem Plattenbau aus der ehemaligen DDR. Keine der knapp 200 Personen war freiwillig in dieser lieblos und spartanisch eingerichteten Unterkunft.

Ausländische Mitarbeiter des Organisationskomitees der Olympischen Spiele und Medienvertreter mussten hier für bis zu 14 Tage in Quarantäne.

Yuko von der Abteilung Medienorganisation, deren 445 Mitarbeiter aus 21 Ländern sich um die 5800 akkreditierten Journalisten kümmern, gab mir einen Plastiksack mit Broschüren über die anstehende Grossveranstaltung, dazu eine 2-Liter-Flasche Wasser, ein Päckchen Süssigkeiten mit einer Willkommenskarte sowie den Schlüssel für Zimmer 302. Sie sagte:

«Ich wünsche dir eine kurzweilige Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.»

Welch rosige Aussichten! Ich seufzte, da wandte sich Yuko nochmals an mich: «Bitte verlasse dein Zimmer nicht, die japanischen Behörden sind strikt, was das Verhalten in Zeiten von Covid-19 anbelangt.»

Kameras überwachten die Ein- und Ausgänge des Hotels. Fehlbare mussten mit dem Ausschluss aus der Olympischen Familie und gar mit Landesverweis rechnen.

Ich erinnerte mich an die Pöschwies. In der Justizvollzugsanstalt in Regensdorf war ich einmal vor etlichen Jahren – für drei Stunden mit der Fifa-Mannschaft zu einem Fussballspiel gegen Gefängnisinsassen. Ich erzielte damals ein Tor.

336 Stunden auf 10 Quadratmetern

Als Tor fühlte ich mich in der Lobby des Hotels. War mein Entscheid wirklich richtig, dieses Jobangebot angenommen zu haben, um nach einer Reise um die halbe Welt kurz nach der Ankunft in Japan eingesperrt zu werden? Für 336 Stunden in einem 10 Quadratmeter engen Raum und einem 5 Quadratmeter winzigen Badezimmer mit Plastikboden.

Kein Kleiderkasten, dafür ein Fernseher mit einem einzigen Sender, auf dem nicht japanisch gesprochen wurde. Dafür lagen «Das Neue Testament» und «Die Lehren des Buddha» in englischer Sprache zum Lesen bereit. Halleluja! Gottlob hatte ich Bücher im Gepäck.

Kaltes Poulet, kalter Broccoli

Kurz nach dem Zimmerbezug klopfte es an meiner Türe. Bekam ich etwa eine grössere Unterkunft? Oder wollte mir jemand mitteilen, die Isolation dauere neu nur noch eine Woche?

Ich öffnete und sah auf dem hässlichen grauen Teppich eine Plastikbox. Der darin befindliche Plastiksack enthielt eine Petflasche Wasser und eine kleine Kartonschachtel. Mein Abendessen. Kaltes Pouletfleisch, kalter Broccoli, kalter Reis. Oyasuminasai – gute Nacht.

Essen und Getränke inklusive: Insgesamt 14 Tage verbrachte Andreas Werz in Tokio im Quarantäne-Hotel.

Ein Tasse Tee auf die Schweiz

Meine Klause bot mir wenig Platz und kaum eine Aussicht. Dafür besass ich im Überfluss, was unzählige Menschen nicht haben oder glauben, nicht zu haben: Zeit. Ich hatte sie jederzeit, 24 Stunden am Tag und dies während zweier Wochen.

Da ich als Quarantäne-Absolvent wie ein Aussätziger behandelt wurde, stellte jemand dreimal täglich Wasser und kaltes Essen vor meine Türe. Ich sah nie eine Raumpflegerin und nie einen Zimmernachbarn.

Room service? Was ist das? Ich hatte auch keine virtuellen Sitzungen und somit unendlich viel Zeit. Wie gerne hätte ich sie unter anderem genutzt, um mit Kollegen ein Bier zu trinken.

Der japanische Tee lief mir in Zelle 302, pardon, in meinem Hotelzimmerchen, mit der Zeit aus den Ohren. Spätestens seit dem historischen EM-Sieg der Schweizer Fussballer gegen Weltmeister Frankreich war ich allergisch gegen das Aufgussgetränk.

«Meine Freunde in Zürich, Winterthur und St.Gallen feierten mit Bier, Wein und Prosecco, während ich den Helden aus Sursee, Turbenthal, Albanien und Kosovo morgens um 7 Uhr in Tokio vor dem Smartphone mit einer Tasse Tee zuprostete.»

Als Ersatz hätte sich Wasser angeboten, aber nichts Alkoholisches. Das war in der Quarantäne nicht erlaubt. Wer 14 Tage auf 10 Quadratmetern verbringen muss, könnte ja Gefahr laufen, zum Säufer zu werden oder sich gar in die Tiefe zu stürzen.

Liess sich das kleine Fenster im Raum deshalb nur fünf Zentimeter kippen?

Andreas Werz vor dem Zimmer 302, das er nicht so schnell vergessen wird. Bild: PD

EM, «Tatort» und Netflix

Ein kaltes Bier und eine heisse Nudelsuppe. Dies werde ich mir gönnen, wenn ich die Quarantäne überstanden habe. So habe ich mir das lange vor meiner Erlösung ausgemalt, fast ist es auch so gekommen – nur blieb es nicht beim einen Gerstensaft.

Alle, welche diese Isolation, die einer Einzelhaft gleicht, hinter sich gebracht haben, dürfen sich als kleine Helden fühlen.

Wir haben einen ziemlich hohen Preis dafür bezahlt, an den Olympischen Spielen dabei zu sein.

Nicht wenige Familienangehörige, Bekannte, Kollegen und Freunde haben mich des Masochismus bezichtigt, freiwillig diese Mühsal auf mich genommen zu haben. Würde ich nochmals zwei Wochen in Quarantäne gehen? Niemals! Habe ich also den Entscheid bereut, mich wegen des Coronavirus so lange einschliessen zu lassen? Keineswegs!

Ich habe in dieser Zeit viel über mich selber erfahren, zwei Bücher und Allerlei auf dem Handy gelesen, über die unterschiedlichsten Dinge nachgedacht, die EM und Wimbledon verfolgt, mindestens ein Dutzend alte «Tatort»-Folgen sowie Filme und Serien auf Netflix, ARD, ZDF und SRF gesehen.

Die Isolation war mühsam und in ihrer Länge und Form überflüssig. Gleichwohl hat sie mir in mancherlei Hinsicht gutgetan. Sicherlich bin ich dankbarer geworden, hoffentlich anhaltend – für die Freiheit, die ich nun wieder geniessen kann und die ich zuvor, wie anderes ebenso, zu wenig wertgeschätzt habe, und insbesondere für die sozialen, für die persönlichen Kontakte. Endlich wieder Menschen treffen und nicht dauernd am Smartphone hängen. Grossartig.

Andreas Werz ist in St.Gallen aufgewachsen und arbeitete unter anderem als Redaktor für «Die Ostschweiz» und «Sport». Von 1999 bis 2009 gehörte er der Kommunikationsabteilung der Fifa an. Seit 2019 lebt der 56-Jährige in Kolumbien und ist als Freelancer für die Fifa und Südamerikas Fussballverband Conmebol tätig, ebenso als Kolumbien-Scout für den US-Fussballklub Chicago Fire. Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist Werz Venue Media Manager bei den Wettbewerben von BMX (Freestyle und Racing) und Skateboarding (Park und Street).