Eine Reise von Pyeongchang bis ins Taminatal – wie eine Olympiasiegerin in Vättis die grosse Liebe fand Nadezhda Skardino hat Gold und Bronze im Biathlon für Weissrussland gewonnen. Nun ist die 35-jährige Russin Mutter, lebt in Vättis – und ist glücklich dabei. Reto Voneschen 07.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bronze, Gold, Silber: Nadezhda Skardino, Darja Domratschawa und Selina Gasparin (von links). Bild: Morry Gash/EPA (Sotschi, 15. Februar 2014)

Es gibt Bilder, die prägen sich ein. So eines dürfte – zumindest bei vielen Schweizer Sportinteressierten – jenes von Selina Gasparin an den Olympischen Spielen 2014 sein.

Die Engadiner Biathlonpionierin stand überraschend als strahlende Zweite auf dem Podest. Überdurchschnittlich Sportinteressierte erinnern sich dazu, dass die damalige weissrussische Dominatorin Darja Domratschawa das dritte Gold jener Spiele gewann.

Wer aber Dritte war, das wissen wohl nur Biathlon-Insider. Die Auflösung: Nadezhda Skardino hiess Domratschawas Landsfrau, die damals ihre erste Olympiamedaille gewann.

Skardino will feiern gehen

Skardino sitzt nun, gut sechs Jahre später, an einem Küchentisch in Vättis und erzählt mit einem Lächeln aus ihrem Leben. Die Tamina rauscht und im Zimmer nebenan ist Kinderlachen zu hören. Wie passt dies alles zusammen?

Vier Jahre nach dem Coup in Sotschi gewinnt Skardino mit der weissrussischen Staffel in Pyeongchang die langersehnte Goldmedaille. Der Druck war gross bei den Weissrussinnen, nun auch die Erleichterung und Erschöpfung nach dem ganzen «Tamtam» rund um den Titelgewinn.

Nur die treffsichere Startläuferin Skardino will abends noch feiern. Sie weiss: Diese Olympischen Spiele sind ihre letzten, ihre Karriere wird bald zu Ende sein. Eine Kollegin nimmt Skardino mit in eine Disco. Dort treffen sie auf die Schweizer Männerstaffel, die auf ihren Olympiastart anstösst. Mittendrin: Ersatzläufer Martin Jäger.

Nadezhda Skardino im Taminatal Reto Voneschen

Skardino und der Vättner kommen sich näher, auch kurz danach an der Schlussfeier läuft man sich über den Weg. Ebenso beim letzten Weltcup-Rennen einen Monat nach den Spielen. Die Schmetterlinge fliegen zwischen Vättis und Minsk, wo Skardino damals wohnt. Bald wird mehr daraus. Im Sommer 2019 steht in Weissrusslands Hauptstadt die Hochzeit an, im November erblickt Söhnchen Daniil das Licht der Welt.

«Ich mag diese Geschichte»

Und nun also Vättis. Eine besondere Geschichte. «Ich mag sie», sagt Skardino und lacht erneut. Multikulti ist man sich in ihrer Familie gewöhnt, das merkt man schon an ihrem Nachnamen. «Eigentlich wäre dieser Scardino geschrieben, mein Urgrossvater wanderte einst von Italien nach St.Petersburg aus.» Im Kyrillischen wird aus dem C ein K. Ihre Mutter besitzt dazu deutsch-baltische Wurzeln.

Von der Millionenstadt St.Petersburg zügelte sie vor rund 15 Jahren nach Minsk, nachdem Skardino in einem Trainingslager mit weissrussischen Biathleten äusserst geschickt mit einem Biathlongewehr hantiert hatte. So wird aus der stagnierenden russischen Langläuferin eine hoffnungsvolle weissrussische Biathletin.

Skardinos wilde Reise durch Europa mit dem Sohn

Zwölf Jahre tritt sie für ihre Wahlheimat im Weltcup an, geniesst das Leben als eine der populärsten Sportlerinnen des Landes. Nach Daniils Geburt bleibt die junge Mutter in Weissrussland, Anfang März begleitet sie Ehemann Martin an die EM in Minsk.

Und dann steht, kurz vor dem Corona-Lockdown, die Frage im Raum: zurück zu den Verwandten nach St.Petersburg oder, wie geplant, zum Ehemann nach Vättis? In einer wilden Reise quer durch Europa landet Skardino mit dem viermonatigen Söhnchen in den Armen am 8. März im Taminatal. Zwei Tage später schliessen die Grenzen. Eine Woche später stösst auch der nach Finnland weitergereiste Ehemann Martin zur kleinen Familie.

Es gefalle ihr sehr gut in Vättis, erzählt Skardino, auch wenn sie ein wenig ein mulmiges Gefühl beschlich, als sie das erste Mal durch das enge Tal fuhr.

«Diese hohen Berge. Ich fragte Martin nur, ob die Strassen nie verschüttet würden. Seine Antwort, ‹in den vergangenen 30 Jahren nur einmal›, beruhigte mich.»

Der Wechsel von der Metropole Minsk ins beschauliche Taminatal ist der 35-Jährigen leicht gefallen. Das Leben in der Millionenstadt vermisse sie nicht. In Weissrussland hat Skardino die Ausbildung zur Sportlehrerin absolviert. In diesem Bereich sieht sie auch ihre Zukunft. Dass sie viel davon versteht, zeigt sie auf ihrem Instagram-Kanal. Während der Coronazeit hat sie fast täglich ein Fitnessvideo aufgeschaltet.

Überhaupt ist sie sehr aktiv auf Instagram. Ausführlich bebildert sie ihr «neues» Leben im Taminatal, egal, ob Skitour von der Sardonahütte bei den Schwiegereltern oder Velotour über die Taminabrücke. Rund 20'000 Follower hat die Olympiaheldin. Auch diese Bilder können sich einprägen.