Colin Wili: Der Appenzeller will es im Olympia-Slopestyle wissen

Olympia-Freestyler Schanzen bauen auf der Ebenalp: Wie der Appenzeller Colin Wili zum olympischen Freestyle-Skifahrer wurde Am Montag kämpft Colin Wili in der olympischen Disziplin Slopestyle um den Finaleinzug. Die Karriere des 23-Jährigen nahm seine Anfänge auf der Ebenalp und auf Nachbars Trampolin. Ralf Streule Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Colin Wili hat am Montag die Chance, sich für den olympischen Slopestyle-Final zu qualifizieren. Bild: Jae C. Hong / AP

Innerrhödler an Olympia? Man denkt an Skicrosser Marc Bischofberger aus Oberegg, den Silbergewinner von Pyeongchang 2018. Für Peking aber schaffte er die Selektion nicht. Dennoch ist in China ein Appenzeller mit dabei. Ein richtiger Appenzeller, ja, um es umgangssprachlich auszudrücken: einer aus «Appenzell selber».

«Us Appenzöll sölber», wie er sagen würde. Colin Wili heisst er, sein Appenzeller Dialekt ist noch zu erkennen, wenn auch nicht mehr ganz lupenrein. Die Zeit in Engelberg im Sportgymnasium und die Hunderten Stunden, die er in Laax mit Gleichgesinnten auf Slopes, Halfpipes und grossen Schanzen verbrachte, haben den Dialekt Wilis geglättet. Wenn er mit Kollegen aus der Heimat zusammensitze, appenzellere er etwas mehr, sagt der 23-Jährige.

Die Leidenschaft für Ski-Freestyle hat er im Appenzellerland entdeckt, ausgelebt hat er sie anderswo. Wili hat sich in den vergangenen Jahren der Weltspitze im Freestyle-Skiing angenähert – und darf am Montag im olympischen Slopestyle-Bewerb (Ski-Parcours mit Rails und Schanzen) zum erweiterten Favoritenkreis mit Finalchancen gezählt werden.

Trampolin, Gontener Loipe, Schanzen auf der Ebenalp

Am Anfang der Freestyle-Karriere Wilis steht der Jobwechsel seines Vaters und der Umzug der Familie Wili von Gossau nach Appenzell, als Colin vier Jahre alt war. Und ein Trampolin in Appenzell, bei den Nachbarn im Garten. Stunden habe er darauf verbracht, die Grundlagen in Sachen Saltos und Schrauben gelernt. Gleichzeitig war der Appenzeller in mehreren Sportklubs. «Mama fuhr mich oft am Samstagmorgen nach Gonten zum Langlaufclub, danach direkt zum Skilift in der Ebenalp.» Das machte aus ihm einen polysportiver Buben – der plötzlich mit Freunden Schanzen baute, und immer weiter flog. Und bald an Wochenenden per Zug nach Laax pendelte, dort Freunde fand, die noch weiter und spektakulärer flogen.

Vergangene Woche hat Wili in der Big-Air-Disziplin seine erste olympische Chance nicht gepackt. Eigentlich hätte er einen noch nie gezeigten Trick in der Schublade gehabt, einen «Triple Cork 1020 mit Octo-Grab». Linke Hand zur Spitze des linken Skis, rechte Hand zum Skiende des rechten Skis. Und wilde drei Drehungen in einer Querachse, dass man beim Zuschauen den Überblick verliert. Der anspruchsvolle Trick kam nicht zur Anwendung. Zwei von drei Versuchen stand er nicht und verpasste den Final. Big Air sei nicht seine liebste Disziplin, sagt Wili. «Das Warten zwischen den Sprüngen, dann nur ein einzelner Sprung. Da liegt mir Slopestyle besser, weil man sich in einen ‹Flow› fahren kann.»

Colin Wili während des Big-Air-Events. Matt Slocum / AP

«Einfach versuchen, nicht nervös zu werden»

Apropos warten: Was tun, wenn man tagelang in Zhangjiakhou, in den Bergen nordwestlich von Peking, auf seinen nächsten Einsatz wartet – und die «Bubble» der Freestyle-Skifahrer nicht verlassen darf? Einen Apéro geniessen zum Beispiel, zur Feier der Bronzemedaille von Teamkollegin Mathilde Gremaud, die auf der Big-Air-Schanze reüssierte. Oder Golf spielen mit Kindergolfschlägern, die man mal auf einer Weltcup-Reise gekauft hat. Oder sich im Frisbee-Golf messen. «Einfach versuchen, nicht nervös zu werden», sagt Wili. Unterdessen hat sich die Langeweile-Phase für den 23-Jährigen schon wieder entspannt. Derzeit stehen Trainings an auf der Slopestyleanlage, «auf trockenem, kalten Kunstschnee».

Colin Wili nach einem seiner Versuche über die grosse Schanze. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEY

Hier rechnet er sich gute Chancen aus für einen Sprung in den Final, und dann, «an einem guten Tag», ganz nach vorne. «Hier kommen theoretisch 20 bis 30 Sportler für Medaillen in Frage.» Wili ist seit einigen Jahren im Weltcup dabei, hat auch schon den einen oder anderen guten Rang herausgefahren, landete einst mit 18 Jahren auf dem Weltcup-Podest, wurde an der WM 2019 Sechster im Slopestyle. Doch die Leistungsdichte hat zugenommen. Er hält mit der Entwicklung aber Schritt. Seit vergangenem Sommer, als er die Matura abgeschlossen hat, kann er sich als Profisportler bezeichnen. Er hat hinsichtlich Olympia das Krafttraining intensiviert, im «Rotor-Team» in Liechtenstein, wo viele Schweizer Sportler ein und aus gehen. Und er verbrachte viele Sommerstunden auf dem Gletscher von Saas Fee.

«Momentan kann ich leben vom Sport», sagt Wili. Es helfen Swiss-Ski, die Sporthilfe sowie persönliche Sponsoren. Auch der Appenzeller versucht – wie von Freestyler Andri Ragettli vorgelebt – seine Reichweite in sozialen Medien zu vergrössern, was ihn für weitere Sponsoren interessant machen könnte. Was besonders helfen würde: ein olympischer Erfolg. Am Montagmorgen bietet sich Wili die Chance, in den Final vom Dienstag einzuziehen.

