Erster Wettkampf Für den Toggenburger Snowboarder Jan Scherrer ist vor dem Saisonstart in Laax nur noch das Beste gut genug Der Toggenburger Weltklassesnowboarder Jan Scherrer fühlt sich stark wie nie zuvor. Beim Saisonstart in Laax will er ein erstes Mal glänzen. Für die, aufgrund des Coronavirus wenigen, Wettkämpfe in dieser Saison hat er eine spezielle Waffe in der Hinterhand. Nico Conzett 15.01.2021, 05.00 Uhr

Jan Scherrer fliegt durch die Laaxer Lüfte - landen will er auf dem Podest. PD

«2020 war das beste Jahr meiner Karriere», sagte Jan Scherrer im Dezember in einem Interview mit einem Snowboardmagazin. Eine Aussage, die aufgrund der Coronapandemie paradox scheint. Das Empfinden bezüglich des vergangenen Jahres dürfte bei vielen Menschen diametral anders sein. Doch wenn der 26-jährige aus Ebnat-Kappel diese Aussage macht, ergibt sie absolut Sinn. Scherrer ist seit Jahren eine Konstante in der Halfpipe-Weltspitze, fährt in der Regel in die Top Ten. Der Sprung auf das Podest blieb ihm aber bisher oft knapp verwehrt.

Scherrer präsentiert eine Weltneuheit

2020 hat sich das geändert. Scherrer holte sich die Silbermedaille an den Burton US Open sowie die Bronzemedaille an den Winter-X-Games in Aspen. Das Tüpfelchen auf dem I folgte im Oktober: Der St.Galler präsentierte der Welt eine eigene Trickkreation namens «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» und damit eine unvergleichbare Neuheit.

Auch bei Nacht stilsicher: Jan Scherrer beim Laax Open Anfang 2020. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nur schon die Sprungbeschreibung lässt Schwindelgefühle aufkommen: Rückwärts angefahrener Doppelsalto mit drei hangaufwärts gedrehten Drehungen um die eigene Achse, ergänzt mit einer speziellen Grab-Kombination. Ein Sprung, den noch nie ein anderer Athlet versucht, geschweige denn gestanden hat. Eine vergleichbare Innovation gelang zuletzt Iouri Podladtchikov mit seinem Yolo-Flip 2014. Fünf Jahre lang geisterte die Idee zum Spektakelsprung in Scherrers Kopf herum. Im vergangenen Oktober in Saas-Fee brachte er den Mut auf, ihn in der Halfpipe zu verwirklichen - mit überwältigendem Erfolg.

Die Podestjagd wird in Laax eröffnet

Für Scherrer ist sein Trick eine Art Bonus beim Versuch, den letzten Schritt zu schaffen. Den Schritt an die Spitze der Spitze. Auf die Frage, was 2021 passieren muss, damit es noch besser als das vergangene Jahr wird, antwortet Scherrer knapp und grinsend:

Scherrers Saisonziele sind klar: Es soll endlich regelmässig nach ganz vorne reichen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Jetzt müssen Podestplätze her.»

Damit es mehr als 2020 werden, muss der Toggenburger in jedem Wettkampf liefern. Denn die Halfpipe-Snowboarder leiden mehr als andere Wintersportler unter coronabedingten Wettkampfabsagen. In dieser Saison bestritten sie bisher keinen einzigen Ernstkampf.

Das erste Mal messen sich die besten Fahrer der Welt Mitte der kommenden Woche in Laax. Eine Woche später stehen die Winter-X-Games in den USA an. Danach: jede Menge Fragezeichen. Allenfalls findet die ursprünglich in China geplante und anschliessend abgesagte Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary statt, doch auch das ist noch nicht bestätigt. Dem Laax Open kommt als erstem Wettkampf der Saison daher eine spezielle Bedeutung zu.

Corona macht alles ein bisschen komplizierter

Die Saisonvorbereitung litt ebenfalls unter dem Coronavirus. Scherrer und seine Schweizer Teamkollegen konnten bisher nur wenige Schneetrainings absolvieren. Wie die Situation bei der internationalen Konkurrenz aussieht, ist unklar: «Wir haben keine Ahnung, was die Amerikaner oder die Japaner in dieser Zeit gemacht haben», sagt Scherrer. Der Wettbewerb in Laax wird Antworten liefern und den Schweizern zeigen, wo sie stehen.

Jan Scherrer macht sich ohnehin nicht viele Gedanken zur Konkurrenz, sondern fokussiert sich auf die eigene Leistung. Der Toggenburger fühlt sich stark wie nie zuvor in seiner Karriere und bewegt sich mittlerweile auf einem derart hohen Grundniveau, dass er überzeugt ist:

«Wenn ich einen perfekten Lauf abliefere und es nicht für das Podest reicht, läuft irgendetwas falsch.»

Auf Podladtchikovs Spuren

Zudem hat Scherrer mit seinem neuen Trick eine Spezialwaffe in der Hinterhand. Ob er diese bereits in Laax einsetzt oder dann an den X-Games in Aspen, wo die öffentliche Aufmerksamkeit grösser ist, weiss er noch nicht. Fakt ist, dass der Trick Scherrer alle Türen öffnet. Er wird im Hinterkopf haben, wohin Iouri Podladtchikovs damalige Weltneuheit diesen geführt hat - zum Olympiasieg 2014 in Sotschi.