Handball St.Otmar hält mit Pfadi Winterthur mit, steht am Ende aber mit leeren Händen da St.Otmar bietet in der Handball-NLA Leader Pfadi Winterthur Paroli – verliert aber mit 25:27. Die Chancenverwertung ist das grosse Manko. Ives Bruggmann 21.03.2021, 20.39 Uhr

Sprung- und wurfstark: St.Otmars Distanzschütze Dominik Jurilj. Benjamin Manser

Die Vorzeichen waren nicht die besten für St.Otmars Handballer. Captain Tobias Wetzel fehlte gegen Leader Pfadi Winterthur ebenso verletzungsbedingt wie Defensivspezialist Frédéric Wüstner. Zudem liess die letzte Leistung vor der Nationalmannschaftspause gegen die Kadetten Schaffhausen – die St.Galler kassierten eine 25:37-Niederlage – einige Fragen offen.

Doch St.Otmar bot dem Tabellenersten aus Winterthur auch in der dritten Direktbegegnung Paroli, steht am Ende aber dennoch ohne Punkte da. In der Defensive ersetzte überraschenderweise Noah Haas den verletzten Wetzel und bildete mit Max Höning den Innenblock. Die St.Galler Deckung ging aggressiv zu Werke und gestand dem Gegner im Positionsangriff nur selten Tore zu. Nur mit dem robusten Winterthurer Kreisläufer Rastko Stojkovic bekundeten St.Otmars Abwehrspieler Mühe. Der Serbe erzielte in seinem erst sechsten Spiel für Pfadi acht Treffer.

Frei Würfe vergeben

In der Offensive präsentierte sich die Mannschaft um Regisseur Andrija Pendic konzentriert und liess den Ball gekonnt zirkulieren. Immer wieder fand das Heimteam eine gute Wurfposition und unterband auf diese Weise zu einem grossen Teil das gefürchtete Tempospiel der Gäste. Nur einen Vorwurf mussten sich die St.Galler am Ende gefallen lassen. Sie liessen zu viele freie Würfe liegen. So war der Spielverlauf für die Mannschaft von Trainer Zoltan Cordas zermürbend. Sie lag über weite Strecken im Rückstand und jedes Mal, wenn sich eine Chance bot, versagte St.Otmar im Abschluss. Ein Beispiel: In der 47. Minute wurde Kreisläufer Benjamin Geisser sehenswert freigespielt. Es wäre der wichtige 20:20-Ausgleichstreffer gewesen. Doch Yahav Shamir im Winterthurer Tor parierte den Wurf des St.Galler Kreisläufers.

Daraufhin zog der Leader bis auf 23:20 davon. In den letzten zehn Minuten schaffte es St.Otmar nicht mehr, die Partie zu drehen, obwohl die Möglichkeiten durchaus vorhanden gewesen wären. «Wir haben ein paar Bälle zu viel liegen lassen. Vor allem die Big Points», sagte Pendic. Die letzten Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer vergaben Geisser in der 56. und David Fricker in der 57. Minute. Nach der insgesamt achten Zweiminutenstrafe gegen Fricker eineinhalb Minuten vor Schluss war die Partie entschieden.

Pfadi agierte seinerseits souverän, wenn auch nicht überragend. Das eingespielte Team konnte sich einmal mehr auf die individuelle Klasse der Nationalspieler Kevin Jud, Marvin Lier und Roman Sidorowicz verlassen. Weil die Winterthurer aufgrund der Verletzung Cédrie Tynowskis mit nur einem Linkshänder agierten, musste am rechten Flügel oft ein Rechtshänder einspringen. Joël Bräm erzielte auf diese Weise sogar zwei Tore.

Variabel in der Offensive

Im Vergleich zu den vergangenen Spielen hat sich St.Otmar deutlich gesteigert. In der Defensive agierten die St.Galler energischer als zuletzt. Im Angriff gefiel die Variabilität, durch welche die St.Galler stets gute Abschlusspositionen fanden. Vor allem Dominik Jurilj wurde immer wieder gut in Szene gesetzt. Der Steinacher erzielte sieben Tore. Nur: Am Ende fehlen eben die Punkte.

St.Otmar – Pfadi Winterthur 25:27 (11:11)

Keine Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 5-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

St.Otmar: Bringolf (7 Paraden)/Kindler (für 1 Penalty); Hörler, Fricker (1), Gwerder, Pendic (7/4), Bamert, Geisser (1), Jurilj (7), Haas (1), Kaiser (2), Jurca (4), Maros, Höning (2).

Pfadi Winterthur: Schulz (5 Paraden)/Shamir (8); Cohen, Sidorowicz (3), Lier (4/1), , Störchli, Heer, Radovanovic (3), Jud (4/1), Bräm (5), Freivogel, Svajlen, Stojkovic (8/3).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Wetzel und Wüstner (beide verletzt). Pfadi Winterthur ohne Tynowski, Vernier und Pecoraro. – Verhältnis verschossener Penaltys: 0:2.