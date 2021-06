DEBÜTANT Der Thurgauer Radprofi Stefan Bissegger vor seiner ersten Tour de France: «Nur das Gewinnen zählt» Am Samstag, 26. Juni, beginnt in Brest die 108. Tour de France. Zum ersten Mal dabei ist Stefan Bissegger. Mit hohem Ziel. Daniel Good 23.06.2021, 05.03 Uhr

Im März eroberte Stefan Bissegger im Etappenrennen Paris–Nizza das gelbe Leadertrikot des Gesamtersten. Bild: Anne-Christine Poujoulat/KEY

Mit zwei Siegen im Rahmen der World Tour ist der 22-jährige Stefan Bissegger schon vor dem Saisonhöhepunkt einer der erfolgreichsten Berufsfahrer. Am Dienstag wurde offiziell, dass der 22-jährige Thurgauer zum ersten Mal die Tour de France bestreiten wird. «Seit einer Woche stand zu hundert Prozent fest, dass ich die Tour fahren werde. Aber schon seit Ende April war es eigentlich so gut wie sicher, dass ich ein Aufgebot erhalten werde», sagt Bissegger.

Er hat sich mit starken Leistungen für die Teilnahme am weltweit wichtigsten Velorennen geradezu aufgedrängt. Für viele junge Rennfahrer ist die erstmalige Berücksichtigung für die Tour de France ein Meilenstein in der Karriere. Aber Bissegger wurde durch die Selektion überhaupt nicht in eine Euphorie versetzt – im Gegenteil. Er sagt:

«Das ist mir egal. Teilnehmen hat doch überhaupt keine Bedeutung. Nur das Gewinnen zählt.»

Stefan Bissegger, Sieger der vierten Etappe der Tour de Suisse in Gstaad. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dass er ein Siegertyp, hat er in seiner Karriere schon oft bewiesen. Im gleichen Stil soll es ab Samstag weitergehen. Die Streckenführung eröffnet dem Debütanten Bissegger die Chance, am 30. Juni nach der fünften Etappe, einem Zeitfahren, das Leadertrikot zu übernehmen. Jenes Emblem, das er an der Tour de Suisse in Frauenfeld knapp verpasst hat.

Die grosse Chance auf einem harten Weg

Bis zum Triumph an der Tour de France hat Bissegger aber noch einen steinigen Weg vor sich. Er muss die ersten vier Etappen, von denen zwei schon sehr anspruchsvoll sind, unbehelligt überstehen – um dann im Zeitfahren seine Qualitäten auszuspielen. Zunächst gehe es «ums Überleben», sagt der in Mettlen aufgewachsene Rennfahrer. Er sagt:

«Gewinnen muss ich an den ersten vier Tagen ja nicht, aber mit den Besten ankommen. Die Beine werden entscheiden.»

Bissegger fuhr in diesem Jahr in Frankreich bereits im Maillot jaune des Gesamtersten. Nach dem Sieg im Zeitfahren des Etappenrennens Paris–Nizza. «Das war schon ein schönes Gefühl und vor allem der Lohn für einen harten Tag.»

An der Tour de Suisse gewinnt Stefan Bissegger auch das Punkteklassement. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Schon als Bub fasziniert – auch an der Strecke

Statistisch betrachtet ist Bissegger in dieser Saison der beste Zeitfahrer in der World Tour. Die erste Prüfung gegen die Uhr an der Tour de France kennt er «nur auf dem Papier. Aber auf der Strasse sieht das immer anders aus. Die Strecke sollte mir allerdings liegen.» Eine zweite Chance in einem Zeitfahren erhält Bissegger am vorletzten Tag der 108. Tour de France, am 17. Juli. «Aber so weit denke ich noch gar nicht. Ich muss zuerst einmal so weit kommen.»

Eine beschwerliche Reise hat der in Felben-Wellhausen wohnende Bissegger schon am Mittwoch, 23. Juni, vor sich. Nach Brest gibt es keine Direktflüge. Via Zürich, Genf und Paris geht es an seine erste Tour de France, die er auch als Bub verfolgt hat. Am Fernseher oder vor Ort, wenn die Tour in der Schweiz gastierte.

Stefan Küng will Verpasstes nachholen

Der Schweizer Zeitfahrmeister Stefan Küng Bild: Maxime Schmid / KEYSTONE

Neben Stefan Bissegger beteiligen sich mit Stefan Küng und Reto Hollenstein zwei weitere Thurgauer an der 108. Tour de France. Der 27-jährige Küng nimmt das Etappenrennen zum fünften Mal unter die Räder.

Als er 2017 debütierte, gelang ihm fast der grosse Wurf. Bloss fünf Sekunden fehlten ihm im Prolog zum Sieg und zur Übernahme des Leadertrikots. Mittlerweile ist der aus Wilen bei Wil stammende Küng ein gestander Profi mit zwei WM-Medaillen. 2021 ist der erste Etappensieg möglich, zumal sein französisches Team ohne Thibaut Pinot antritt.

Reto Hollenstein Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Nach vier Jahren Unterbruch steht Reto Hollenstein wieder an der Tour im Einsatz. Der 35-jährige Sirnacher ist an der Seite des vierfachen Gesamtsiegers Chris Froome unterwegs. Mit dem Briten bestritt der 1,97 Meter grosse Hollenstein auf Teneriffa ein Trainingslager. Er startet wie Küng zum fünften Mal an der Tour de France. Hollenstein ist geschätzt als starker Helfer und überstand deshalb die teaminterne Ausscheidung.