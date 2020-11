Nun hat es auch den FC Wil erwischt: Coronafall beim Challenge-League-Team Am Donnerstagabend hat der FC Wil mitgeteilt, dass ein Spieler des Teams positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Noch ist offen, was dies für das Heimspiel gegen Winterthur vom Samstag bedeutet. Um welchen Spieler es sich handelt, teilt der Club nicht mit. 05.11.2020, 18.48 Uhr

Trainer Alex Frei bei seinem Trainingsdebüt am 7. September im Bergholz. Keystone

«Was alle verhindern wollten, ist nun auch beim FC Wil 1900 eingetroffen: der Verein meldet einen positiven Corona-Befund bei einem seiner Spieler.» So beginnt die Medienmitteilung, die der FC Wil am Donnerstagabend versendet hat. Die betroffene Person hatte sich aufgrund von Symptomen einem Test unterzogen, wie der Medienverantwortliche Dani Wyler erklärt. Der Spieler wurde umgehend in die Isolation geschickt.