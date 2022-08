U20-WM: Platz elf für Bichwiler Zehnkämpfer Andrin Huber

Leichtathletik Akzeptabel, aber nicht begeisternd: Nach der U20-WM denkt Zehnkämpfer Andrin Huber an das Jahr 2023 und den Ehammer-Rekord An der U20-WM in Kolumbien platziert sich der Bichwiler Zehnkämpfer Andrin Huber auf dem elften Rang. Der 18-Jährige analysiert die zwei Wettkampftage kritisch. Jörg Greb Jetzt kommentieren 04.08.2022, 17.27 Uhr

Andrin Huber im Weitsprung: Er hat weiter Grosses vor. PD

Die Leistung erbracht und daher zufrieden – das müsste schliessen, wer allein auf das Resultat schaut: Andrin Huber, der 18-jährige Zehnkämpfer des TV Teufen, erreichte an seinem ersten internationalen Grossanlass in Cali 7398 Punkte.

Um einen mickrigen Zähler verpasste er seine persönliche Bestmarke, die er anlässlich der Mehrkampf-Schweizer-Meisterschaft in Kreuzlingen Mitte Juni realisiert hatte. Doch Huber denkt anders. Er wollte mehr. Wirklich glücklich stimmte ihn sein Abschneiden nicht.

An einer einzigen Disziplin lässt sich das aufzeigen: dem 1500-Meter-Lauf, der zehnten und letzten Herausforderung eines Zehnkampfes. Die abschliessende Willensprüfung zählt zu den Stärken des Ostschweizers.

Er ist fähig, die drei dreiviertel Bahnrunden unter 4:30 Minuten zurückzulegen. Doch diesmal benötigte er 4:36,97. Er ärgert sich:

«Zehn Sekunden über dem Möglichen, das kann ja nicht sein.»

Die Suche nach einem Grund fällt ihm schwer. «Ich traute mir wohl zu wenig zu», sagt er. Vielleicht behinderte ihn auch die leichte Erkältung. Und «irgendwie lief ich zu wenig orientiert, sprich: Mir fehlte der Überblick». Damit verpasste Huber die Top-Ten-Klassierung und die persönliche Bestmarke.

Persönliche Bestleistungen in vier Diszplinen

«Leistungsmässig lieferte ich nicht ganz das ab, was ich mir vorgestellt hatte», so Huber. Der elfte Schlussrang, die 7398 Punkte, stellen ein akzeptables, aber keineswegs begeisterndes Ergebnis dar – trotz persönlicher Bestmarken in den vier Disziplinen Kugel, 400 m, 100 m Hürden und Speer.

«Klar muss ich zugeben: Das war ein Zehnkampf, der absolut in Ordnung geht», sagt er. Nicht zuletzt zeigt sich dies auch daran, dass er in den ersten neun Disziplinen nie abfiel. Aber Huber fügt auch an:

Andrin Huber im Speerwurf. PD

«Ich bin ein Wettkämpfer und will immer mehr.»

Definiert gewesen war mit seinen Trainern Karl Wyler im TV Teufen und René Wyler in der Sportlerschule Appenzellerland die Absicht: Erfahrungen auf dieser Stufe sammeln. «Es war cool, erstmals in einem solchen Rahmen anzutreten», sagt Huber.

Das Stadion, die Ambiance, die Konkurrenz, die neuen Kontakte und Unvorhersehbares gehörten dazu. «Alles zusammen war lässig.»

Die U23-EM ist das nächste grosse Ziel

Der Ostschweizer verspürt seit dem Wettkampfende wieder eine grosse Motivation. «Ich denke bereits in die Zukunft und ans nächste Jahr», sagt er. Der nächste Grossanlass seiner Altersstufe, die U23-EM, findet im nächsten Sommer statt. Dannzumal wird er dem älteren Jahrgang angehören.

Huber sieht «die neue Möglichkeit, um zu zeigen, wozu ich fähig bin». In welche Richtung er denkt, behält er nicht für sich. Vielmehr formuliert er offensiv.

«Ich will ordentlich zulegen und den Schweizer Rekord angreifen.»

Dieser steht bei 7851 Punkten – gehalten von Simon Ehammer, Hubers Klub- und Trainingskollegen. Ehammer, der WM-Dritte im Weitsprung und Medaillenanwärter an der EM von übernächster Woche im Zehnkampf, stellte diesen beim U20-EM-Titel 2019 in Schweden auf.

Für Huber ist das Idol vor allem auch Wegbereiter. Ehammer zeigt auf, wohin die Anstrengungen führen können, ja sollten.

Der zweite Ostschweizer in Cali, Fabio Kobelt vom STV Kriessern, schied über 110 m Hürden (14,29) im Vorlauf aus und belegte Schlussrang 35.

