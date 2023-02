Beda Klee mit viel Zuversicht vor zweitem WM-Auftritt in Planica

Nordische WM Beda Klee vor dem zweiten WM-Auftritt in Planica: «Es liegt einiges mehr drin» Der 27. Rang im WM-Skiathlon am Freitag war für Beda Klee eine leise Enttäuschung. Für den Mittwoch über 15 km Skating hat er grössere Ziele. Und danach hofft der Toggenburger auf zwei weitere WM-Starts. Ralf Streule 28.02.2023, 05.00 Uhr

Beda Klee nach seinem starken elften Rang Ende Januar in Les Rousses.

«Ich bin besser in Form», sagt Beda Klee. Besser nämlich, als es der 27. WM-Rang vom vergangenen Freitag im Skiathlon vermuten liesse. Wenn der Toggenburger am Mittwoch in Planica in sein zweites WM-Rennen startet, diesmal über 15 km Skating, möchte weiter nach vorne laufen.

Denn fit fühlt er sich, so fit wie selten in der Karriere. In der WM-Vorbereitung hatte vieles zusammengepasst. Da war zwar ein harziger Saisonstart gewesen, es folgte aber eine ansprechende Tour de Ski mit starken Läufen vor allem in Oberstdorf.

In Les Rousse lief er so weit nach vorne wie erst einmal in seiner Karriere

Und schliesslich gab es eine weitere Aufwärtstendenz auf die WM hin. Ende Januar lief der 26-Jährige im Massenstartrennen über 20 km klassisch in Les Rousses auf den elften Rang. Damit egalisierte er seinen allerbesten Weltcup-Rang von 2019, als er in Oberstdorf über 15 km in derselben Technik sein bis dahin grösstes Ausrufezeichen der Karriere setzte. Die Leistung in Les Rousses ist ihm doppelt hoch anzurechnen, da die fast gesamte Weltelite da war, um sich in WM-Form zu laufen. «Schön konnte ich dort endlich zeigen, was an einem perfekten Tag möglich ist.» Es waren lediglich 1,2 Sekunden, die ihn vor dem ersten Weltcup-Top-Ten-Ergebnis trennten.

Skibruch im WM-Skiathlon warf Klee zurück

Natürlich hatte er sich, mit jenem Rennen im Kopf, im WM-Skiathlon mehr ausgerechnet. Eigentlich hatte man ihn im Vorfeld jenes Rennens als grössten Schweizer Hoffnungsträger bezeichnet. Am Ende war es aber doch Routinier Jonas Baumann, der trotz durchzogener Saison mit dem 18. Rang die beste Schweizer Klassierung herauslief. Klee war wegen eines Skibruchs gegen Ende des Rennens zurückgeworfen worden, «fünf, sechs Ränge habe ich da noch verloren».

Somit ist für Klee die Zielsetzung klar für den Mittwoch. Ein Top-15-Platz müsste es schon sein, damit er von einem gelungenen Lauf reden könnte, «an einem guten Tag kann ich in die Top Ten laufen». Der 15er liege ihm grundsätzlich, sagt Klee, auch wenn es kein von ihm bevorzugtes Massenstartrennen sein wird: «So wie sich die Beine beim Skaten im Skiathlon angefühlt haben, ist einiges möglich.» Das Selbstverständnis auf jeden Fall hat sich in dieser Saison verändert bei Klee. Vor einem Jahr noch hatte er die Olympia-Qualifikation verpasst. Nun bewertet er Resultate ennet Rang 20 bereits kritisch.

Einsätze auch in der Staffel und über 50 km?

Eine Herausforderung werden im Vorfeld des Rennens die Skitests sein, sagt Klee. Da es winterlicher und kälter geworden ist im Vergleich zum WM-Start, sei die Suche nach dem richtigen Ski noch einmal delikater geworden.

Noch ist offen, wie es für Klee danach an der WM weitergeht. Noch am Mittwochabend wird wohl entschieden, wer die Schweiz in der Staffel vom Freitag vertreten wird – und ob der einzige Ostschweizer an der Langlauf-WM dazugehören wird. «Ich rechne mir gute Chancen aus», sagt Klee.

Sogar im abschliessenden 50-km-Lauf vom Sonntag könnte der Wattwiler zu einem Einsatz kommen. Zwar sind die Rennen über ganz lange Distanzen nicht seine bevorzugten Wettbewerbe. Gerade im Skiathlon, der über 30 km gegangen war, habe er aber grundsätzlich bis zum Schluss über «gute Beine» verfügt.