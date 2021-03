Ski alpin Nach «katastrophaler» Saison: Der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger bangt um den Kaderplatz Nach nur drei Weltcuppunkten im Riesenslalom hofft der Wiler Cédric Noger auf die Milde der Trainer. Demnächst stehen die Kaderselektionen bei Swiss-Ski an. Ives Bruggmann 24.03.2021, 05.00 Uhr

Einzig in Adelboden klassierte sich Cédric Noger in den Punkten. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Zahlen sprechen gegen Cédric Noger. Nur einmal qualifizierte sich der Wiler Skirennfahrer in der eben zu Ende gegangenen Weltcupsaison für den zweiten Durchgang eines Riesenslaloms. In Adelboden belegte der 28-Jährige Rang 28 – es waren die einzigen drei Punkte in seinem zweiten Jahr als Athlet des A-Kaders von Swiss-Ski. Dementsprechend fällt das ehrliche Fazit Nogers aus:

«Katastrophal.»

Er sei zwar noch im Prozess der Aufarbeitung, so der Riesenslalomspezialist. «Aber es sind schon einige Sachen schiefgelaufen.»

Vor dieser Saison hatte das Mitglied des Skiclubs Speer Ebnat-Kappel einen Skimarkenwechsel vorgenommen: von Nordica zu Kästle. «Ich bereue den Wechsel nicht», sagt Noger. Kein Geheimnis ist jedoch, dass der Wiler in diesem Winter lange auf der Suche nach der perfekten Abstimmung war – wohl zu lange. «Jetzt aber Kästle die Schuld zu geben, wäre der falsche Ansatz und auch nicht korrekt.» Er sei sehr zufrieden mit der Unterstützung, die er von der vorarlbergischen Firma erhalte. «Mehr Support geht nicht. Wenn ich Wünsche anbringe, liefert Kästle innert dreier Tage die neuen Ski», sagt Noger.

Nach Sölden geriet er in eine Negativspirale

Die Ursachenforschung ist in vollem Gange. Was Noger grübeln lässt, ist die Tatsache, dass vor dem Saisonstart eigentlich alles passte. Im Training hielt er den Rückstand auf Marco Odermatt, Loïc Meillard oder Gino Caviezel in Grenzen, war besser unterwegs als zum selben Zeitpunkt 2019. Doch beim Auftakt in Sölden konnte er seine Form nicht abrufen und beging einen Fehler, der viel Zeit kostete. «Obwohl ich mich ohne diesen Fehler für den zweiten Lauf qualifiziert hätte, hielt ich mich viel zu lange mit der Suche nach weiteren Mängeln auf», sagt Noger. Er geriet in eine Negativspirale, der er nicht mehr entkam. Vor Adelboden entwickelten Noger und Kästle den Ski nochmals von Grund auf neu. Wie angespannt die Lage zu diesem Zeitpunkt war, zeigte sich nach dem ersten Rennen im Berner Oberland. Noger trennte sich kurzerhand vom Servicemann und präparierte die Ski auf eigene Faust – mit Erfolg.

Aufgeben entspricht nicht seinem Naturell

Doch mit dem 28. Rang im zweiten Rennen von Adelboden war die Resultatkrise nicht beendet. Auch im Europacup gelang der Befreiungsschlag nicht. Auf gute erste Läufe folgten durchwachsene zweite oder umgekehrt. Kurz: Noger fand nie den gewünschten Rhythmus, verzettelte sich in Details. Irgendwann begannen die Rückschläge an ihm zu zehren. «Das Feuer muss brennen, nicht nur flackern», beschreibt Noger die optimale Gefühlslage vor dem Start in ein Rennen. Diese Stimmung erlangte er zu selten.

Doch aufgeben entspricht nicht dem Naturell Nogers, der sich nach seinem Rausschmiss aus dem C-Kader 2014 in Eigenregie zurückkämpfte. Jahrelang schliff er seine Ski selbst und arbeitete sich bis in den Weltcup zurück. 2019 erreichte er in Kranjska Gora mit dem vierten Rang sein Bestergebnis und wurde Schweizer Meister. Nun droht die erneute Degradierung aufgrund der verpassten Limite. «Ich hoffe auf ein mildes Trainerurteil.» Denn Noger war immerhin zwei Jahre lang ein zuverlässiger Punktelieferant.