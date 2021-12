Beda Klee: Die Karten im Olympiarennen verschlechtern sich

Noch keine Weltcuppunkte Beda Klee wird im Kampf um ein Olympiaticket zurückgeworfen - und muss sogar um Tour-de-Ski-Teilnahme bangen Es wird eng mit einer Olympia-Qualifikation für Beda Klee, nachdem er auch in Davos nicht punkten konnte. Nun werden die Rennen der Tour de Ski entscheiden - falls Klee für jene Rennen überhaupt berücksichtigt wird. Bis dahin will der Toggenburger Langläufer trainieren, aus dem Tief finden und doch noch in Olympiaform kommen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.12.2021, 15.59 Uhr

Beda Klee kämpft auf der Loipe im Flüelawald. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Beda Klee hat am Sonntag auf der Davoser Flüelaloipe alles versucht. Einen Platz unter den ersten 25 hatte er sich erhofft, um zumindest einen ersten Teil der internen Olymipa-Vorgaben zu erfüllen. Es wurde Platz 46. Und als der Wattwiler, der seit längerem in Davos lebt, nach der Anstrengung zum Interview schritt, war eine gewisse Ratlosigkeit spürbar. Schliesslich waren schon die ersten Rennen in Skandinavien nicht nach seinem Gusto verlaufen. Er sagte:

«Und Davos ist halt besonders hart, wenn man nicht so in Form ist - wie ich derzeit wohl.»

Der lange Aufstieg ohne Erholungsphasen ist eine harte Prüfung; nach den drei Runden und 15 Kilometern hatte sich Klee einen Rückstand von zweieinhalb Minuten auf die Spitze eingehandelt.

Einige rennfreie Tage lassen auf Besserung hoffen

Die Gründe für das Tief seien schwer eruierbar, sagt Klee. Das Gefühl habe gestimmt, als die Saison begann. Und im Sommer war er in Trainings ebenbürtig mit Teamkollegen wie Jonas Baumann oder Jason Rüesch. «Es ist schwierig zu sagen, woran es liegt.» Schwierig sei es, während der Saison auf eine schlechte Phase zu reagieren - «unter der Woche bleibt nicht viel übrig, als sich zu erholen, ein Neuaufbau ist dann nicht ganz einfach». Eine solche etwas behutsamere Trainingsphase könnte nun aber in den kommenden zwei Wochen möglich sein. Eigentlich hätte Klee an der Universiade in der Zentralschweiz teilnehmen wollen, die wegen der Pandemie abgesagt wurde. «Ich finde es sehr schade, dass ich an der Universiade nicht starten kann. In der aktuellen Situation ist es aber vielleicht sogar hilfreich. Nun kann ich trainieren - und hoffe, dass ich bei der Tour de Ski dabei sein kann.»

Für die Tour de Ski, die am 28. Dezember in der Lenzerheide beginnt, sind die Selektionen also noch nicht gemacht. «Meine Hoffnung ist, dass ich aufgrund von Resultaten der vergangenen Jahre meinen Tour-Platz erhalte.» Immer wieder hatte er an der Tour gepunktet. Und Massenstartrennen in klassischer Technik - wie jenes in Val di Fiemme - liegen ihm normalerweise besonders gut.

Acht Olympiaplätze sind für das Schweizer Männerteam vorgesehen

Für Klee ist das derzeitige Formtief besonders ärgerlich, weil es schon früh in der Saison um die Olympia-Qualifikation geht. Nach den sechs Rennen der Tour bleiben kaum mehr Chancen, um sich für die Winterspiele aufzudrängen. Zwei Plätze unter den ersten 25 sind gefordert - oder aber ein Platz unter den Top 15. Das Erreichen dieser Vorgaben ist aber nicht direkt als Olympia-Ticket zu verstehen, da immer auch die Leistung der internen Konkurrenz berücksichtig werden muss.

Acht Plätze sind für die Männer möglich, fünf Distanzläufer dürften für die Viererstaffel (plus Ersatzläufer) in die Kränze kommen. Neben Dario Cologna hat sich Candide Pralong am Sonntag in Davos mit einem 16. Platz ins Gespräch gebracht, Jason Rüesch tat dies in LillehammerJonas Baumann scheint derzeit ebenfalls formstärker. Zudem sind da Roman Furger, Cedric Steiner oder Erwan Käser. Es wird eng für Klee.

