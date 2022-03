NLA IM DORF Wie die Polizei den Frauen von Volley Toggenburg im Abstiegskampf zu Hilfe kam Das Frauenteam aus Wattwil spielt auch in der kommenden Saison in der NLA. Die St.Gallerinnen setzen sich im Playout mit 3:0 gegen die Equipe aus dem Val de Travers durch. Der Trainer der Neuenburgerinnen wurde vor den entscheidenden Spielen suspendiert. Daniel Good Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Die Uzwiler Mittelblockerin Jasmin Kuch im NLA-Einsatz für Volley Toggenburg gegen Titelanwärter Sm’Aesch Pfeffingen. Bild: Keystone

Frauen-Volleyball ist eine Weltsportart. Auch ein Schweizer Klub etablierte sich schon in der obersten Etage. Voléro Zürich stand im Halbfinal der Champions League. Mit einer Reihe von Ausländerinnen allerdings.

Ohne Spielerinnen internationaler Herkunft geht es auch in Wattwil nicht. Sabryn Roberts stammt aus Los Angeles und Harlee Kekauoha aus Hawaii. Ende Januar wurde mit der Kanadierin Julia Tays eine dritte Ausländerin verpflichtet, denn der Abstiegskampf stand vor der Türe. Gegen das Team aus dem Val de Travers, genannt Valtra, das auf jeweils fünf Profis ausländischer Provenienz setzt.

Vor dem Abstiegsplayout hatte Volley Toggenburg beide Saisonspiele gegen die Neuenburgerinnen verloren. Aber als es um die Wurst ging, waren die St.Gallerinnen deutlich stärker. Sie gewannen dreimal in Serie – trotz gegnerischem Heimrecht – und spielen in der kommenden Saison weiterhin in der NLA.

Der Trainer ist ein impulsiver Typ

Das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf könnte ein Vorfall gewesen sein, der im Jura reichlich Unruhe produziert hat. Valtra musste das Playout mit einem neuen Trainer bestreiten. Nach einer Anzeige wurde der impulsive Luiz Suza suspendiert. Die Polizei musste eingreifen. Jeanina Wirz, 21-jährige Mittelblockerin der Wattwilerinnen, sagt:

«Es ist natürlich eine Mutmassung, aber es ist schon nicht so einfach, die wichtigsten Spiele der Saison mit einem neuen Mann an der Seitenlinie zu bestreiten.»

Jeanina Wirz, Volley Toggenburg Bild: PD

Volley Toggenburg setzt auch auf Schweizer Spielerinnen wie Wirz. Die 1,85 Meter grosse Aargauerin wohnt zurzeit in St.Gallen. Die Studentin stand als Juniorin für alle Schweizer Nachwuchsauswahlen im Einsatz. Nach einer Saison mit Genève Elite wechselte Wirz im vergangenen Jahr nach Wattwil. Zu verdienen gibt es für die Schweizerinnen nichts. «Ende Saison erhalten wir eine Spesenentschädigung», sagt Wirz. Zudem war ein Bonus ausgesetzt gewesen. Aber weil Volley Toggenburg die Regular Season auf dem letzten Platz beendete, wurde dieser hinfällig.

Spuren aus China bis ins Toggenburg

Als Trainer amtet in Wattwil Marcel Erni, der auch Co-Präsident ist. Der Sportlehrer ist mit einer ehemaligen chinesischen Nationalspielerin verheiratet. Ihre 18-jährige Tochter Annouk war 2020 Schweizer Nachwuchsvolleyballerin des Jahres. Auch die Mutter der 19-jährigen Uzwilerin Jasmin Kuch spielte in der chinesischen Profiliga. Beide Mütter machen manchmal noch im Training mit. So ist die Teamsprache im Toggenburg neben Deutsch und Englisch auch Chinesisch.

Volley Toggenburg, im Jahr 2006 aus den Vereinen Bütschwil und Wattwil entstanden, stieg 2019 in die NLA auf. Schönenwerd war in der NLB zwar stärker, aber die St.Gallerinnen besser in der Lage, den finanziellen Kraftakt zu stemmen.

Vor einem Jahr hatte Toggenburg in der NLA noch das Playoff erreicht, nun erlebte der Klub den Höhepunkt erst im Abstiegskampf. Wirz sagt:

«Das Niveau in der NLA ist diese Saison gestiegen. Vor allem aufgrund einiger starker Transfers.»

Hauptsponsor von Volley Toggenburg ist die regionale Raiffeisenbank, viele kleinere Geldgeber sind ebenfalls dafür verantwortlich, dass das Budget von 150000 Franken im Lot ist. Der Eintritt zu den Heimspielen ist frei, eine Kollekte nach Spielschluss erwünscht.

Der Nachwuchs kämpft um den Meistertitel

Auch der Nachwuchs kommt zum Zug. Das Toggenburger 1.-Liga-Team besteht aus ganz jungen Spielerinnen. Manchmal kommt Verstärkung aus der NLA. Mitte März spielen die jungen Toggenburgerinnen um den Schweizer Nachwuchsmeistertitel.

Feiern an der Fasnacht und auf dem Säntis

Die Ausländerinnen sind als Profis angestellt. Angeboten werden acht Trainings pro Woche. Damit es den weit gereisten Legionärinnen im Toggenburger Dorf nicht zu langweilig wird, unternimmt Trainer Erni Städtereisen mit ihnen. So war er mit allen Ausländerinnen in Luzern. Am Fuss des Pilatus waren sie zum ersten Mal Zeuge des legendären «Urknalls». Am Sonntag ging es auf den Säntis.

NLA in einem Dorf - wie geht das?

Jeanine Wirz sagt: «Die Halle ist gut, der ÖV nach Wattwil ebenfalls. Auch ist die Konkurrenz durch andere Sportarten wie etwa in Zürich nicht gross im Toggenburg.» Zudem verdienen Ausländerinnen in der Schweizer Liga vergleichsweise viel. So kann es sein, dass Roberts, die Aussenangreiferin aus Los Angeles, vielleicht auch in der nächsten Saison für Volley Toggenburg auflaufen wird.

