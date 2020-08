«Nichts würde ich lieber machen, als Rennen zu bestreiten»: Warum sich die St.Galler Mountainbiker Jolanda Neff wegen Corona wie eine Arbeitslose fühlt Jolanda Neff lebt vom Velofahren. Aber die Rennen fehlen der Weltnummer eins, sie hat kaum kaum Startgelegenheiten. Das kostet sie eine Stange Geld. Daniel Good 19.08.2020, 05.00 Uhr

Jolanda Neff ist Welt- und Europameisterin, aber derzeit zum Nichtstun verurteilt.

Sie hat ein sonniges Gemüt. Aber dass Rennen um Rennen abgesagt wird, macht auch Jolanda Neff, der Weltnummer eins im Mountainbike, zu schaffen. Sie ist Profi. Ein substanzieller Anteil ihres Einkommens sind Preisgelder und Prämien. Am Samstag wollte sie sich für die Strassen-WM qualifizieren. Auf einer Strecke, die wie geschaffen ist für sie.

Aber die Schweizer Meisterschaft auf dem WM-Parcours im Unterwallis und im Kanton Waadt findet wegen der Coronapandemie nicht statt. «Strassenrennen sind nicht meine erste Disziplin. Aber ich war sehr traurig und enttäuscht, als die WM abgesagt wurde. Niemand rechnete damit, nicht einmal der internationale Verband», sagt die 27-jährige Neff, die schon dreimal an der Strassen-WM teilnahm und auch das olympische Rennen in Rio bestritt.

Keine Entschädigung für Kurzarbeit

Die Absage der Strassen-WM beschäftigt Neff, denn auch mit dem Mountainbike gibt es für sie derzeit kaum Startgelegenheiten. Es wäre eine Heim-WM gewesen. Das ist immer speziell. Weiter sagt die aus Thal stammende Neff:

«Und auf der ganzen Welt gibt es keine Strecke, die so auf mich zugeschnitten ist. Ich habe sie schon abgefahren und hätte wohl gute Chancen gehabt.»

Besonders angetan war sie vom vier Kilometer langen Anstieg mit Steigungsprozenten im zweistelligen Bereich.

Das WM-Strassenrennen der Frauen hätte am 26. September stattgefunden. Neff sagt:

«Mit einer Ausnahmebewilligung des Bundes hätte man die WM doch sicher durchführen können. Es wären ja nur noch wenige Tage gewesen bis zum Oktober, wenn wieder mehr Zuschauer zugelassen sind. Es hätte sicher genug Möglichkeiten gegeben, um die Sicherheit zu gewährleisten.»

Neff kommt sich vor wie eine Arbeitslose, die gerne ihrem Job nachgehen würde. «Nichts würde ich lieber machen, als Rennen zu bestreiten», sagt sie. Neff hält im Internet Ausschau nach Startgelegenheiten, meistens vergeblich. Entschädigung für Kurzarbeit erhält sie als Profisportlerin nicht.

Schweizer Meisterin Jolanda Neff in ihrem Element.

Die Hoffnung auf einen goldenen Herbst

Erst Anfang Oktober sollte es möglich sein, wieder im Weltcup zu starten. In Tschechien, wo die Coronalage ruhig ist, sind zwei Rennen angesagt. «Hoffen wir, dass es so bleibt.» Auch eine WM steht noch auf dem Programm. In Leogang in Österreich, wo Neff 2012 zum ersten Mal Weltmeisterin wurde. In einer Epoche, als sie noch nach Lust und Laune Wettkämpfe bestreiten konnte.