Kommentar Nicht hadern, FC St.Gallen Der FC Zürich darf in der Super League gegen Basel und vielleicht auch gegen die Young Boys mit dem U21-Team antreten. Die Liga nimmt eine Wettbewerbsverzerrung in Kauf, um die Meisterschaft irgendwie über die Runden zu bringen. Doch der FC St.Gallen darf sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Patricia Loher 13.07.2020, 18.50 Uhr

Patricia Loher, Ressortleiterin Sport Hanspeter Schiess

Die Swiss Football League will die Saison trotz der Coronafälle beim FC Zürich zu Ende spielen. Die Zürcher, deren erste Mannschaft und der Trainerstab sich noch bis am Freitag in Quarantäne befinden, treten am Dienstag gegen Basel mit der U21 aus der Promotion League an.