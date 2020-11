Porträt «Nicht bei der Familie zu sein, war sehr belastend»: Wie der Ostschweizer Hockeyprofi und Lausanne-Verteidiger Lukas Frick die Quarantäne erlebt hat Nach einer über dreiwöchigen Zwangspause geht es für Lukas Frick und Lausanne am Dienstagabend mit dem Heimspiel gegen Fribourg in der Meisterschaft weiter. Auch wenn der 26-Jährige aus Züberwangen zu den negativ getesteten Spielern gehörte: Die Zeit in der Quarantäne war für den jungen Zwillingsvater alles andere als einfach. Tim Frei 24.11.2020, 05.00 Uhr

Nationalspieler Lukas Frick ist seit dieser Saison Assistenzcaptain bei Lausanne. Bild: Pascal Müller/ Freshfocus (Lausanne, 27. Oktober 2020)

Endlich wieder ein Ernstkampf: Für Lukas Frick und das Spitzenteam Lausanne geht am Dienstagabend im NLA-Heimspiel gegen Leader Fribourg eine 23-tägige Zwangspause zu Ende. Die Waadtländer mussten als eines der letzten Teams der höchsten Liga wegen Coronafällen in Quarantäne. Welch ein Zufall: Die letzte Partie der Lausanner war ebenfalls ein Heimspiel gegen Fribourg, damals setzte sich der Gastgeber mit 6:1 durch. Eine solch klare Sache dürfte es dieses Mal kaum werden. «Aber unsere Vorfreude ist riesig», sagt Verteidiger Frick.

Nach der Meisterschaftspause in der ersten Novemberwoche wurde Lausannes Mannschaft nach einem positiv getesteten Spieler vorsorglich unter Hausarrest gestellt. Als in einer zweiten Testreihe zwei weitere Spieler und ein Staffmitglied dazukamen, ordnete der Kantonsarzt eine zehntägige Quarantäne bis und mit 21. November an. Sie wurde später aufgeweicht, indem die negativ getesteten Akteure, darunter Frick, nach fünf Tagen ein tägliches Eistraining in Kleingruppen mit vier bis fünf Spielern unter einem strengen Schutzkonzept durchführen konnten – wie dies schon Lugano praktiziert hatte.

Eine Nachricht, die Erleichterung auslöste

Lukas Frick Bild: Didier Charles/Lausanne HC

Verteidiger Frick erinnert sich noch gut an den Moment, als der Kanton grünes Licht für die Trainings in der Bubble erteilt hatte: «Als diese SMS vom Klub kam, war ich sehr erleichtert», sagt der 26-Jährige aus Züberwangen. Fortan ging es für ihn und seine Teamkollegen einmal täglich ins Stadion – jeder alleine im Auto und mit Maske.

Wie bisher wurde diese erst bei Betreten des Eisfelds ab- und nach dem Training gleich wieder angezogen. Geduscht wurde zu Hause, damit sich die Trainingsgruppen schnell und ohne Kontakt abwechseln konnten. Die Einheiten ohne Körperkontakt wurden immer in der gleichen Gruppe absolviert. Grosser Fokus wurde auf das Schlittschuhfahren gelegt, die Stocktechnik und das Schiessen.

«Trainings in Kleingruppen machten die ganze Sache erträglicher»

Auch wenn das ein reguläres Mannschaftstraining nicht ersetzte, ist Frick dankbar für diese Einheiten: «Es machte die ganze Sache etwas erträglicher.» Obschon er und seine Teamkollegen sich nach Programmen des Konditionstrainers in den ersten Tagen der Quarantäne fit hielten, spricht Frick von einem «happigen» Einstieg:

«Als ich das erste Mal wieder auf dem Eis war, hatte ich schwere Beine und musste mich wieder an die Laufbewegungen gewöhnen.»

Mittlerweile hat er den Tritt wieder gefunden. Auch dank dem ersten Teamtraining am Sonntag. «Das war für uns alle ein schöner Moment. Endlich haben wir uns alle wiedergesehen – das Garderobeleben habe ich extrem vermisst», sagt Frick.

Frick musste der Familie aus dem Weg gehen

Sportlich scheint Frick gut durch die Quarantäne gekommen zu sein. Eine schwierige Zeit erlebte er dagegen zu Hause mit seiner Freundin und den gemeinsamen Zwillingssöhnen, die vor neun Monaten auf die Welt gekommen sind: «Wir wollten, dass sie auch in meiner Quarantänezeit an die frische Luft können. Deshalb durften sich meine Wege und jene der Kinder und meiner Freundin in unserer Wohnung nicht kreuzen.»

Voller Einsatz: Lukas Frick (rechts) kämpft gegen

Biel-Stürmer David Ullström um den Puck. Bild: Pascal Müller/ Freshfocus (Lausanne, 25. Oktober 2020)

Frick begann den Tag jeweils alleine mit dem Frühstück, gefolgt von einem Krafttraining im Wohnzimmer – sein eigenes Zimmer war dafür zu klein. Kaum hatte er sich zurückgezogen, wechselte die Freundin mit den Zwillingen ins Wohnzimmer.

Halt gab ihm das Wissen, dass die Quarantäne begrenzt war

Am Nachmittag tauschte man wieder, sodass Frick seine Einheit auf dem Hometrainer absolvieren konnte. Dieses Fitnessgerät, die Gewichte und Hanteln wurden den Spielern nach Hause geliefert. In einem Zoommeeting hatte der Konditionstrainer gezeigt, wie die Übungen funktionieren. «Der Klub hat sich gut um uns gekümmert», sagt Frick.

Lukas Frick hat sich bei Lausanne zur festen Grösse im Nationalteam entwickelt. Bild: Bernard Ménétrier/Lausanne HC

Hart war für ihn, wenn er am Abend von seiner Freundin hörte, dass die Zeit draussen mit den Kindern anstrengend gewesen war. «Nicht bei der Familie zu sein und sie nicht wie gewohnt zu unterstützen, war sehr belastend.» Halt gegeben hat Frick das Wissen, dass die Quarantäne zeitlich begrenzt war. Rückblickend ist er froh, dass er zweimal negativ getestet wurde. «Denn ich wäre nur schwer damit zurechtgekommen, hätte ich meine Familie angesteckt.»

Für französische Interviews reicht es noch nicht

Als Frick vor drei Jahren von Kloten nach Lausanne gewechselt hatte, musste er sich in die neue Sprachregion zuerst einleben. Das ist ihm zweifellos gelungen, hat er sich doch beim ambitionierten Klub zur festen Grösse und zum soliden Nationalverteidiger entwickelt – 2018 holte er mit der Schweiz WM-Silber. Mittlerweile fühlt er sich so wohl in der Stadt am Lac Léman, dass er seinen bis 2020/2021 laufenden Vertrag mit Lausanne noch vor Saisonbeginn um vier weitere Jahre verlängert hat. «Die Umstrukturierung im Verein nach dem Besitzerwechsel hat mich gereizt», sagt Frick:

«Ich möchte miterleben, wohin uns der Weg mit diesem tollen Team noch führt – unser Ziel ist ganz klar der Meistertitel.»

Auch die Pandemie hat eine Rolle gespielt.«Ich suchte etwas Längerfristiges, das uns als Familie in dieser schwierigen Zeit Sicherheit gibt», sagt Frick, der seit dieser Saison Assistenzcaptain ist. Und er will sein Französisch unbedingt verbessern. «Verstehen kann ich es schon gut, aber reden oder ein Interview in dieser Sprache zu geben, getraue ich mich noch nicht.»