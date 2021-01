Unihockey Coronatests, Abgänge und neuer Modus: Waldkirch-St.Gallens Neustart mit vielen Fragezeichen Der Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen bestreitet am Freitag und am Sonntag die ersten NLA-Partien seit Oktober – die wichtigsten Fragen und Antworten. Ives Bruggmann 08.01.2021, 05.00 Uhr

Waldkirch-St.Gallens Trainer Armin Brunner musste in den vergangenen Wochen flexibel sein. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 10.September 2020)

Über drei Monate sind vergangen seit die NLA-Männer des UHC Waldkirch-St. Gallen letztmals ein Pflichtspiel bestritten. Ohne Testpartien und somit auch ohne Anhaltspunkte geht es für die St.Galler heute um 20 Uhr in der Auswärtspartie bei Uster erstmals seit dem 3. Oktober 2020 wieder um Punkte.

Der Neustart der höchsten Unihockeyliga war lange ungewiss – er erfolgt nun in abgeändertem Spielmodus. Waldkirch-St.Gallen hatte darüber hinaus Corona- und Quarantänefälle zu beklagen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Zustand der St.Galler NLA-Equipe und zu den Änderungen im Ligabetrieb:

Wie hat das Coronavirus die Trainings beeinflusst?

Die Unihockey-NLA der Männer und der Frauen fallen als Ligen mit überwiegend professionellem Spielbetrieb unter die Ausnahmebestimmungen des Bundes. Auch wenn die Liga von sich aus den Ligabetrieb Anfang Oktober unterbrochen hat, waren Trainings für die Männer des UHC Waldkirch-St.Gallen zu jeder Zeit erlaubt. Von dieser Möglichkeit hat Trainer Armin Brunner mit seinem Team Gebrauch gemacht – wenn er denn konnte. Denn zeitweise hatte die Equipe mehrere Coronafälle gleichzeitig zu beklagen, was eine zehntägige Quarantäne für die gesamte Mannschaft zur Folge hatte. Zusammen mit der Weihnachtspause fand somit während fast dreier Wochen kein Teamtraining statt.

Wie läuft das ab mit den neuen Coronatests?

Die Taskforce von Swiss Unihockey hat zum Neustart der NLA die Einführung von Schnelltests beschlossen. Es werden Tests zur Anwendung kommen, die ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden können und rasch ein Testergebnis liefern. Wöchentlich getestet werden neben den Spielern auch der Trainerstaff und die Schiedsrichter.

Was sind die Änderungen im Spielmodus?

Nach den elf Partien der Vorrunde kommt es zu keiner Rückrunde, sondern zu einer Master Round beziehungsweise einer Challenge Round. Eine komplette Rückrunde hätte nicht mehr im Spielplan untergebracht werden können. Für die Master Round und Challenge Round gilt die Tabelle nach der Vorrunde als Basis und die erspielten Punkte werden mitgenommen. Die Teams, die nach der Vorrunde die Ränge eins bis sechs in der Tabelle belegen, sind für das Playoff qualifiziert und sie spielen in der Master Round um das Heim- und Wahlrecht. Jedes Team spielt je einmal gegeneinander und wer dann am Ende die Plätze eins bis vier in der Tabelle belegt, sichert sich das Heimrecht. Die Teams auf den Rängen sieben bis zwölf nach der Vorrunde spielen in der Challenge Round um die Qualifikation für das Playoff. Auch sie bestreiten je ein Spiel gegeneinander. Die Teams auf den Rängen eins und zwei der Challenge Round qualifizieren sich für das Playoff, während die anderen vier Teams das Playout bestreiten. Wann und wie es nach der Qualifikation mit dem Playoff/Playout weitergeht, wurde noch nicht festgelegt und hängt von der epidemiologischen Entwicklung ab. Zu sämtlichen Partien sind weiterhin keine Zuschauer zugelassen.

Gab es Abgänge im Kader?

Der Schwede Oscar Eriksson-Elfsberg konnte aufgrund einer langwierigen Rückenverletzung kein Spiel für Waldkirch-St.Gallen absolvieren. Der Center war als letztjähriger Topskorer von Alligator Malans zu den St.Gallern gestossen. Nach diversen Rücksprachen mit den Vereinsärzten und der sportlichen Leitung wurde der Vertrag von Eriksson-Elfsberg in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 27-Jährige wird in sein Heimatland zurückkehren. Zudem müssen aufgrund von Verletzungen akutell Tino von Pritzbuer und Nico Conzett pausieren.

Wie werden die Abgänge kompensiert?

Als Reaktion auf den Abgang von Eriksson-Elfsberg konnte die NLA-Mannschaft einen alten Bekannten zurückgewinnen. Nicolas Jordan hat sich für ein Comeback entschieden und wird für den Rest der Saison 2020/21 ins Team zurückkehren. Der 25-jährige Center ist bereits Mitte Dezember in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Des Weiteren stiessen von NLB-Klub Floorball Thurgau aufgrund des Unterbruchs in den unteren Ligen Silas Fitzi und Noé Siegfried temporär zu Waldkirch-St.Gallen. Sie können sich via Trainingsvereinbarung für Spielpraxis empfehlen. Mit Stefan Schiess hat derweil eine junge Teamstütze seinen Vertrag vorzeitig bis ins Jahr 2023 verlängert.

Wie hat die Equipe die drei Monate überbrückt?

Sehr unterschiedlich. Trainer Armin Brunner wusste wie alle anderen lange nicht, wie und wann es weiter geht. Deshalb musste er sich zum Beispiel fragen, ob er die Zeit nutzen will, um neue taktische Finessen zu entwickeln, um variabler zu sein. Oder, ob er nochmals einen physischen Teil einbauen will wie im Sommertraining. «Wir kannten die Situation ja nicht. Deshalb mussten wir flexibel sein.» Brunner entschied sich für einen Zwischenweg. Von beiden Aspekten hat er Teile in seine Trainings eingebaut. «Wir müssen immer das beste aus der Situation machen», sagt der ehemalige Nationalspieler.

Ist das Team für die Belastungen bereit?

Zum Start absolviert Waldkirch-St.Gallen gleich eine Doppelrunde mit den Auswärtspartien heute gegen Uster und am Sonntag gegen die Grasshoppers. Ein happiges Programm. «Wir sehen dann am Sonntag, ob wir physisch auf der Höhe sind», sagt Brunner und fügt hinzu: «Ich denke, dass wir uns gut vorbereitet haben in den zwei Wochen, die wir nochmals zur Verfügung hatten.»

NLA Männer

Freitag, 20.00 Uhr: Uster – Waldkirch-St.Gallen

Sonntag, 16 Uhr: 16.00GC – Waldkirch-St.Gallen

Tabelle: 1. Wiler-Ersigen 5 Spiele/3,0 (Punktquotient*). 2. Grasshoppers 5/2,6. 3. Langnau 5/2,4. 4. Köniz 4/2,25. 5. Malans 5/1,8. 6. Chur 5/1,8. 7. Zug 6/1,333. 8. Waldkirch-St.Gallen 5/1,2. 9. Rychenberg Winterthur 5/1,2. 10. Uster 5/0,6. 11. Thun 5/0. 12. Sarnen 5/0.

* = Punkte pro Spiel