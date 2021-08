Ex-FCSG-Trainer Uli Forte neuer Trainer in Yverdon

Neuer Job Ex-FCSG-Coach Uli Forte wird Trainer in der Challenge League Der 47-jährige Zürcher übernimmt den Aufsteiger Yverdon. Die Waadtländer sind mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. 11.08.2021, 09.31 Uhr

Uli Forte Georgios Kefalas/Keystone

(red) Uli Forte ist in Yverdon der Nachfolger von Jean-Michel Aeby. Aeby, der Yverdon in die Challenge League geführt hatte, wurde nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen entlassen. Zuletzt verloren die Waadtländer gegen Wil 0:3.