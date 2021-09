Schwingen Schwing-Medizinexperte sagt: «Die vielen Verletzungen der Athleten rühren nicht von der mangelnden Fitness her» Den Leiter des Medicalteams des Nordostschweizer Schwingerverbandes überrascht die Verletzungswelle im Schwingsport nicht. Stefan Grünenfelder sagt zudem, dass früher die Schwinger eher Einzelgänger waren. Und er glaubt an eine U20-Kategorie. Interview: Reto Voneschen Jetzt kommentieren 14.09.2021, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Grünenfelder (rechts) mit Damian Ott (Sieger Schwarzsee-Schwinget). Bild: Lorenz Reifler

Viele Schwingfeste finden in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Stefan Grünenfelder ist aber an jedem dabei. Aus gutem Grund: Seit 2015 ist er der Leiter des Medicalteams des Nordostschweizer Schwingerverbandes (NOSV). Damit ist der Wangser die erste Ansprechperson für die Gesundheit der NOSV-Schwinger, gleichzeitig «Seelendoktor» wie «Mädchen für alles».

Die Anzahl der schweren Verletzungen im Schwingsport scheint zugenommen zu haben. Würden Sie dem zustimmen?

Stefan Grünenfelder: Ja. Es sind gravierend mehr Verletzungen als in den Vorjahren. Das war ein Thema, das uns schon während des Coronawinters 2020 beschäftigt hat. Die Frage lautete: Wie bewältigen die Athleten ein Jahr ohne Wettkampf? Das Schwingtraining war ja lange auch untersagt. Die Analyse hat nun gezeigt, dass viele Schwinger zwar fit waren, aber das wettkampfmässige Schwingen fehlte. Es waren ja vielfach auch keine atypischen Verletzungen, sondern solche, die halt bei Wettkämpfen passieren können.

Der Vorwurf, dass einige Schwinger im Winter zu wenig trainiert hätten, stimmt also nicht?

Nein. Viele Athleten hatten Top-Fitnesswerte im Frühling. Da wurde sehr viel trainiert. Ich habe eher die Befürchtung, es wurde fast zu viel «theoretisch» als «praktisch» trainiert. Vor allem war die Phase zwischen Fitnesstraining und den ersten Schwingfesten zu kurz. Für viele Topcracks war ja das erste Schwingfest schon ein Kranzfest. Der Körper und die Muskeln waren aber noch nicht bereit für die schwingtypischen Bewegungen.

Das heisst, es wäre besser gewesen, so wie in den Vorjahren einen «sanften» Aufbau mit kleineren Rangfesten zu planen?

Genau. Normalerweise bekommt der Schwinger bei Hallenschwingen im Winter oder bei Frühlingsschwingen wie dem «Rheintal-Oberländer» erste Parameter, wo er sich leistungsmässig befindet. Dieser Aufbau fehlte komplett. Es war praktisch ein Kaltstart.

Davor warnten einige Experten. Warum wurde dies trotzdem so durchgeführt?

Der Wettkampfkalender war der Grund. Man wollte nach einem Jahr ohne Schwingfeste einen möglichst normalen Ablauf der Feste gewährleisten. Auch, weil ja Ende September mit dem «Kilchberger» ein Highlight ansteht, das bereits um ein Jahr verschoben wurde. Für die Selektion eines grossen Festes braucht es die kantonalen Kranzfeste und die mussten bis Ende Juni durch sein.

Das 16. Kilchberger Schwinget fand vor sieben Jahren statt. Heuer wird es wieder durchgeführt und ist der Höhepunkt der Saison. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE

Was sagen die Schwinger zu dieser Situation? «Es isch, wie’s isch?»

Der Schwinger hat tatsächlich diese Einstellung. Die allermeisten Schwinger werten die aktuelle Situation nicht gross. Sie sind einfach froh, dass es wieder Schwingfeste gibt. Ich habe auch praktisch keine Reklamationen gehört, dass zum Beispiel die Bergkranzfeste ohne Publikum durchgeführt wurden. Für die Aktiven wie für die Jungen war es wichtig, dass wieder geschwungen wurde, um sie beim Sport zu halten.

Aber die Spitzenschwinger durften früher mit dem Training beginnen als die Mittelschwinger.

Die Zweiklassen-Gesellschaft als Solches gibt es im Schwingen schon länger. Von dieser negativ assoziierten Benennung distanziere ich mich. Auch im Schwingen sollte man von Leistungs- und Breitensport sprechen.

Es gibt wenige Sportarten, wo der Breitensport so direkt auf den Spitzensport trifft.

Das ist auch das Schöne am Schwingsport. Ab 16 Jahren bist du Aktivschwinger. Es steht jedem Schwinger frei, zu entscheiden, was er machen möchte. Ist die Leistung wichtiger oder doch das Kollegiale?

Spürt man einen Rückgang der Mittelschwinger?

Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man merkt es nicht. Nur schon, dass beispielsweise beim letzten NOS 1998 in Mels rund 250 Schwinger teilnahmen, sagt vieles aus. Am letzten Sonntag waren es 158. Beim «Nordwestschweizer» letzte Woche traten nur gerade 100 Schwinger an. Das ist für ein Teilverbandsfest zu wenig, denn so wird ja auch die Kranzquote weiter reduziert. So wird die Chance für einen Mittelschwinger auf einen Kranz immer kleiner. Man muss klar festhalten: Die Teilnehmerzahl an Kranzfesten ist rückläufig.

Ist der Rückgang eine temporäre Baisse oder erholt sich der Schwingsport wieder?

Mit ein bisschen Weitblick gesehen verläuft die Entwicklung des Schwingsportes sehr positiv. Die Beliebtheit in der Bevölkerung ist sehr gross. Auch dank den Übertragungen in den Medien, wie beispielsweise den TV-Livestreams. Die Zahlen der Aktiven werden, wie bis 2019, wieder steigen.

2019 waren die Zahlen aber rückläufig. Es entstand der Eindruck: Schwingen ist sehr populär beim Publikum, aber selber schwingen wollen nur wenige.

Es gibt grosse Bestrebungen beim Eidgenössischen Schwingerverband, den Sport an die heutigen Bedürfnisse auch strukturell anzupassen. Es gibt vielversprechende Konzepte, wie jenes von Schwingerkönig Matthias Glarner. Bis hinunter zu den Fünfjährigen greifen diese Konzepte. Ebenso bis zu den 16-Jährigen für den einfacheren Übertritt zu den Aktiven.

Eine U20-Kategorie wäre die logische Konsequenz.

Ich habe niemanden gehört, der sich dagegen ausspricht. Die coronabedingt entstandenen U20-Schwingfeste in diesem Jahr haben sich extrem bewährt.

Sie sagten, ein Spitzenschwinger müsse investieren. Wie viel trainiert ein Spitzenschwinger heute?

Rund 20 bis 25 Stunden wöchentlich. Also ein 50-Prozent-Pensum. Das umfasst drei Schwingtrainings, ein bis zwei Krafttrainings, eine Konditionseinheit, mentales Coaching, Massage, regenerative Massnahmen und weiteres. Die jungen Ostschweizer Aufsteiger beispielsweise haben sich in einer Trainingsgruppe gefunden und trainieren fünf bis sechs Mal wöchentlich miteinander.

Es braucht eine Gruppe, die sagt, «jetzt geben wir Gas»?

Früher waren die Eidgenossen eher Einzelgänger, was das Training anging. Jeder hatte sein Team. Die heutige Generation organisiert sich. Auch wenn das nicht überall gerne gehört wird, aber Schwingen wird stets professioneller und strukturierter.

Samuel Giger ist in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Und was macht Samuel Giger besser als der Rest?

Bei ihm ging in der persönlichen Entwicklung sehr viel. Auch das professionellere Training half ihm, ebenso wie das intakte persönliche Umfeld. Mit dem Jobwechsel vom Zimmermann zum Chauffeur vor zwei Jahren hat er sich die beruflichen Voraussetzungen verbessert, das half ihm gerade in der Regeneration. Auch die Könige Stucki und Wenger sind Chauffeure. Vielleicht ein gutes Omen für Giger.