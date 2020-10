Porträt Nationaltrainer Nielsen über die Wiler Fussballnationalspielerin Cinzia Zehnder: «Sie ist eine, die den Unterschied ausmachen kann» Am Dienstag treffen die Schweizerinnen in der EM-Qualifikation auswärts auf Rumänen. Wieder dabei ist Cinzia Zehnder. Peter Eggenberger 26.10.2020, 18.48 Uhr

Cinzia Zehnder (rechts) 2017 im EM-Einsatz in den Niederlanden gegen Island. Bild: Andre Weening/Freshfocus

Im FC Wil mit dem Fussball begonnen, 2012 vom amtierenden Schweizer Meister geholt, bald darauf ins A-Nationalteam aufgeboten und 2015 als Profi in die Bundesliga gewechselt: Diese Karriere hat Fabian Schär gemacht – aber nicht nur er, sondern auch Cinzia Zehnder.

Sie setzt auch auf das Medizinstudium

Die Parallelen hörten erst 2017 auf, als Schär nach Spanien ging und Zehnder in die Schweiz zurückkehrte. Während der 28-jährige Schär bis heute Profi geblieben ist und bei Newcastle United unter Vertrag steht, setzte die 23-jährige Zehnder auf das Medizinstudium.

Die Nationalspielerin Cinzia Zehnder

Bild: Alex Spichale

Fussball spielte sie wieder für den FC Zürich, und das Studium hat sie nun zu einem Klub geführt, der berühmter ist als Newcastle. Zehnder absolviert das vierte Studienjahr statt an der Universität Zürich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Wilerin trägt deshalb seit dem Sommer das Trikot Bayern Münchens.

Sie ist eine der Leaderinnen im Team

«Ich geniesse es sehr, Teil dieser weltbekannten Organisation zu sein. Die Trainingsinfrastruktur ist perfekt, und das viel zitierte ‹Mia san mia›-Gefühl gibt es tatsächlich», schwärmt Zehnder, die bisher noch keinen Kontakt mit den Spielern wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder Robert Lewandowski gehabt hat. Sie suchte einen Ort, wo sie Studium und Fussball verbinden konnte, und landete schnell in Bayerns Hauptstadt. Trainer der ersten Frauenequipe ist Jens Scheuer, der von 2015 bis 2017 ihr Trainer im SC Freiburg war.

Allerdings spielt Zehnder nicht in der Bundesliga, sondern für das zweite Team in der 2. Bundesliga. Dieses ist zugleich eine U20, nur drei Spielerinnen dürfen älter sein. Eine davon ist Zehnder. Dass sie nicht im Kader der Bundesligafrauen steht, hat mehrere Gründe.

Ständige Tests in der 1. Bundesliga

In der 1. Bundesliga werden die Spielerinnen wegen des Coronavirus ständig getestet, was bei der U20 nicht der Fall ist. «Ohne Corona hätte ich an einzelnen Trainings des Fanionteams teilnehmen und allenfalls in der Meisterschaft aushelfen können. Dies ist nun nicht mehr praktikabel», erläutert Zehnder.

Sie ist realistisch und selbstkritisch genug, zuzugestehen, dass sie auch ohne Medizinstudium und ohne die Pandemie wohl nicht in der Bundesliga-Startelf stünde, die nach sieben Spielen die Tabelle ohne Punktverlust anführt. Zehnder sagt:

«Die Konkurrenz ist gross und das Spielniveau hoch, so dass ich dies kaum schaffen würde.»

In der zweiten Equipe ist sie dagegen mit ihrer Erfahrung eine der Leaderinnen. «Es bringt mir mehr, wenn ich dort regelmässig zum Einsatz komme», begründet Zehnder.

Der Nationaltrainer hatte sie immer auf dem Radar

«Ob ich trotz dem Niveau-Unterschied zwischen 1. und 2. Bundesliga weiterhin gut genug fürs Nationalteam bin, wird sich weisen.» Für Nils Nielsen, den Schweizer Nationalcoach, ist dieser Punkt nicht so wichtig. Der Nationaltrainer sagt:

«Ich schaue nicht nur darauf, wo eine Spielerin aktiv ist, sondern auch auf ihre Persönlichkeit.»

Und Zehnder ist nach seiner Ansicht eine «natürliche Leaderin», die jede Teamkollegin mit ihrer Präsenz auf und neben dem Feld besser mache.

Die 1,83 Meter grosse Zehnder spielte früher im Mittelfeld sehr offensiv, seit ihrer Zeit in Freiburg aber nur noch auf der Sechserposition, wo sie ihre Stärken am besten ausspielen kann. «Es gibt im Nationalteam etliche gute Spielerinnen für diese Position», sagt Zehnder.

«Ich mache mir keinen Druck, sehe das Aufgebot als Herausforderung und versuche, so unverkrampft wie möglich das Beste zu geben. Dann werde ich sehen, wo ich stehe.»

Seit September 2018 ist es das erste Mal, dass Zehnder in Rumänien in einem Ernstkampf des Nationalteams auflaufen könnte.

Sie ist dem seit November 2018 in der Schweiz tätigen Dänen Nielsen dankbar, dass er sie für den Zusammenzug aufgeboten hat: «Er hat Verständnis für meine Situation mit dem Studium. Gemeinsam haben wir eine Lösung gesucht und gefunden.»

Nielsen schätzt ihr Spielverständnis, ihr Selbstvertrauen und ihre Ruhe am Ball. «Sie ist eine Spielerin, die den Unterschied ausmachen kann.» Obwohl Nielsen in Rumänien auf mehrere Verteidigerinnen verzichten muss, sieht er Zehnders Chancen auf einen Einsatz vor allem im Mittelfeld.

An der WM und EM im Einsatz

Von ihren 29 Länderspielen waren je zwei an der WM 2015 und an der EM 2017. Wegen des Medizinstudiums musste sie 2019 auf Nationalteameinsätze komplett verzichten. Nielsen hatte sie dennoch auf dem Radar und bot sie für zwei Testspiele im Januar und im März dieses Jahres auf.

Im März gegen Österreich zeigte sie eine so gute Leistung, dass Nielsen sie schon für das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien im September aufgeboten hatte. Wegen einer Verletzung musste sie allerdings verzichten.

Ein Praktikum am St.Galler Kantonsspital

Zehnder ist wieder fit und hat am 11. Oktober im ersten Meisterschaftsspiel gegen Köln und ihre Nationalteamkolleginnen Rachel Rinast und Francesca Calò das Début in der zweiten Equipe von Bayern München gegeben. Sie hofft, ihren Teil zu einem Sieg in Rumänien gegen den Gruppendritten beitragen zu können.

Mit drei Punkten könnte die Schweiz die Tabellenspitze in der Gruppe H vor Belgien behaupten und der EM 2022 in England einen Schritt näher kommen. Das letzte Gruppenspiel findet am 1. Dezember in Belgien gegen den stärksten Kontrahenten um die Direktqualifikation statt.

Auf Zehnder wartet nach zwei Semestern in München das Wahlstudienjahr in der Schweiz, in dem sie an verschiedenen Orten ein medizinisches Praktikum absolvieren wird. Sie werde herausfinden müssen, ob sie dann noch Spitzenfussball spielen könne.

Bereits hat sie eine Zusage für ein zweimonatiges Praktikum am Kantonsspital St.Gallen erhalten. Beim FC St.Gallen-Staad aus der Women’s Super League wird man diese Tatsache sicher mit Interesse zur Kenntnis nehmen …