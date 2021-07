Nationalsport Schwingen einfach erklärt: Von A wie Arbeit bis Z wie Zwilchhose Nachdem Corona die ganze Schwingsaison 2020 verhinderte, greifen die Bösen endlich wieder zusammen. Das Highlight folgt dann am 25. September mit dem Kilchberger Schwinget. Alles, was Sie über den Nationalsport wissen müssen, haben wir für Sie zusammengefasst. Sportredaktion 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

König Christian Stucki (l.) schwingt gegen Thomas Kropf am Seeländischen Schwingfest am 3. Juli 2021. Peter Schneider / KEYSTONE

Arbeit: «Manne, a d'Arbet», heisst es zu Beginn des Schwingfests. Ihre Sportart nennen die Schwinger Arbeit. Ebenso heilig ist vielen der Amateurstatus. Das zeigte sich besonders, als es darum ging, den Schwingsport nach Corona schrittweise zu öffnen. Was viele störte.

Bergfeste: Jährlich finden auf der Schwägalp (Nordostschweiz), dem Brünig (Bern/Innerschweiz), der Rigi (Innerschweiz), dem Schwarzsee (Südwestschweiz) und dem Weissenstein (Nordwestschweiz) Bergfeste statt. Also pro Teilverband eines. Nach den Festen mit «eidgenössischem Charakter» (Eidgenössisches, Unspunnen, Kilchberger) sind die Bergfeste zusammen mit den Teilverbandsfesten die wichtigsten Wettkämpfe.



Coming-out: Als erster aktiver männlicher Topsportler sprach Curdin Orlik 2020 im «Magazin» öffentlich über seine Homosexualität. Das warf hohe Wellen. Von vielen wurde Orlik für seinen Mut bewundert, gilt das Schwingen doch noch immer als Ort, wo teils veraltete Weltbilder vorherrschen. Anfeindungen gab es aber zumindest öffentlich keine.

Doping: Ist im Schwingen wie in jeder anderen Sportart verboten. Dennoch wurden schon einige Schwinger positiv getestet. Ein erster prominenter Fall war jener von Beat Abderhalden. Er ist der Bruder von Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Bei ihm wurde 2001 ein erhöhter Testosteronwert festgestellt. Abderhalden sagte 2014 in einem Tagblatt-Interview: «Ich habe nie wissentlich gedopt.» Mit Martin Grab wurde 2018 der bisher bekannteste Schwinger überführt. Doch auch der 123-fache Kranzgewinner und Unspunnensieger 2006 beteuert seine Unschuld.

Bei Martin Grab wurden 2018 Dopingsubstanzen nachgewiesen. Er beteuert bis heute seine Unschuld. Alexandra Wey / KEYSTONE

Einteilung: An einem Schwingfest treffen Athleten von verschiedener Grösse, Gewicht und Qualität aufeinander. Vom Hobbyschwinger, der einmal pro Woche trainiert, bis zu den ambitionierten Bösen ist alles dabei. Um diese Unterschiede auszugleichen und weil es keine Gewichtsklassen gibt, teilt das Kampfgericht den Schwingern möglichst gleich starke Gegner zu. Weil mit dieser Methode immer Athleten aus der gleichen Region der Rangliste aufeinander treffen, sind über das ganze Fest hinweg spannende Gänge gewährleistet. Trotzdem ist die Einteilung sehr oft ein Politikum.

Frauen: Noch immer gibt es Traditionalisten, die finden, Frauen haben im Sägemehl nichts zu suchen – ausser als Ehrendamen und Zuschauerinnen. 1992 wurde der Schweizerische Frauenschwingverband gegründet. Die Vereinigung mit etwa 180 Aktivschwingerinnen wird vom Eidgenössischen Schwingverband aber nicht offiziell anerkannt. Anders als die Männer küren die Frauen jedes Jahr ihre Königin. 2019 wurde Michelle Brunner gekrönt. 2020 fanden aufgrund von Corona keine Wettkämpfe statt.

Michelle Brunner wurde 2019 als Königin geehrt.

Eveline Beerkircher

Gestellt: Schafft es keiner der Kontrahenten, seinen Gegner innerhalb der festgelegten Gangdauer mit einem gültigen Resultat auf den Rücken zu legen, endet ein Gang unentschieden – die Schwinger nennen dies gestellt.

Hauptschwünge: Das Schwingerlehrbuch führt etwa 100 verschiedene Schwünge auf – die meisten Spitzenschwinger beherrschen davon etwa fünf oder sechs. Zu den Hauptschwüngen zählt der Kurz, der von den Jungschwingern als erster gelernt wird. Ebenfalls sehr beliebt sind der Gammen, der Bur, der Übersprung, der Hüfter sowie der Wyberhaken.

Interesse: Das Schwingen erlebte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom. Über 400'000 Menschen besuchten an drei Tagen das Eidgenössische Schwingfest 2019 in Zug. 56’500 Personen fanden in der Arena Platz. Die Coronapandemie hat nun zwangsläufig alles etwas verkleinert. Am Kilchberger Schwinget, dem Saisonhighlight am 25. September, sind maximal 6000 dabei. Dank TV-Übertragung wird das Fest aber erneut Rekordaufmerksamkeit erlangen. Das Schweizer Fernsehen hat sich die Rechte für die wichtigsten Feste bis ins Jahr 2028 gesichert.

Jungschwinger: So werden Nachwuchsathleten im Alter von 8 bis 15 Jahren bezeichnet. Nebst 3000 Aktivschwingern zählte der Eidgenössische Schwingverband (ESV) über viele Jahre ebenso viele Jungschwinger in seinen Reihen. Allerdings sind die Zahlen derzeit Rückläufig, im Aktiv- und im Nachwuchsbereich. Als Grund wird die lange Coronapause vermutet.

Kranz: Das Eichenlaub ist bei den Schwingern begehrt. An einem Kranzfest werden die besten 15 bis 18 Prozent damit ausgezeichnet. Wer am Eidgenössischen einen Kranz holt, darf sich fortan Eidgenosse nennen. Hinter seinem Namen werden auf den Startlisten in Zukunft drei Sterne (***) aufgeführt. Schwinger, die an einem Teilverbands- oder Bergfest Eichenlaub holen, erhalten zwei Sterne (**), Kränze an einem Kantonalfest werden mit einem Stern (*) belohnt. Am meisten Kränze der Geschichte hat bisher der Toggenburger Schwingerkönig Arnold Forrer mit 147 geholt.



29 Schwinger haben bisher 100 oder mehr Kränze gewonnen. Rekordhalter ist Arnold Forrer mit 147. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Lutz: Das Elixier des Schwingerfans, um ein langes Fest durchzuhalten. Der Kaffee mit Schnaps fehlt an keinem Schwingfest im Getränkeangebot. Manchmal wird der Lutz auch von fleissigen Helfern direkt an den Platz geliefert – gezapft aus Militär-Thermosbehältern, die auf dem Rücken getragen werden. Sofern es die Coronabestimmungen auch erlauben.

Muni: Die besten Schwinger eines Fests erhalten einen Lebendpreis – der Sieger traditionellerweise einen Muni. Weil die wenigsten Schwinger einen Landwirtschaftsbetrieb führen, ist es üblich, Lebendpreise an den Züchter zurückzugegeben und dafür den Gegenwert ausbezahlt zu bekommen.



Noten: Nach jedem Gang werden den Schwingern Noten verliehen. Für einen Sieg sind Noten zwischen 10,00 (Plattwurf) und 9,75 üblich, für einen Gestellten gibt es bei offensiver Schwingweise eine 9,00 und sonst eine 8,75. Eine Niederlage ergibt eine 8,75 (offensive Schwingweise) oder 8,50.

Obmann: Der Präsident des Eidgenössischen Schwingerverbandes wird Obmann genannt. Derzeit besetzt der Berner Markus Lauener das Amt.

Profi: Einen Profi gibt es im Schwingen noch nicht. Auch wenn die Besten dank Werbeeinnahmen wohl vom Sport leben könnten. Aber ausgesorgt hat damit niemand. Darum gehen die Schwinger einer Arbeit nach. Allerdings haben eine Spitzenschwinger ihr Arbeitspensum reduziert.

Regeln: Für Zuschauer gibt es an Schwingfesten einige ungeschriebene Gesetze. Respekt und Anstand sind den Schwingern im Sägemehl und auf der Tribüne wichtig. So ist es beispielsweise verpönt, einen Athleten auszubuhen oder zu pfeifen. Wer seine Freude zeigen will, soll das mit einem Jauchzer und Applaus machen. Nicht erwünscht sind auch Regenschirme, die einem Teil des Publikums die Sicht nehmen würden. Sollte es dennoch regnen: Eine Militärpelerine ist an Schwingfesten Kult.

Schwingerkönig: In acht – statt wie an normalen Festen sechs – Gängen wird am Eidgenössischen während zweier Tage der Schwingerkönig erkoren. Der Ehrentitel gilt lebenslang – einen ehemaligen Schwingerkönig gibt es nicht. In den Jahren 1945 und 1950 wurde kein König gekrönt, weil die Kontrahenten im Schlussgang zu passiv kämpften. Die Schwinger erhielten dafür den Titel des Erstgekrönten. Diesen hat zuletzt auch Joel Wicki am Eidgenössischen 2019 in Zug erhalten. Der Innerschweizer verlor im Schlussgang gegen Christian Stucki, beendete das Fest aber punktgleich. Der Berner Stucki wurde König und Wicki Erstgekrönter.



Christian Stucki wurde 2019 König, Joel Wicki blieb nach der Niederlage im Schlussgang nur der Titel als Erstgekrönter. Andy Mettler / swiss-image.ch

Turner: Schwinger müssen in korrekter Kleidung antreten, so will es das Technische Regulativ des Eidgenössischen Verbandes. Turnerschwinger sind auf dem Schwingplatz an ihren weissen Hosen und T-Shirts zu erkennen. Sie sind Mitglied in der Schwingsektion eines Turnvereines. Anders die Sennenschwinger: Sie gehören einem reinen Schwingclub an und tragen meistens Sennenhemden und dunkle Hosen. Mode- und Fantasiehemden oder zu grelle Kleidungsstücke sind ganz verboten.

Unspunnen: Das Alphirtenfest in Interlaken im Berner Oberland gilt als Geburtsort des heutigen Schwingens. 1805 wurde der Wettkampf zum ersten Mal ausgetragen. Erste Darstellungen von schwingähnlichen Betätigungen datieren aber schon aus dem 13. Jahrhundert. Letztmals fand der Unspunnen-Schwinget 2017 statt mit Christian Stucki als Sieger.

Verdanken: An Schwingfesten erhält fast jeder Athlet einen Preis aus dem Gabentempel. Es handelt sich um Spenden von Sponsoren. Von den Schwingern wird erwartet, dass sie jede Gabe persönlich verdanken. So steht in den Weisungen des Innerschweizer Fests: «Es ist Pflicht und Ehrensache, die Ehrengaben den Gabenspendern umgehend zu verdanken.» Während früher vor allem urchige Gegenstände zu finden waren, gibt es heute auch Mal beispielsweise einen Whirlpool zu ergattern.

Ein Blick in den Gabentempel am Eidgenössischen 2019 in Zug. Paul Gwerder

Werbung: Im Sägemehl ist Werbung verboten. Die Schwinger müssen sogar Logos beispielsweise auf Schienbeinschonern abkleben, um keine Busse oder Sperre zu riskieren. Seit 2010 dürfen sich die Athleten aber sponsoren lassen. Wegbereiter dafür war der Toggenburger Jörg Abderhalden, der auch einen Konflikt mit seinem Götti, dem damaligen ESV-Obmann Ernst Schläpfer, nicht scheute. Die Schwinger müssen allerdings dem ESV einen prozentualen Anteil ihrer Einnahmen abliefern.

Xundheit: Bei Jörg Abderhalden riss es – bei Arnold Forrer auch. Ein Kreuzbandriss ist die wohl häufigste schwere Verletzung im Schwingen. Dies weil bei gewissen Schwüngen Kräfte von gegen 300 kg auf das Knie wirken. 1960 brach sich Beat Thöni im Schlussgang auf dem Brünig gegen den Winterthurer König Karl Meli das Genick und sass fortan im Rollstuhl.

Youngsters: Mit Samuel Giger (23 Jahre) und Joel Wicki (24) prägten in den vergangenen Jahren zwei junge Athleten das Schwingen aktiv mit. Sie repräsentieren eine neue Generation von Schwingern. Als Modellathleten, die keine Mühen scheuen, begeistern sie mit einer dynamischen Schwingweise. Doch am Eidgenössischen 2019 in Zug stahl ihnen mit Christian Stucki ausgerechnet ein Routinier die Show. Und der 36-Jährige gehört nach wie vor an jedem Fest zu den grossen Favoriten auf den Sieg.

Zwilchhose: Die Schwinger greifen sich in den Gängen an den Zwilchhosen. Diese sind von Hand gefertigt und werden vom Veranstalter eines Fests gestellt. Seit 2010 trägt jeweils ein Kontrahent eine dunkle und der andere eine helle Hose, um die Schwinger besser zu unterscheiden.