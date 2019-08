Nationalgoalie Aurel Bringolf verlängert beim TSV St.Otmar

Schweizer Gruppenbild nach dem Schlusspfiff: Es darf gejubelt werden. (Bild: Andrej Cukic/Keystone, 16. Juni 2019)

Schweizer Handballer fahren nach Kraftakt an die EM

Die Schweiz verliert das letzte Qualifikationsspiel in Serbien mit 31:32. Das genügt ihr in der Gruppe 2 zur Sicherung des zweiten Platzes – und zur erstmaligen Teilnahme an einer Europameisterschaft seit 14 Jahren.