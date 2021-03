National League «Wir geben nicht auf»: Der SC Bern bangt um den Einzug in die Playoffs – Stürmer Thierry Bader ist indes zuversichtlich Der ehemalige Uzwiler Junior Thierry Bader hat mit dem SC Bern eine schwierige Zeit hinter sich. Nun gibt es Hoffnung. Peter Eggenberger 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 23-jährige Thierry Bader spielt seit dieser Saison für den SC Bern. Bild: Andreas Haas/Imago (Kloten, 14. August 2020)

Thierry Bader und die National-League-Playoffs – das ist bisher keine Liebesbeziehung. Der 23-jährige Stürmer, der von 2009 bis 2013 als Junior im EHC Uzwil aktiv war, verpasste sie 2018 mit dem EHC Kloten und stieg in die Swiss League ab. Er wechselte zum HC Davos. Das Resultat: Die Bündner erreichten erstmals seit dem Wiederaufstieg im Jahr 1993 das Playoff nicht. In der vergangenen Saison wurde das Playoff wegen der Coronapandemie nicht gespielt.

Bader ging zum SC Bern und sagte auf der Website seines neuen Klubs: «Jetzt freue ich mich auf nächstes Jahr und eine schöne Playoff-Zeit in Bern.» Das Resultat: Der SC Bern bangt derzeit als Tabellenelfter um den Einzug ins Playoff.

«Dieser Rhythmus kann ein Vorteil sein»

Bader will von einem «Playoff-Fluch» nichts wissen. Er erachtet die Qualifikation mindestens für die Pre-Playoffs – Rang zehn ist dafür nötig – als realistisch. «Wir haben noch 16 Partien zu spielen. Da liegen viele Punkte drin», ist eines seiner Argumente. Das Gegenargument, mit einem Spiel praktisch jeden zweiten Tag in der Regular Season sei der SC Bern nun am stärksten von allen Teams belastet, lässt Bader nicht gelten:

«Wir sind quasi im NHL-Modus. Dieser Rhythmus kann ein Vorteil sein.»

Allerdings ist ihm bewusst, dass die Verletzungsgefahr mit so vielen Spielen in so kurzer Zeit höher sein kann. Es sei deshalb wichtig, das Augenmerk auf die richtige Dosierung der Einsätze in den Partien und auf die Regeneration dazwischen zu richten.

Ein normales Training ist unter diesen Umständen kaum zu gestalten. Die Berner haben bis dato viermal eine (Teil-)Quarantäne erlebt, was schon in den vergangenen Monaten ein geregeltes Training schwierig bis unmöglich gemacht hat. Bader will diese Tatsache ebenso wenig als Ausrede für die unerwartet schlechte Tabellenposition anführen wie die erste Phase der Meisterschaft mit dem Kanadier Don Nachbaur als neuem Trainer. «Don Nachbaur hatte positive Seiten. Der Wechsel von der finnischen Philosophie unter seinem Vorgänger Kari Jalonen zum kanadischen Eishockey war sehr anspruchsvoll. Wenn der Start gelungen wäre, hätte es vielleicht anders ausgehen können», so Bader.

Schnell sei die Negativspirale gekommen, habe der SC Bern Spiele auf Augenhöhe knapp verloren. «Uns fehlte häufig die Effizienz im Toreschiessen, speziell im Powerplay», analysiert der Spieler. Nachbaur ist Anfang Dezember durch den Österreicher Mario Kogler ersetzt worden. Koglers Spielsystem sei weniger kräftezehrend, findet Bader. Kogler legt mehr Wert auf Puck Possession, was dem schnellen und technisch versierten Stürmer entgegenkommt.

Der Cup-Sieg gegen die ZSC Lions

Statistisch hat sich der Wechsel noch nicht positiv ausgewirkt: Unter Kogler hat Bern pro Spiel in etwa die gleiche Ausbeute erzielt wie unter Nachbaur, nämlich rund einen Punkt. Allerdings haben die Berner in der zweiten Februarhälfte zum ersten Mal in dieser Spielzeit drei Siege in Folge gefeiert und am vergangenen Sonntag den Cupfinal 5:2 gegen die ZSC Lions gewonnen. Es folgt für den SC Bern heute Freitag die nächste Bewährungsprobe in Lugano.

Bader erwähnt als wichtigen Grund für die erhoffte und teilweise schon sichtbare Aufwärtstendenz den Spirit in der Mannschaft: «Die Stimmung ist trotz der wenigen Punkte gut. Wir glauben wirklich an die Wende und sind sehr motiviert. Wir geben nicht auf.» Das Team habe versucht, die Begleitumstände rund um den Trainerwechsel, die Abwerbung des Davoser Sportchefs Raeto Raffainer – im SC Bern seit dem 2. Februar als neuer Chief Sport Officer tätig – und die häufige Kritik an der Führung des Klubs auszublenden. Bader ist mit seiner eigenen Leistung in dieser Saison nicht zufrieden:

«Ich schiesse zu wenige Tore.»

Bei Redaktionsschluss hatte er in 162 Partien in der National League lediglich sechs Tore erzielt, davon eines für den SC Bern. Auf den ersten Blick ist dies eine sehr magere Ausbeute. Das Fachmagazin «Slapshot» hat in der Saisonvorschau denn auch geurteilt: «Offensichtlich hat er sein Tempo noch nicht in Skorerpunkte umgemünzt. Ein Spektakelstürmer ist er schon. Nun muss er auch noch ein Skorer werden.»

Bader gibt zu bedenken, dass er in etwa einem Drittel seiner NL-Spiele nur der 13. Stürmer gewesen sei, der kaum spiele. Zudem habe er in den anderen zwei Dritteln der Partien häufig kurze Eiszeiten gehabt, meist deutlich unter zehn Minuten. «Wenn ich in jedem meiner Spiele eine Viertelstunde Eiszeit erhalten hätte, liesse ich die Kritik vorbehaltlos gelten.» Bader wurde oft wie in dieser Saison nur in der dritten oder vierten Linie aufgestellt und musste dort eher defensiv statt offensiv denken. Auch in Bern erhält der Ostschweizer in dieser Spielzeit erst rund zehn Minuten Eiszeit pro Partie.

Bader möchte schwerer werden

Mit 78 kg ist er bei einer Grösse von 1,87 m relativ leicht. Ob die Gleichung «Mehr Gewicht = mehr Tore» aufgehen wird, ist offen. «Ich trinke jeden Tag meine Proteinshakes», sagt Bader mit einem Schmunzeln.

Mit einem so intensiven Spielplan wie derzeit sei eine Gewichtszunahme aber sehr schwierig; mit jeder Partie verliere er wieder Gewicht. «Mit fünf Kilo mehr wäre ich sicher durchsetzungsstärker und effektiver», glaubt Bader. Regelmässig erhält er Tipps per Sprachnachricht auf Whatsapp von seinem Vater Roger, dem Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Der Spektakelstürmer möchte gerne mehr Spektakel auf dem Eis entfachen, am liebsten sofort. Dem SC Bern kann das nur recht sein.