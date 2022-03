Vor Play-off-Viertelfinal gegen HCD: Wie gut sind die Lakers?

National League Rapperswil-Jona misst sich ab Freitag im Play-off-Viertelfinal mit Davos – die Frage ist: Wie gut sind die Lakers wirklich? Die Ostschweizer laufen nach kalten Jahren plötzlich heiss. Nun ist man sich uneinig darüber, ob sie gegen den Rekordmeister Favorit oder Underdog sind. Spieler und Trainer geben Auskunft. Renato Schatz Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Sandro Zangger (Mitte) schlägt ein. Der 27-Jährige ist seit Sommer 2021 wieder bei den Lakers, wo er mit 14 Treffern drittbester Torschütze ist. Bild: Christian Merz/Keystone

«Kalt, ... kalt», sagt man, wenn jemand etwas sucht. Oder: «Wärmer.» Irgendwann dann: «Heiss!» Bis man so nah dran ist und das Gesuchte endlich gefunden ist. Wenn Stefan Hedlund, seit vergangenem Sommer Trainer von Rapperswil-Jona, den HC Davos den «klaren Favoriten» nennt und seine Lakers den «Underdog», ist es dann kalt oder heiss? Das übliche Steuern der öffentlichen Erwartungshaltung, Kalkül? Oder doch Aufrichtigkeit? Man weiss es nicht so recht.

Es gab zuletzt zwei heisse Jahre mit diesem vierten Platz in der Qualifikation und 2021 die Teilnahme am Halbfinal, was ein neues Selbstverständnis brachte. Und es gab davor die 13 kalten Jahre ohne auch nur ein Play-off-Spiel, zudem den zwischenzeitlichen Abstieg 2015. Heiss, kalt? Die Lakers sind irgendwo dazwischen.

Der Davoser Captain Andres Ambühl bejubelt den Treffer zum 5:3 gegen die Lakers im Oktober 2021. Der HCD schlug Rapperswil-Jona in dieser Saison dreimal. Zweimal gewannen die Lakers. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der HC Davos, ein grosser Name

Nach dem Abstieg veränderte der Klub das Personal und auch das Logo. Mehr Rot, mehr Feuer. Das alte Wappen war vor allem blau, «Eisblau» nannte es Sportchef Janick Steinmann kürzlich. Mit dem neuen Logo läuft es besser. In dieser Saison: die beste Klassierung seit 16 Jahren, einen Rang vor Davos, weshalb man am Freitagabend, 20 Uhr, wenn die Play-off-Viertelfinal-Serie startet, zunächst Heimrecht hat. Dass die Lakers Spiel eins nicht als Favorit angehen, hat auch mit dem Gegner zu tun.

Der Hockeyclub Davos ist mit 31 Titeln Rekordmeister. Auch wer dem Eishockey nicht zugewandt ist, kennt den Klub, kennt den Spengler Cup, den er seit fast einhundert Jahren ausrichtet, kennt die Figuren, die dort wirkten oder es noch immer tun.

Allerdings liegt die letzte Meisterschaft nunmehr sieben Jahre zurück. 2015, als der HCD ganz oben war und Rapperswil-Jona ganz unten. Noch vier Spieler aus dem gegenwärtigen Kader waren damals Teil der Davoser Meistermannschaft – Captain Andres Ambühl, Enzo Corvi, Sven Jung sowie Marc Wieser.

Eine der schillerndsten Figuren im Schweizer Eishockey: Der Davoser Kulttrainer Arno Del Curto. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Seither hat sich auch in Davos viel getan. Arno Del Curto ist weg. Er hat den Klub 22 Jahre lang trainiert. Und geprägt wie kein anderer davor und danach. Auch wurde der HCD einhundert Jahre alt. Und die Mannschaft zuletzt jünger.

Sie ist die drittjüngste der National League und verfügt noch immer über drei Spieler, welche die Schweiz am Olympischen Turnier in Peking vertraten: Ambühl, Corvi und Sandro Aeschlimann, dem mit einer Fangquote von fast 94 Prozent statistisch besten Goalie in der abgelaufenen Qualifikation. Eine andere Zahl: 125, die Anzahl Gegentore in ebendieser, nur Fribourg kassierte weniger, wobei nicht alle Teams genau gleich viele Spiele absolviert haben.

Jedenfalls hat Christian Wohlwend, seit 2019 an der Davoser Bande, in der Sommervorbereitung grossen Wert aufs Verteidigen gelegt. Hat Davos gemäss Tabelle also auch automatisch die zweitbeste Abwehr? Stefan Hedlund sagt am vergangenen Freitag nach dem Training: «Wer sagt das? Wo steht das?» In den Augen des Lakers-Trainers: Nein, kalt.

Stefan Hedlund übernahm vergangenen Sommer den Trainerposten in Rapperswil. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Zangger als Beispiel für den Weg der Lakers

Hedlund sieht die Stärken der Bündner vor allem in der «Offensive und in der Transition», dem Umschaltspiel also, dem Wechsel von Verteidigung auf Angriff – und umgekehrt. Der Schwede spricht deutlich und präzise und braucht nicht viele Worte. Die Stärken des HCD? Zwei Wörter, Offensive, Transition. Wer fehlt am Freitag? «Darüber geben wir keine Auskunft.» Wie kommt man in den Play-off-Modus? «Ich muss die Jungs nicht motivieren, eher bremsen.» Sie sind heiss.

Und sie trainieren an diesem Freitag zwei Stunden lang. Sandro Zangger gleitet vom Eis und sitzt verschwitzt auf die Spielerbank. Der Stürmer sagt: «Normalerweise trainieren wir nicht so lange. Aber gerade haben wir spielfrei. Und wir müssen fit sein gegen Davos.»

Zangger ist in Jona geboren und schloss sich als Kind dem Nachwuchs der Lakers an. Im vergangenen Sommer kehrte er nach Rapperswil zurück, nachdem er mit Lugano im Play-off-Viertelfinal überraschend an den Lakers scheiterte. Eine Laune des Schicksals, das es nicht immer nur gut meinte mit dem 27-Jährigen, der im HC Lugano einer von vielen war. Und irgendwann häufig nur noch für dessen Farmteam zum Einsatz kam.

In der Ostschweiz dagegen ist er inzwischen einer der wichtigsten Spieler und drittbester Torschütze des Teams. Zangger sagt: «Hier kann ich ein anderer Spieler sein.»

Sandro Zangger (links) blüht im Trikot der Lakers auf. Hier beim 5:0-Sieg gegen Ajoe vor eineinhalb Wochen. Zangger ist Torschütze. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Einer, der Anfang Saison ins kalte Wasser geworfen wurde. Und dann heisslief. Weil er Vertrauen bekam und Eiszeit. Am Obersee sind die Bedingungen ideal, um wachsen zu können, Zangger ist nicht der einzige: «Wir haben viele junge Spieler. Einige hatten vor der Saison kaum oder gar keine Erfahrung in der National League.» Auch deshalb gingen die ersten vier Spiele der Saison verloren. Die Jungen machten zwar Fehler, lernten aber schnell dazu und wurden besser. Wie gut sind die Lakers jetzt? Zangger: «Wir sind noch im Aufbau.»

Der Liga-Topskorer als grosser Trumpf

Das Fundament ist mit Roman Cervenka indes prächtig. Der Tscheche war mit 64 Punkten Topskorer in der Qualifikation, als erster Lakers-Akteur überhaupt. Zangger spricht von der «individuellen Qualität», doch da sei noch mehr, das Cervenka ins Team trage, «Moral» etwa, und «Ruhe». Die Mischung stimmt, das Wasser ist nicht kalt, ist nicht heiss, sondern lauwarm, angenehm.

Vor einer Woche in Bern: Mit Roman Cervenka (links) wird erstmals ein Lakers-Spieler als Topskorer geehrt. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Die Serie dürfte spannend werden, eng, umkämpft, und sie könnte über sieben Spiele gehen. Es gibt indes auch Leute, die sagen, die Lakers seien auf dem Papier sogar Favorit. Und ihnen sei eigentlich selbst der Titel zuzutrauen. «Eigentlich», weil in der National League nur Ajoie weniger Geld ausgibt für seine Spieler.

Dass Rapperswil-Jona aus den vergleichsweise bescheidenen Mitteln so viel herausholt, weckt nationales Interesse. Am vergangenen Sonntag war Steinmann, der junge Sportchef, im «Sportpanorama» von SRF zu Gast. Auch er musste Fragen beantworten über das neue Image und die Stärken des Klubs. Erste Anhaltspunkte gibt es am Freitagabend in der St.-Galler-Kantonalbank-Arena. Dann heisst es: Wie gut sind die Lakers wirklich? Sind die kalt oder heiss?

