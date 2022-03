Biel-Verteidiger Beat Forster liebt die Playoffs wie kaum einer

National League Biel-Verteidiger Beat Forster kommt aus Herisau und steht für 200-mal Emotionen und Intensität Auch mit 39 Jahren ist Forster noch ein sicherer Wert. Er erlebt mit dem EHC gerade eine spannende Playoff-Serie gegen die ZSC Lions, mit denen er einst Meister wurde. Ein Gefühl, das er wieder erleben will. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Forster (rechts) kämpft mit dem Zürcher Marco Pedretti um die Scheibe. Es ist bisher enge Duelle in der Playoff-Serie zwischen Biel und den Lions. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Nach 88 Minuten und 27 Sekunden erzielte Chris Baltisberger am Sonntag für die ZSC Lions das einzige Tor im dritten Playoff-Spiel gegen den EHC Biel, der in der Viertelfinalserie 2:1 führt und heute im eigenen Stadion den dritten Sieg anpeilt. Der Bieler Verteidiger Beat Forster, im Nachwuchs des SC Herisau ausgebildet, hat in seiner Karriere mehr als 1000 Spiele in der Regular Season und in den Playoffs absolviert. Und dennoch: An ein 0:0 nach 60 Minuten kann er sich kaum erinnern. Nur ein einziger Match, der länger gedauert hat als 88 Minuten und 27 Sekunden, kommt ihm spontan in den Sinn.

Geschlafen hat er nach seiner Ankunft zu Hause weit nach Mitternacht dennoch gut. «Das ist einer der Vorteile des Alters», sagt der 39-Jährige mit einem Schmunzeln. Spiel abhaken und sich aufs nächste Duell vorbereiten, lautet seine Devise. Wenn einer weiss, wie Playoffs funktionieren, ist es der Herisauer. Heute ist sein 200. Playoff-Match. Er ist nach der Uzwiler Verteidiger-Legende Mathias Seger (220 Playoff-Spiele) und dem schweizerisch-kanadischen Doppelbürger Ryan Gardner (207) erst der Dritte, der die 200er-Marke erreicht.

Forsters besonderes Verhältnis zu den Playoffs

Beat Forster bei seinem 500. Meisterschaftsspiel 2015. Damals noch im Trikot des HCD. Bild: Jürgen Staiger/Keystone

Fünf Meistertitel mit dem HC Davos und einen mit den ZSC Lions hat Forster gewonnen. Seit seinem Début mit dem HC Davos in der Saison 2000/01 hat er die Playoffs nur zweimal verpasst: 2005/06 mit den ZSC Lions aus sportlichen Gründen und 2019/20 wegen des Saisonabbruchs aufgrund der Covid-19-Pandemie.

Die Playoffs faszinieren den Verteidiger seit jeher. «Vor den ersten Matches bin ich heute noch nervös», gibt er zu. Sein Début mit dem HC Davos in Bern wird er nie vergessen: «Wir verloren in der Verlängerung, und es war so laut, dass man sein eigenes Wort nicht verstand.» Playoffs sind Emotionen, Intensität, volle Stadien, enge Duelle – eine Mischung wie gemacht für Forster, der nie einen Schönheitspreis als Schlittschuhläufer oder Stocktechniker hätte gewinnen können, aber ein Leader ist, der alles gibt für sein Team und eine gesunde Härte einbringt.

Die Trainerlegende Arno Del Curto. Melanie Duchene/Keystone

Sein Trainer in Davos, Arno Del Curto, sagte vor kurzem in einem Interview mit der «Sonntagszeitung» auf die Frage, was die Siegermentalität einer Mannschaft in den Playoffs ausmacht, Folgendes:

«Du musst schon die Typen dazu haben. (…) Du brauchst einen dominanten Verteidiger, den du forcieren kannst, wie beispielsweise Beat Forster (…).»

Forster selbst charakterisiert sich so: «Manche Spieler sagen etwas und tun es nicht. Manche tun etwas und sagen nichts. Ich bin einer, der etwas sagt und es dann tut.»

Siegermentalität ins Seeland gebracht

So war es auch vor der Saison 2017/18, als er von Davos zu Biel wechselte. Er sprach davon, jede Saison den Meistertitel anzustreben, auch in Biel. Die Folge im beschaulichen Seeland war ein kleineres Beben. Manche warfen ihm Arroganz vor. Aber man darf sagen, dass Forster zusammen mit einem anderen Ausserrhoder Routinier, Goalie Jonas Hiller (der ein Jahr vorher zu Biel gewechselt hatte), eine Siegermentalität mitgebracht hat, die auf die Equipe abgefärbt hat: In den ersten beiden Saisons mit Forster erreichten die Seeländer nach zwölf Jahren wieder die Playoff-Halbfinals.

Und getreu Forsters Devise könnte in der laufenden Spielzeit der Meistertitel folgen. Es wäre der Vierte nach einer Durststrecke von 39 Jahren. Forster, zufälligerweise genauso alt wie die Durststrecke, wird alles dafür geben. Er sagt:

«Das Gefühl, Meister zu sein, ist durch nichts zu toppen.»

Vor der Saison nennt er jeweils den Titel als Ziel, während laufender Meisterschaft und in den Playoffs schaut er aber nur aufs nächste Spiel: «In den Playoffs bekommt man alle zwei Tage eine Chance, eine Niederlage wie jene vorgestern in Zürich zu korrigieren.»

Hat Winnermentalität nach Biel gebracht: Beat Forster. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Die ZSC Lions sind nach Ansicht Forsters der klare Favorit, der EHC Biel nur Aussenseiter. In den bisherigen Matches der Serie waren die Mannschaften indessen auf Augenhöhe. 5:4 gewann Biel in Zürich im ersten Spiel nach 60 Minuten, 4:3 zu Hause in der ersten Overtime. 0:1 lautete das Resultat in Zürich nach der zweiten Overtime. Eines scheint festzustehen: Das heutige Spiel geht in die dritte Overtime.

Vertragsverlängerung vor der ZSC-Serie

20 Playoff-Spiele fehlen Beat Forster noch zum Rekord vom ehemaligen Mitspieler Mathias Seger. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Forster attestiert seinem EHC Biel eine erfolgversprechende Mischung aus solider Defensive und offensivem Potenzial sowie einen intakten Teamgeist. Letzterer ist ihm besonders wichtig: Für Forster kommt immer zuerst die Mannschaft. Deshalb mag er die Frage, wie er seine persönlichen Leistungen in dieser Saison beurteilt, nicht. Die Tatsache, dass sein Vertrag vor den Playoffs um ein Jahr bis 2023 verlängert worden ist, ist Antwort genug. Am Anfang dieser Spielzeit hatte er übrigens noch nicht gewusst, ob er ein Jahr anhängen würde. Er sagt:

«Solange ich Leistung bringe, gesund bleibe und Freude habe, mache ich weiter.»

Er will auch nach dem Ende seiner Aktivkarriere im Eishockey bleiben. Ein entsprechendes Standbein hat er mit Camps für Verteidiger bereits im vergangenen Jahr aufgebaut. Anfang Juli findet das Zweite in Romanshorn statt.

Wie Beat Forster ein Ostschweizer: die Flawiler NLA-Legende Mathias Seger. Chris Iseli/SPO

Zuvor hat Forster indessen noch eine Mission: seinen Worten Taten folgen zu lassen. Seger, mit dem er jahrelang bei den ZSC Lions zusammen gespielt und von dem er gemäss eigener Aussage viel in Sachen Leadership gelernt hat, ist wie Forster sechsmal Landes-Champion geworden. Forster hat noch die Chance auf mindestens zwei Meistertitel mehr. Und dann sind da ja auch noch Segers 220 Playoff-Spiele. Beat Forster wäre nicht Beat Forster, wenn ihn diese Marke als persönlicher Rekord interessieren würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen