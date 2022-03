Handball: So funktioniert St.Otmars Offensive

Handball Nach der 37-Tore-Gala gegen Wacker: Wie St.Otmars Offensive funktioniert Die Offensivleistung St.Otmars in Thun war beinahe perfekt – die Hintergründe. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Mit 148 Treffern der beste Feldtorschütze der Liga: St.Otmars Ariel Pietrasik. Bild: Donato Caspari

Das wünscht sich wohl jeder Trainer von seiner Mannschaft: Dass die Spielzüge sitzen, jeder seinen Laufweg kennt, der Ball so lange und in hohem Tempo läuft, bis die bestmögliche Wurfgelegenheit vorhanden ist. Wenn diese dann auch noch genutzt wird, umso besser.

So geschehen am Mittwoch bei St.Otmars 37:33-Auswärtssieg bei Wacker Thun. Und das mit gerade einmal neun einsatzfähigen Feldspielern. Doch was die veranstalteten, war grosses Kino. Vor allem die drei am häufigsten eingesetzten Rückraumspieler Andrija Pendic, Dominik Jurilj und Ariel Pietrasik harmonierten wie nie zuvor – und spielten nahezu fehlerfrei. Das Konzept dabei ist so simpel wie wirkungsvoll: Regisseur Pendic bringt die beiden begnadeten Schützen Pietrasik und Jurilj möglichst optimal in Stellung und diese werfen dann aufs Tor. Klingt einfach, der Sprungwurf aus vollem Lauf gehört aber im Handball zu den schwierigsten Disziplinen überhaupt. Da kann sich glücklich schätzen, wer zwei so begnadete Spezialisten in seinen Reihen hat.

Pietrasik teilt den Rekord mit Pendic

Der Wurf ist das eine, die Vorbereitung das andere. Das Timing, die Sperre am Kreis und die Passfolge müssen stimmen. Auffällig bei St.Otmar: In mehr als der Hälfte aller Fälle ist Pendic der letzte Passgeber. Gegen Wacker lieferte er sage und schreibe 19 Assists, was wiederum seine Rolle untermauert. Pietrasik und Jurilj kommen gemeinsam gerade einmal auf neun Vorlagen. Aber eben: Sie bevorzugen auch den Wurf.

Bei den Anzahl Toren sind die Zahlen noch eindrücklicher. Das St.Galler Rückraumtrio verbuchte 28 Tore, wobei deren 17 Pietrasik erzielte. Dem polnischen Nationalspieler gelang damit eine Leistung, die in Schweizer Hallen äusserst selten ist. Seit 2001 und der dauerhaften Datenerfassung erzielten überhaupt erst zwei Spieler mehr Treffer in einer Partie: Martin Friedli für Thun deren 19 und Florian Goepfert für Basel deren 18. Den dritten Rang teilt sich Pietrasik nun unter anderem mit seinem genialen Vorbereiter Pendic, der in der vergangenen Saison gegen Basel ebenfalls 17-mal ins Schwarze traf.

Aus dem Spiel heraus der beste Torschütze

Gegen Thun bewies Zweimetermann Pietrasik nicht nur sein enormes Wurfrepertoire, sondern auch seine Raffinesse im Eins-gegen-eins. Ob Wackler, Überzieher oder Sprungwurf: Der Gegner weiss nie, was kommt – und der 22-Jährige trifft derzeit immer den richtigen Entscheid. Nicht umsonst ist er mit 148 Toren der mit Abstand beste Feldtorschütze der Liga.

Hinweis

NLA. Sonntag: 16.00 GC Amicitia Zürich – St.Otmar (Hardau).

