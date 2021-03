Nachgefragt Der Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli über die verpasste Olympia-Qualifikation: «Die Umstände machen es für mich etwas einfacher» Der Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli hat in Dresden eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Mit einer Zeit von 2:13,13 Stunden verpasst der 30-Jährige jedoch die Limite für die Olympischen Spiele in Tokio um 1 Minute und 43 Sekunden. Interview: Raya Badraun 22.03.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrik Wägel im Training in der Heimat. Bild: Donato Caspari

Wie fühlen Sie sich einen Tag nach dem Marathon?

Patrik Wägeli: Körperlich fühle ich mich recht müde. Dennoch bin ich erst um halb fünf in der Nacht eingeschlafen. Das lag jedoch nicht nur am Adrenalin, den Schmerzen und dem ganzen Drum und Dran. Ich liess im Kopf auch das Rennen Revue passieren. Und ich fragte mich: Was hätte ich anders machen können?

Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?

Ich würde wohl nichts anders machen. Es hätte alles perfekt laufen müssen, damit ich die Limite für Tokio unterboten hätte. Das war schon aufgrund des Wetters nicht so. Es ist deshalb schön zu wissen, dass ich nicht viel falsch gemacht habe.

Wann haben Sie gemerkt, dass es nicht reichen würde?

Ich wollte nach der Halbmarathondistanz entscheiden, ob ich abbreche. Dann wäre es einfach ein Vorbereitungsrennen auf den Marathon in Belp gewesen. Doch bei Kilometer 21 war meine Gruppe auf Limitenkurs. Diese Chance wollte ich mir nicht nehmen lassen. Bei Kilometer 30 wusste ich dann jedoch, dass es schwierig werden würde. Ich musste die Gruppe ziehen lassen, wurde langsamer. Auch die starken Böen machten mir zu schaffen. Da hatte ich eine Krise.

Überlegten Sie sich da, aufzugeben?

Ja, doch ich entschied mich, dranzubleiben. Die Vorbereitung auf dieses Rennen dauerte so lange. Und es gibt momentan so wenige Wettkämpfe. Es wäre schade gewesen, ohne Resultat nach Hause zu reisen. Deshalb machte ich weiter und kämpfte eben für eine neue persönliche Bestleistung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wer weiss, ob in zwei Wochen in Belp alles ideal gelaufen wäre.

Am Ende verbesserten Sie ihre Bestzeit um zwei Minuten. Konnten Sie sich darüber freuen, obwohl Sie Ihr grosses Ziel verpasst hatten?

Ja, ich habe mich sehr gefreut, auch weil im Vorfeld so vieles unsicher war. Zudem bin ich damit der bisher fünftschnellste Schweizer Marathonläufer überhaupt. Klar ist es nicht schön, ein grosses Ziel zu verpassen. Doch die Umstände machen es für mich etwas einfacher, zum Beispiel die fehlenden Zuschauer in Tokio. In Paris 2024 wird es dann umso cooler. Ich freue mich nun darauf, weiter zu arbeiten und in zwei Jahren die Limite für die nächsten Spiele zu unterbieten.

Wie geht es nun weiter?

Nächstes Jahr findet die EM in München statt. Es steht noch nicht fest, ob es dann einen Halbmarathon oder einen Marathon geben wird. Wird es einen Marathon geben, hätte ich mich mit meiner Zeit von Dresden ziemlich sicher qualifiziert.