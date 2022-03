Wil-Coach Brunello Iacopetta über das letzte Saisonviertel

Nachgefragt Brunello Iacopetta sagt: «Von Urs Fischer nehme ich die Gelassenheit mit» Am Freitagabend, 20.15 Uhr, empfängt der FC Wil Leader Aarau im Bergholz. Es ist der Start des letzten Saisonviertels. Der Wiler Trainer spricht über die Ziele, seine Aufstellung und eine Reise nach Berlin. Renato Schatz 31.03.2022, 17.40 Uhr

Löste Anfang November 2021 Alex Frei als Cheftrainer im FC Wil ab: der 37-jährige Brunello Iacopetta. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Am Freitag trifft der achtplatzierte FC Wil im heimischen Bergholz auf den FC Aarau. Dieser führt die Tabelle der Challenge League an, hat aber zuletzt dreimal in Folge verloren. Die Wiler dagegen sind im Strumpf, holten aus den vergangenen vier Spielen acht Punkte. Ihr Trainer, Brunello Iacopetta, steht vor dem letzten Saisonviertel Red und Antwort.