Langläufer Beda Klee kämpft um Olympia-Ticket

Weltcupstart In der finnischen Kälte hofft Beda Klee auf einen ersten Schritt in Richtung Olympia Der Toggenburger Langläufer Beda Klee steigt morgen im finnischen Ruka in seine fünfte Weltcupsaison. Er strebt in diesem Winter seine erste Olympiateilnahme an – und will gleichzeitig ein Jus-Studium beginnen. Ralf Streule

Beda Klee: «Wenn es nicht früh klappt mit dem Olympiaticket, kann es ungemütlich werden.» Bild: Michel Buholzer/KEY (Davos, 3. November 2021)

«Nicht im Rennmodus, ohne Spritzigkeit, ohne Biss.» Was Beda Klee am Telefon aus Schweden von seinem ersten Wettkampf der Saison berichtet, macht nicht gerade zuversichtlich. Denn eigentlich gehört der «Biss» doch zu den Stärken des 25-jährigen Toggenburgers. Doch Klee relativiert seine Aussage auch gleich wieder.

In den vergangenen Tagen weilte er mit dem Schweizer Weltcup-Team im schwedischen Gällivare, wo FIS-Rennen stattfanden; für die Schweizer eine ideale Vorbereitung auf den heutigen Weltcupstart in Ruka (Kasten). Ernüchternd lief für Klee das FIS-Rennen vom vergangenen Samstag, als er im klassischen Stil über 15 Kilometer nur 40. wurde. Zwei und mehr Minuten Rückstand hatte er auf Teamkollegen wie Dario Cologna, der Zweiter wurde, oder auf Jason Rüesch und Roman Furger. Auf den Skatingski am Sonntag aber war Klee schon wieder «bei den Leuten», wie er sagt. Achter wurde er, verlor auf Dario Cologna über 15 Kilometer nur eine halbe Minute. Durchschnaufen! Also doch alles im grünen Bereich, was die Vorbereitung auf die Weltcup- und Olympiasaison angeht.

Klee will regelmässig in die Top 20 laufen

Eine fast achtstündige Busfahrt hat das Team gestern vom nordschwedischen Gällivare ins finnische Ruka hinter sich gebracht. An beiden Orten herrschen Temperaturen von gegen minus 20 Grad. «Ideal, um uns auf die Temperaturen in Peking vorzubereiten», sagt Klee. Auch bei Olympia werden garstige Bedingungen erwartet. Olympia ist das prägende Thema der Langläufer in dieser Saison, auch für Klee. Er hofft auf seine erste Teilnahme an Olympischen Winterspielen. Damit es soweit kommt, muss er im Weltcup einmal unter die Top 15 laufen – oder zweimal unter die Top 25. In Ruka strebt Klee diese Olympialimite erstmals an, er will sie möglichst schon unter Dach und Fach bringen. «Wenn es in den ersten Rennen nicht klappt mit der Qualifikation, kann es ungemütlich werden», sagt der Wattwiler. Entscheidend wird auch sein, wie viele andere Schweizer diese Vorgaben unterbieten. Und wie viele der jungen Sprinter Olympiatickets abholen. Acht Plätze sind für die Schweizer Männer zu vergeben. Die Chancen stehen gut für Klee, zumal er in den vergangenen Saisons diese Zielvorgaben jeweils erreicht hätte. Zudem ist er Anwärter auf einen Platz in der Olympiastaffel. Eine Staffel, die von Edelmetall träumt.

Nicht mehr Jungspund, noch kein Routinier

Klee startet morgen über 15 km klassisch in die Saison, am Sonntag absolviert er das Skating-Verfolgungsrennen. Im heutigen Sprintauftakt wird Klee hingegen nicht an den Start gehen. Schon länger zählt er eher Distanzrennen zu seinen Stärken. Sogar einen Einsatz beim abschliessenden 50-km-Rennen in Peking könnte er sich, je nach Konstellation, gut vorstellen, sagt er. Dass er im Frühjahr Schweizer Meister wurde im Klassiksprint, habe er auch «dem nötigen Glück zu verdanken gehabt.»

Klee ist mit seinen 25 Jahren im Team nicht mehr der klassische Jungspund – und dennoch gehört er zu den Jüngeren im Team der Distanzläufer, kann weiterhin von Routiniers wie Cologna, Jonas Baumann oder Roman Furger profitieren, wie auch Langlaufchef Hitsch Flury sagt. «Ich bin zuversichtlich, dass Klee in diesem Jahr einen weiteren Schritt machen kann», sagt er. Und fügt an:

«Beda steht vor einem sehr wichtigen Jahr.»

Klee setzt sich zum Ziel, regelmässig in den ersten 20 Rängen aufzutauchen. Und damit auch Cologna noch einmal näher zu kommen in dessen Abschlusssaison.

Säntis, Universiade und Jus-Studium

Klees Vorbereitungen liefen jedenfalls rund, wie der Toggenburger sagt. Mit Blick auf die Olympiarennen auf rund 1700 Metern hat er im Sommer Höhentrainings eingebaut. Unter anderem mit Übernachtungen auf dem Säntis und langen Veloausfahrten tagsüber im Tal – so, wie es zuvor auch die Radprofis Stefan Küng und Stefan Bissegger getan hatten.

Für Klee steht nun ein vollgepacktes Jahresende auf dem Programm. Nach den Rennen in Ruka, in Lillehammer und Davos wird er – vor der Tour de Ski– zusätzlich an der Universiade teilnehmen, die in diesem Jahr vom 11. bis 21. Dezember in der Zentralschweiz stattfindet. Teilnahmeberechtigt ist er, weil er sich kürzlich an der Fern-Universität eingeschrieben hat für ein Jus-Studium. Diesen Entscheid will Klee aber nicht als beginnenden Abschied vom Langlauf verstanden wissen. Langlauf bleibe ganz klar der Hauptfokus – das Studium sei vorerst zweitrangig. Und dennoch wolle er für die Zeit nach der Langlaufkarriere vorspuren. Den Biss dazu hat der Toggenburger bekanntlich.