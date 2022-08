FC WIl: Sieben Gründe für den Höhenflug

Challenge League Muntwilers Routine, Iacopettas Klarheit – zwei von mehreren Gründen, warum es dem FC Wil derzeit läuft Der FC Wil geht am Freitagabend als Leader ins Heimspiel gegen Thun. Der starke Saisonstart ist kein Zufall, die Mannschaft wirkt gefestigt – «doch Nachlassen geht nicht», sagt der Captain. Ralf Streule 26.08.2022, 05.00 Uhr

Viel Licht, wenig Schatten: Dem FC Wil mit Captain Philipp Muntwiler und Trainer Brunello Iacopetta (rechts) läuft’s. Heute, 20.15 Uhr, gastiert der FC Thun im Bergholz.

Es ist eine Momentaufnahme, und vielleicht doch etwas mehr: Der FC Wil steht in der Challenge League nach fünf Runden auf Platz eins. Der starke Saisonstart überrascht, weil der Klub mit einem der tiefsten Budgets der Liga wirtschaftet und als einziger Challenge-League-Verein ohne Aufstiegsambitionen galt – oder noch immer gilt. Die Wiler haben den Leaderthron dennoch nicht zufällig erklommen. Bevor sie heute Abend um 20.15 Uhr im Bergholz auf Thun treffen, zählen wir Gründe für den Wiler Höhenflug auf.

Wenige Wechsel

So wenige Sommerwechsel gab es im Team des FC Wil schon lange nicht mehr. Und Brunello Iacopetta, seit bald einem Jahr Trainer des FC Wil, scheint sein Team gefunden zu haben. Zuletzt setzte er immer wieder auf eine ähnliche Startaufstellung – notabene fast ausschliesslich mit Spielern, die schon im vergangenen Jahr dabei gewesen waren. Diese Eingespieltheit ist dem Team anzusehen. Es ist ein Vorteil, der sich besonders in der Startphase einer Meisterschaft akzentuiert, während andere Teams noch ihr Zusammenspiel suchen.

Der Teamspirit

Es ist das Erste, das Captain Philipp Muntwiler und Iacopetta betonen bei der Frage nach dem Erfolgsgeheimnis: der gute Teamgeist. Bereits Anfang Jahr, als der Ligaerhalt geschafft war, habe man sich auf die Suche nach Spielern «mit der richtigen Grundeinstellung» gemacht, sagt Iacopetta. «Sie sind hungrig, die Mentalität ist sehr positiv.» Und auch wenn die Neuen in der Startaufstellung noch nicht einen grossen Teil ausmachen, ist Captain Muntwiler sicher: «Die Qualität der Transfers ist sehr hoch.» Er meint damit auch jene Spieler, die zuletzt nicht oder nicht immer im Einsatz waren, wie Tim Staubli oder Nico Maier. «Sie sind voll dabei, machen Druck auf die ersten Elf.» Auch langjährige Beobachter des Klubs betonen: Selten sei auf der Ersatzbank so mitgefiebert worden, selten habe Wil so als Einheit gewirkt.

Erstarkte Verteidigung

Die einzigen Neuzugänge, die bisher regelmässig zum Einsatz kamen, sind die beiden Innenverteidiger Ismajil Beka und Genis Montolio. Sie haben sich schnell eingefügt und bisher nur drei Gegentore zugelassen – Ligabestwert. Beka ist ehemaliger Wil-Junior und stiess von Rapperswil-Jona zum Verein, Montolio kam vom FC Zürich. Das Gute: Die beiden harmonieren nicht nur defensiv, sondern treffen auch: Montolio schon zweimal, Beka einmal. Eine Hilfe ist auch Goalie Marvin Keller, der 20-Jährige aus dem GC-Nachwuchs. Er zeigt seit einem Jahr konstant starke Leistungen. «Die Hintermannschaft gibt uns viel Sicherheit», sagt Muntwiler. Dass die Wiler derzeit defensiv wenig zulassen, hat aber nicht nur mit dem Trio zu tun (siehe übernächsten Punkt).

Toschütze Genis Montolio (links) und Ismajl Beka jubeln nach dem 1:0 in Yverdon. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Captain Philipp Muntwiler

Der 35-Jährige gilt nicht nur in der Kabine als Führungsperson, er scheint auch auf dem Platz einen zweiten Frühling zu spüren. Wer sich durch die Daten der Firma InStat wühlt, sieht: Muntwiler wird derzeit als stärkster und wichtigster Spieler der Challenge League ausgewiesen. Was nicht an Toren festzumachen ist (0), sondern an der Passsicherheit und der Zweikampfstärke – in beiden Disziplinen liefert er Spitzenwerte. «Das wusste ich nicht», sagt er und lacht. Und gibt das Lob weiter: «Ich kann nur gut spielen, weil die Teamkollegen helfen, Fehler ausbügeln, wir gemeinsam kämpfen.» Iacopetta relativiert zunächst solche Datenerfassungen, um dann aber klarzumachen:

«Wir wissen, dass Munti zweikampfstark ist. Er ist zudem ein wichtiger Grund dafür, dass das Team zusammengewachsen ist.»

Als Sechser vor der Abwehr kann der langjährige Super-League-Spieler mit der Erfahrung und seiner Ruhe das Spiel lenken. Übrigens: Kürzlich hat er sein 100. Pflichtspiel für die Wiler absolviert.

Iacopettas klarer Fussball

Der derzeitige Wiler Fussball hat viele Facetten, das Team spielt variantenreich und ist anpassungsfähig. Die erste Halbzeit beim 3:1-Sieg gegen Yverdon steht stellvertretend dafür. Die Wiler dominierten die Startphase, erstickten Yverdons Aufbauversuche mit einem Pressing. Nach der Führung zogen sie sich etwas zurück, ohne die gefühlte Überlegenheit aufzugeben. Als Michael Heule früh vom Platz verwiesen wurde und Yverdon Druck aufsetzte, wurde die 3:0-Führung pragmatisch und ruhig verteidigt. Muntwiler sagt:

«Die Rädchen greifen ineinander, weit besser als noch vor einem Jahr. Und wir Spieler setzen alles als Einheit um.»

InStat liefert die Zahlen dazu: Zwar ist Wil weder oft im Ballbesitz noch geht es oft ins Dribbling – verzeichnet aber auch die wenigsten Ballverluste der Liga und ist bei Schlüsselpässen top. Tönt nach pragmatischem Spiel. «Zielorientiert und klar», nennt Muntwiler den Fussball Iacopettas.

«Wir spulen das Training nicht runter – sondern es ist immer klar, was und wie wir trainieren wollen.»

Treffsichere Stürmer

Muntwiler ist nicht der Älteste im Team. Denn da ist die Challenge-League-Stürmerlegende Silvio. Gerade 37 Jahre alt geworden, ist er noch immer präsent, deckt Bälle stark ab, und ist vor dem Tor die Ruhe selbst. Bereits hat er wieder zweimal getroffen, er steht bei 104 Challenge-League-Treffern, drei fehlen ihm zum Ligarekord von Igor Tadic. Und lassen seine 37 Jahre einmal den einen oder anderen Sprint nicht mehr zu, springen die Flügelstürmer in die Bresche: Sofian Bahloul und Josias Lukembila galten als mögliche Super-League-Abgänge, haben nun schon wieder vier Tore für Wil auf dem Konto. Gut, sind sie in der Ostschweiz geblieben.

Silvio erzielt gegen Yverdon das 2:0. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Das Momentum

Ob all der Lobeshymnen gilt es, die Erwartungen zu dämpfen. «Die Saison ist noch jung. Aber wir arbeiten dafür, dass Wil auch Ende Saison noch so weit oben steht», sagt Muntwiler. Er weiss, dass man das Momentum nie vergessen darf. Und dass es im Fussball oft auch einfach läuft, weil es läuft. Und dass schon heute Abend alles anders aussehen kann. «Nachlassen geht nicht. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass uns das passiert.»