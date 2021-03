MOUNTAINBIKE Die Olympischen Spiele 2021 finden wohl ohne die Wattwiler Weltmeisterin Ramona Forchini statt: «Ich müsste im Weltcup super, super Resultate abliefern» Im Fokus der 26-Jährigen stehen nun die Spiele 2024 in Paris. Und viele weitere Rennen. «Mein Kalender ist voll», sagt die Toggenburgerin, die 2015 auch U23-Weltmeisterin wurde. Daniel Good 17.03.2021, 05.00 Uhr

Im vergangenen Herbst gewinnt Ramona Forchini in der Türkei die Marathon-WM. Bild: Cerveny Michal/imago

Es ist wie in den 1980er-Jahren im Skisport, als die Schweizer Abfahrer das Mass aller Dinge waren. Das hatte zur Folge, dass der eine oder andere Weltcup-Sieger über die Klinge springen musste, wenn es zu Grossveranstaltungen kam.

Gerangel um die drei Schweizer Startplätze

Ramona Forchini

Bild: Sven Thomann / Blicksport /Freshfocus

Im Mountainbikesport sind die Schweizerinnen ähnlich dominant wie seinerzeit Zurbriggen und Co. Das Gerangel um die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio ist verbandsintern riesig. Für drei Startplätze kommen ein gutes Dutzend Rennfahrerinnen aus der Schweiz in Frage.

Zum Kreis der Anwärterinnen auf eine Olympiateilnahme gehört auch Ramona Forchini. Theoretisch zumindest. Der Toggenburgerin ist bewusst, dass ihre Chancen sehr gering sind – obschon sie im Oktober Weltmeisterin im Marathon geworden war. «Ich müsste im Weltcup super, super Resultate abliefern, damit überhaupt über mich diskutiert wird.»

Sie muss im Mai über sich hinauswachsen

Die beiden Weltcuprennen, an denen sich Forchini noch für Tokio qualifizieren könnte, finden im Mai in Deutschland und Tschechien statt. Bis dahin muss sie in Topform sein. Ihr Rezept:

«Trainieren, trainieren, trainieren und den Rennrhythmus finden.»

Die Saisonvorbereitung wurde nicht umgestellt. Rennen hat sie schon bestritten. In Banyoles in Spanien gab es im Februar einen ansehnlichen neunten Platz nur zwei Ränge hinter der Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot aus Frankreich. In der vergangenen Woche fuhr die 26-Jährige aus Wattwil in der Türkei dreimal unter die ersten drei.

Zumindest in die Nähe des Podests müsste Forchini auch im Weltcup im Mai fahren, um sich noch ins Gespräch für Tokio zu bringen. So weit ist die U23-Weltmeisterin von 2015 aber noch nicht. Forchinis bislang bestes Ergebnis im Cross-Country-Weltcup ist ein 14. Rang.

Eine lange Rennpause im vergangenen Jahr

Weil sie im vergangenen Jahr an einem heimtückischen Virus litt, wurde Forchini auch nicht für die WM aufgeboten. Ein WM-Start im vorolympischen Jahr ist eigentlich Bedingung für eine Olympiateilnahme. In der Weltrangliste fiel Forchini weit zurück. Derzeit wird sie nur auf Platz 53 geführt – und ist damit nur die sechstbeste Rennfahrerin aus der Schweiz.

Forchini ist Realistin genug, um sich keinen Stress zu machen, wenn es mit Tokio nicht klappt. Sie sagt auch:

«Natürlich wollen alle an die Olympischen Spiele. Aber wenn man sich die Coronasituation anschaut, wird eswohl keine so stimmige Angelegenheit. Impfen, Tests, viele behördliche Anordnungen, keine Zuschauer. Du bist ja nur im olympischen Dorf und auf dem Rennplatz. Ein olympisches Feeling kommt so nicht auf.»

Olympia hat Forchini aber schon im Fokus. Sehr stark sogar. Die Spiele 2024 in Paris sind ihr Ziel. «Bis dahin sollte auch Corona verschwunden sein, sagt zumindest eine Virologin.» Dazu hat sie ganz viele weitere Rennen im Visier:

«Vielleicht die Marathon-EM im Wallis im Juni, die Marathon-WM im Oktober auf Elba. Sicher die EM 2022 in München.»

Zunächst aber gilt es, wieder unter die ersten 40 in der Weltrangliste zu kommen. Am Sonntag hat sie in Deutschland Gelegenheit, sich wieder nach vorne zu arbeiten.

Das erste Rennen im Regenbogentrikot

Dann geht es abermals nach Spanien. Am Donnerstag in einer Woche kommt es für Forchini zu einem besonderen Moment. Erstmals wird sie im Rahmen des Etappenrennens «Mediterranean Epic» einen Wettkampf mit dem im Herbst erworbenen Weltmeistertrikot bestreiten. Das Leibchen wird wegen der fünf farbigen Streifen auch Regenbogentrikot genannt.

Das «Mediterranean Epic» in der Nähe von Valencia ist eines von Forchinis Lieblingsrennen. Zweimal startete sie, zweimal gewann sie die Gesamtwertung – vor einem Jahr vor starker Konkurrenz. Das war kurz vor dem Coronaausbruch.

«In dieser Saison ist mein Rennkalender mit dem Mountainbike voll. Wenn trotz Corona alles stattfinden kann», sagt Forchini. Deshalb hat die WM-Teilnehmerin von 2017 in dieser Saison auch noch keine Einsätze auf der Strasse vorgesehen.

Kaffeepause: Mountainbike-Weltmeisterin Ramona Forchini aus Wattwil Bild: Dionysius Hungerbühler

Zur Entspannung gönnt sich Profisportlerin Forchini täglich ein paar Tassen Kaffee – und blickt schon auf die Olympischen Spiele in Paris. «Das ist doch etwas Schönes und gibt mir ein gutes Gefühl», sagt sie.