MOTOCROSS Jeremy Seewer will Weltmeister werden – aber Rennen fahren kann er nicht: «Wenn es losgeht, brauche ich die doppelte Ernergie» Fünfmal war das Mitglied des Motor- und Radsportvereins Frauenfeld schon Vizeweltmeister. Nun bläst er zur Titeljagd. Aber wohl erst in gut einem Monat kommt Jeremy Seewer zu seinem ersten WM-Einsatz. Daniel Good 07.05.2021, 12.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeremy Seewer, Werkfahrer des erfolgreichen Motorsportrennstalls Yamaha. Bild: Infront

Die besten Motocrossfahrer der Welt warten auf den Beginn der WM. Der Startschuss hätte am 3. April in den Niederlanden erfolgen sollen. Dann stand am 23. Mai in Italien ein erster Grand Prix auf dem Programm. Aber die Coronapandemie hält die Rennfahrer hin. Nun ist Russland als erste WM-Station vorgesehen. Am 12. und 13. Juni beginnt in der Nähe von Krasnodar die Titeljagd.

Schon fünfmal auf dem zweiten WM-Rang

Zu den Favoriten auf den WM-Titel zählt Jeremy Seewer vom Motor- und Radsportverein Frauenfeld. Fünfmal Vizeweltmeister ist der 26-Jährige. Nun hat er den Titel im Visier. Aber Rennen finden vorerst keine statt. Er bleibt ob der Zwangspause gelassen. «Das ist nicht so ein Problem für mich. Man muss einfach die Planung ändern und flexibel bleiben», sagt er.

Jeremy Seewer ist aktuell der beste Schweizer Motorsportler. Bild: Roman Borak

Wenn es losgeht, braucht er die doppelte Energie

Die WM der Strassenprofis hat längst begonnen, aber die Motocrossfahrer müssen inne halten. «Die Verantwortlichen wollen, dass möglichst viele Zuschauer an die Rennen kommen. Deshalb warten sie noch zu. Motocross ist finanziell nicht so gut gestellt wie die Strassen-WM, die mehr Fernsehgelder erhält. Und es ist ja auch für die Aktiven viel schöner, vor Publikum zu fahren», sagt Seewer. Und:

«Ich gedulde mich lieber zwei Monate, und es gibt dann eine tolle Saison. In zwei Jahren weiss doch niemand mehr, dass der Saisonstart ein paarmal verschoben wurde.»

So steht für Seewer einstweilen weiter Training auf dem Programm. «Du musst aber schon jetzt zu hundert Prozent fokussiert sein auf die Rennen. Ich gehe es nicht entspannt an, aber ruhiger. Es ist nun wichtig, mich zu schonen, vor allem mental. Denn wenn es losgeht, brauche ich die doppelte Energie. Der Rennkalender wird ganz eng getaktet sein.»

Rennen auf der ganzen Welt

Seewer fährt in der MXGP-Serie, die auf der ganzen Welt Halt macht. Von Argentinien über Europa bis Indonesien. Die MXGP-Kategorie ist die mit Abstand wichtigste Rennserie im Motocrosssport und entspricht der MotoGP auf der Strasse.

Die Motorradbranche profitiert von Corona

Grosse finanzielle Einbussen entstehen dem Schweizer nicht wegen der Coronapandemie. «Es ist in dieser Beziehung noch gut für uns. Weil die Leute draussen sein wollen, kaufen sie viele Motorräder.»

WM wieder im Thurgau Von 2016 bis 2018 fanden bei Frauenfeld WM-Rennen der MXGP-Serie statt. Es kamen jeweils über 30 000 Zuschauer. Dann stoppte der Umweltschutz die Veranstaltung. Seither ist der bald 80-jährige Willy Läderach auf der Suche nach einem neuen Standort. Hartnäckig wie er ist. Etwa zehnmal musste er als Verlierer vom Platz. Aber 2022 soll es wieder soweit sein. Auf einem Testgelände für Panzer der Mowag in der Nähe von Weinfelden. «Ich sorge dann für die Show», sagt Jeremy Seewer. (dg)

Seewer steht vor seiner dritten Saison als Werksfahrer von Yamaha, einem der erfolgreichsten Rennställe im Motorradsport. Mit den Ingenieuren und Mechanikern hat er im Winter nichts unversucht gelassen, um im Kampf um den WM-Titel noch konkurrenzfähiger zu sein. «Wir haben ein paar hoffentlich entscheidende Materialentwicklungen vorgenommen.»

Jeremy Seewer mit seiner Rennmaschine. Bild: Gary Freeman | Redeye

Optimistisch wie noch vor keiner anderen Saison

Er dürfe sich nun nicht verkrampfen und müsse locker bleiben, so Seewer. Das sagen alle. «Aber ich bin so zuversichtlich wie noch in keinem Jahr zuvor.» Es sei nur menschlich, nach fünf zweiten WM-Plätzen den Titel anzustreben. Hierzu braucht es allerdings Rennen.