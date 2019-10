Mit Stephan Lichtsteiner: Schweizer Nati-Trainer Petkovic gibt Aufgebot bekannt

Stephan Lichtsteiner bleibt Captain und gehört wieder dem Aufgebot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am 12. Oktober in Dänemark und drei Tage später gegen Irland an.

Stephan Lichtsteiner und Vladimir Petkovic an einer Medienkonferenz am 22. März 2019. (Bild: Ennio Leanza/Kestone)

(fmü) Er wolle in Sachen Aufgebot schon heute alle Unsicherheiten klären, sagte Nati-Trainer Vladimir Petkovic an der Medienkonferenz in Luzern. Im 23-Mann-Kader habe es einige Veränderungen gegeben. Es kehren vier Spieler in die Nati zurück. Aufgeboten sind:

Torhüter : Yann Sommer, Yvon Mvogo, Jonas Omlin

: Yann Sommer, Yvon Mvogo, Jonas Omlin Verteidigung : Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Cömert, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär

: Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Cömert, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär Offensive: Josip Drmic, Breel Embolo, Remo Freuler, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi, Haris Seferovic, Djibril Sow, Renato Steffen, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Edimilson Fernandes

Captain bleibt Lichtsteiner. «Da ändert sich an der Reihenfolge nichts. Lichtsteiner - Xhaka - Shaqiri - Sommer», sagte Petkovic.

Aussenverteidiger Lichtsteiner hatte zuletzt beim Finale der Nations League und zum Auftakt der EM-Qualifikations-Kampagne im September gefehlt. Sein letztes Länderspiel bestritt Lichtsteiner am 23. März beim 2:0-Sieg in Georgien.

Im Vergleich mit dem EM-Qualifikationsspiel in Irland nicht mehr dabei sind Jacques-François Moubandje, Silvan Widmer, Albian Ajeti und Christian Fassnacht. Ruben Vargas, der gegen Gibraltar im A-Nationalteam debütiert hatte, steht im Aufgebot der U-21 für die beiden Partien der EM-Qualifikation gegen Georgien und in Aserbaidschan.

Bürki nur im Notfall dabei

Pierluigi Tami hatte zu Beginn der Medienkonferenz über die Treffen, die er und Petkovic in den letzten zwei Monaten geführt haben, gesprochen: