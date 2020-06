Meistertrainer Filip Jicha – von St.Otmar in den Handball-Olymp: «Die Ostschweiz wird immer in meinem Herzen bleiben» Von 2003 bis 2005 sammelte der Tscheche Filip Jicha in St. Gallen seine ersten Erfahrungen im Ausland. 2010 wird der heute 38-Jährige Welthandballer. Jetzt ist er Trainer des Jahres in Deutschland als Meister mit Kiel. Daniel Good 10.06.2020, 05.00 Uhr

Kiels Trainer Filip Jicha während des Heimspiels gegen Rhein-Neckar. Axel Heimken/DPA (Kiel, 8. März 2020)

Der THW Kiel ist eine der ganz grossen Adressen im internationalen Handball. Nach drei Siegen in der Champions League geriet der Motor freilich etwas ins Stocken. Seit 2015 wartete der Club aus Norddeutschland auf den nächsten Meistertitel in der Bundesliga.

Neue Kräfte mussten her, um das Starensemble wieder auf Platz eins zu bringen. Ein erst 37-Jähriger löste im vergangenen Sommer den altgedienten Alfred Gislason als Cheftrainer des Rekordmeisters ab. Die Wahl fiel auf den Tschechen Filip Jicha, der zuvor während einer Saison als Co-Trainer von Legende Gislason aktiv war.

Das Risiko mit dem Jungspund zahlt sich aus

Als Spieler war Jicha einer der ganz Grossen seiner Generation, als Trainer aber ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Das Risiko mit dem ehemaligen Meisterspieler Jicha auf der Trainerbank zahlte sich für Kiel aber aus. Ab der achten Runde lag die Mannschaft an der Tabellenspitze und gab die Vormachtstellung nicht mehr ab – bis die Saison wegen des Coronavirus abgebrochen und Kiel am 21. April zum Meister erklärt wurde. Es war der 21. Titel für den THW, den Turnverein Hassee-Winterbek.

Es war aber alles völlig anders als sonst: kein Jubel Sekunden vor dem Schlusspfiff der entscheidenden Partie, keine Übergabe der Meisterschale in der ausverkauften Arena, keine Champagnerduschen, keine Meisterfeier mit Zehntausenden Anhängern. Sondern ein Akt am Grünen Tisch durch die Manager der Bundesligaclubs. Jeder Kieler feierte zu Hause. Die Spieler und der Trainerstab gratulierten sich im Rahmen einer Videokonferenz. Jicha sagt:

«Es war natürlich die ruhigste Meisterfeier der Geschichte.»

Bald auch mit dem besten Spieler der Welt

Jicha stand der Sinn aber nicht unbedingt nach Feiern, sondern nach noch mehr Erfolgen. «Ein bisschen traurig bin ich schon, dass die Saison abgebrochen werden musste. Denn wir waren gut drauf und hatten sicher Chancen, das Triple zu gewinnen. Wir standen im deutschen Cup und in der Champions League im Halbfinal. Aber klar, aufgrund der schwierigen Zeiten musste der Sport vorerst hinten anstehen.»

Sander Sagosen spielt ab nächster Saison in Kiel. Bild: Martin Meissner / AP

Den Gewinn der Champions League 2020 kann Kiel noch nachholen. Das Finalturnier mit den vier besten Vereinsmannschaften Europas ist auf Ende Dezember angesetzt. Jicha kann dann auch auf Sander Sagosen zählen, den wohl besten Spieler der Welt. Der Norweger wechselt im Sommer von Paris Saint-Germain mit einem Dreijahresvertrag nach Kiel.

Ein für den Handballsport

Filip Jicha als Spieler mit Kiel. Ein Jahr später wurde er zum Welthandballer des Jahres 2010 gewählt. Bild: Jens Ressing/EPA (24. Mai 2009)

Jicha, der Welthandballer des Jahres 2010, wurde nach seiner ersten Saison in der Hauptverantwortung in Deutschland zum Trainer der Saison gewählt. «Natürlich freut mich das. Aber ich habe nie Handball gespielt oder eine Mannschaft trainiert, um Auszeichnungen zu erhalten. Vielmehr liebe ich diesen Sport über alles. Mein Leben ist Handball», sagt Jicha, und:

«Ohne das grossartige Umfeld in Kiel wäre dieser Erfolg gar nicht möglich gewesen. Diese Ehre gehört allen meinen Mitarbeitern und natürlich dem Team.»

Den Meistertitel hat Jicha mit aller Konsequenz angestrebt. «Ich hatte eine Vision, keinen Plan B oder C. Wer zu viel plant, hat schon im vornherein verloren. Ich machte alles, was ich für wichtig und richtig hielt. Ich profitierte natürlich auch von meinen Erfahrungen als Spieler. Und ich darf sagen, die ganze Gruppe hat auf Anhieb sehr gut mitgezogen.» Um Kiel wieder auf den Meisterthron zu bringen, halfen Jicha auch die guten Deutschkenntnisse. «Das habe ich in St.Gallen gelernt», sagt er.

Die ersten Zweifel wegen des Trainings in St.Gallen

Mit seiner damaligen Deutschlehrerin steht er noch heute in Kontakt. «Ich wusste damals als junge Person nicht, was in einem fremden Land auf mich zukommen würde. Ich wurde mit vielen neuen Angelegenheiten konfrontiert. Zuerst musste ich die neue Sprache lernen. Das ist mir gelungen. Viele in Deutschland sagen, ich hätte immer noch einen Schweizer Akzent.»

Filip Jicha im Dress St. Otmars in einem Europacupspiel in Norwegen. Björn Erik Larsen/AP (12. März 2002)

Jicha spielte von 2003 bis 2005 für St.Otmar. Er stiess von Dukla Prag zum St.Galler Traditionsverein. Entdeckt hatte ihn der damalige Trainer Alex Bruggmann. St.Otmars slowakische NLA-Spielerin Monika Simova half, beim Transfer die Sprachbarriere zu überbrücken.

In der NLA entwickelte sich Jicha prächtig, auch wenn er zunächst etwas skeptisch war: «Mit Dukla trainierten wir in der Tschechischen Republik wie die Verrückten. Im Vergleich dazu ging es in St.Gallen eher gemächlich zu und her. Ich bekam am Anfang Zweifel und dachte, das sei nicht gut für einen ambitionierten Spieler wie mich.» Es ging dann doch auf.

In die Skiferien mit Ostschweizer Freunden

Im Rückblick sei es eindeutig der richtige Entscheid gewesen, seine Karriere als Auslandprofi mit St.Otmar zu lancieren. Mit vielen Personen in der Ostschweiz hat er noch Kontakt, verbringt die Skiferien mit ihnen. «Ich habe in St.Gallen Freunde fürs Leben gefunden. Es war eine super Zeit. Wir hatten viel Spass. Damals und heute. Ich spürte, dass sich die Menschen überall sehr ähnlich sind. Die Ostschweiz wird immer einen Platz in meinem Herzen haben», sagt Jicha.

Der Meistertrainer aus Kiel weiss, was er St.Otmar zu verdanken hat.

Der Deal im Flughafen 2005 war der damalige Bundesliga-Spitzenverein Lemgo auf der Suche nach einem Spieler für den linken Rückraum. In den Radar der Deutschen geriet Filip Jicha, der mit St. Otmar noch einen Vertrag hatte. Aber Lemgo wollte den Tschechen unbedingt. So erhielt St. Otmar eine Transfersumme von 150 000 Euro. Das ist im Fussball ein Pappenstiel, im Handball aber ein substanzieller Betrag. Der Handel ging im Flughafen in Kloten über die Bühne. Nach zwei Saisons mit Lemgo wechselte Jicha 2007 zu Kiel, für das er bis 2015 spielte. Die Karriere beendete der heute 38-Jährige 2017 mit dem FC Barcelona. (dg)