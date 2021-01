Women's Super LEague FC St.Gallen-Staad: Mehr Konstanz für mehr Siege - die St.Gallerinnen wollen die Rückrunde mit drei Punkten gegen Schlusslicht Lugano einläuten Morgen starten die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen Lugano in die zweite Saisonhälfte. Die wichtigsten Fragen vor dem Rückrundenauftakt, kompakt beantwortet. Nico Conzett 29.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Rückrunde gerne noch häufiger: Victoria Bischof jubelt beim Saisonauftakt im Fernsehspiel gegen GC. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wie präsentiert sich die Ausgangslage?

Die St.Gallerinnen zeigten eine ordentliche erste Saisonhälfte. Das Team von Trainer Marco Zwyssig hielt oft gut mit den Gegnerinnen mit und musste nur selten als eindeutiger Verlierer vom Platz – und das als jüngste Equipe der Liga. Trotzdem hätten die St.Gallerinnen wohl nichts dagegen, wenn sie ihre vielversprechenden Leistungen in der Rückrunde öfter in Punkte ummünzen könnten: Vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte liegen sie mit einem Spiel weniger – jenes morgen gegen Lugano – auf dem siebten und damit zweitletzten Tabellenrang.