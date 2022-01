Medaillenchancen Von A wie Ammann bis Z wie Zogg: Diese Ostschweizerinnen und Ostschweizer reisen nach Peking an die Olympischen Winterspiele Simon Ammann nimmt zum siebten Mal an Olympischen Spielen teil, viel grössere Chancen auf eine Medaille hat aber ein anderer Toggenburger, der durch die Luft fliegt. Und auch auf dem Eis hat die Ostschweiz in Peking einiges zu bieten. Die Olympiaübersicht. Ralf Streule 20.01.2022, 20.44 Uhr

Zwei Thurgauer, ein Appenzeller, drei St.Gallerinnen und fünf St.Galler. So lautet die Kurzübersicht über alle Ostschweizerinnen und Ostschweizer, die in Peking an den Olympischen Winterspielen teilnehmen werden. Untenstehende Karte zeigt eine Übersicht.