Maskenpflicht und maximal 900 Zuschauer: Das erste Heimspiel von St.Otmar seit sechs Monaten steht unter speziellen Vorzeichen St.Otmar trifft am Mittwoch um 19.30 Uhr in der NLA in der Kreuzbleiche auf Suhr Aarau. Der Gast setzt auf ein Abwehrsystem, das St.Otmars Trainer entwickelt hat. Ives Bruggmann 02.09.2020, 05.00 Uhr

Dominik Jurilj und der TSV St.Otmar starten am Mittwoch in die neue NLA-Saison. Benjamin Manser

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas ist der Erfinder der LT-Abwehr. Bild: Nik Roth

Das Prunkstück des ersten Gegners St.Otmars in der NLA-Saison ist die Defensive. Kein Team kassierte in der abgebrochenen Saison 2019/20 so wenige Gegentore wie Suhr Aarau. Im Durchschnitt erzielten die Gegner der Aargauer weniger als 24 Treffer. Als Vergleich: St.Otmar musste pro Partie mehr als 27 Tore hinnehmen und das, obwohl mit Aurel Bringolf ein Nationalspieler im Tor steht.

Am vergangenen Sonntag unterstrich Suhr Aarau mit dem 25:20-Sieg im Supercup gegen Serienmeister Kadetten Schaffhausen die Ambitionen in der neuen NLA-Saison.

Cordas entwickelte LT-Abwehr 2012

Die starken Defensivleistungen des Teams von Trainer Misha Kaufmann sind St.Otmars neuem Coach Zoltan Cordas nicht entgangen. Umso mehr, weil Kaufmann auf die LT-Abwehr setzt. Das ist eine Erfindung Cordas’, die der Österreicher im Zuge seiner Ausbildung zum EHF-Mastercoach im Jahr 2012 entwickelte. Diese der 5:1-Deckung ähnliche Abwehrvariante gleicht aus der Vogelperspektive den Buchstaben «L» und «T» – deshalb LT-Abwehr. Ziel dieser aggressiven Defensivvariante ist, den Raum gegen den Spieler mit Ball so kompakt wie möglich zu gestalten. Cordas sagt:

«Misha Kaufmann hat die LT-Abwehr ausserordentlich gut umgesetzt.»

Doch wenn einer die Schwächen dieser Formation kennt, dann wohl deren Erfinder. Oder? Cordas scherzt: «Ja, aber ich spiele nicht.»

Maskenpflicht und maximal 900 Zuschauer

Bei seinem eigenen Team konnte der St.Otmars Trainer die LT-Formation noch nicht anwenden. Dafür war die Zeit in St.Gallen bisher zu knapp. Dennoch lag das Hauptaugenmerk von Cordas auf der Defensive. Seine Spieler zeigten in dieser Hinsicht einige gute Ansätze. «Es geht aber immer noch besser», so der Trainer. Für den Saisonauftakt wünscht er sich, dass sich alle involvierten Personen von ihrer besten Seite präsentieren – von den Spielern bis zum Trainerstab. «Ich hoffe, dass die Zuschauer die Arbeit sehen, die wir in diese Vorbereitung gesteckt haben.»

Speziell wird das erste Heimspiel seit einem halben Jahr für die Zuschauer. Es herrscht Maskenpflicht in der Kreuzbleiche, die maximal 900 Zuschauer sind angehalten, ihre Sitzplätze rasch einzunehmen und die Vorsichtsmassnahmen einzuhalten.

Tschechischer Gegner im Europacup

St.Otmars Präsident Hans Wey gibt sich aufgrund der Coronakrise zurückhaltend, wenn es um die Spiele im Europacup geht. Hanspeter Schiess

Auf das Budget wirkte sich die Coronakrise derweil nicht aus. Präsident Hans Wey hat weiterhin 1,2 Millionen Franken für die erste Mannschaft St.Otmars zur Verfügung. Wie es mit dem Europacup weitergeht, ist jedoch noch unsicher. Die zweite Runde des EHF-Cups wurde bereits in den November verschoben. In dieser würde St.Otmar am 14./15. und 21./22. November auf das tschechische Team Robe Zubri treffen. Wey gibt sich zurückhaltend:

«Ich bin sehr skeptisch, ob alle Coronaauflagen erfüllt werden können.»