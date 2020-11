Serie Marie-Theres Nadig, der erste weibliche Sportstar der Schweiz: «Die Leute erkennen mich heute noch an der Stimme» Tagblatt.ch berichtet über ehemalige Ostschweizer Sportstars: Wer sie waren, was sie sind. Bis vor zwei Jahren stand Olympiasiegerin Marie-Theres Nadig an den Pisten. Nun ist die 66-Jährige pensioniert – und geniesst das Leben. Daniel Good 10.11.2020, 05.00 Uhr

Marie-Theres Nadig (Mitte) wird 1972 in Sapporo zweimal Olympiasiegerin vor Annemarie Pröll (rechts) Bild: KEYSTONE

Am Anfang hatte sie etwas Verspätung. Die Geburt verzögerte sich. Als Marie-Theres Nadig dann doch gesund das Licht der Welt erblickte, sagte der Arzt im Sarganserland: «Was für eine schöne Maite.» Dabei ist es geblieben. «Marie-Theres ist ein sehr schöner Name, finde ich. Aber Maite passt doch besser zu mir», sagt Nadig heute.

Mit der Zeit wurde sie immer schneller. Schnell wie eine Windsbraut war Nadig 1972 in Sapporo unterwegs. Als 17-Jährige wurde sie in Japan Olympiasiegerin in der Abfahrt und im Riesenslalom. Und zum ersten weiblichen Sportstar im Land. Mit Empfang beim Bundesrat, nachdem sie zurückgekehrt war. Mit der Wahl zur Schweizer Sportlerin des Jahres 1972.

«Die Leute, die jene Epoche miterlebt haben, erkennen mich heute noch an der Stimme», sagt Nadig. Der Ruhm war der St.Gallerin aus Flumserberg aber nicht so wichtig. Sie sagt:

«Ich wollte einfach das, was ich am liebsten tat, auch möglichst gut machen.»

Deshalb reiste sie guten Mutes nach Sapporo: «Ich dachte, wenn es gut läuft, könnte ich schon in die Nähe des Podests gelangen.» Zu verlieren hatte die Aussenseiterin ja nichts.

Der Sport als Lebensschule nach Sapporo

Auf dem Weg zu den beiden Goldmedaillen bezwang Nadig 1972 auch die haushohe Favoritin Annemarie Pröll, die später Moser-Pröll hiess. Nadig hat nie geheiratet. Sie führt heute ein beschauliches Leben in ihrer Heimat, ist häufig zu Fuss in der Natur unterwegs und im Reinen mit sich und der Welt. «Der Sport ist eine der besten Lebensschulen», sagt Nadig im Rückblick.

«Du musst lernen, auch mit Niederlagen umzugehen.»

Der Rummel um ihre Person wuchs der bescheidenen Maite manchmal über den Kopf. Das Mädchen aus den Bergen war ja noch so jung.

Nach Sapporo war Nadig immer noch schnell, aber die ganz grossen Erfolge fielen ihr nicht mehr so leicht in den Schoss. Erst in der Saison 1979/80 wurde sie wieder unwiderstehlich und gewann sechs von sieben Abfahrten. Einmal wurde sie Zweite und an den Olympischen Spielen in Lake Placid «nur» Dritte, weil ihr der Wind in die Quere kam.

Die Revanche in den USA

Der Sieg ging an Moser-Pröll vor Hanni Wenzel. Einen Winter später holte Nadig neben dem Gesamtweltcup auch wieder den Abfahrtsweltcup. 1981 – nach ihrer erfolgreichsten Weltcupsaison – trat sie vom Spitzensport zurück.

Marie-Theres Nadig 1975 im Riesenslalom von Val d'Isère Bild: Getty

Die Ostschweizerin steht mit der ansehnlichen Bilanz von 24 Weltcupsiegen zu Buche. Es hätten noch einige mehr sein können, wenn der Super-G schon während ihrer Karriere auf dem Weltcupprogramm gestanden hätte. «Das wäre wohl meine Disziplin gewesen. Nur eine Besichtigung, dann gilt es Ernst», sagt Nadig.

Schon während ihrer aktiven Zeit eröffnete Nadig ein Sportgeschäft. Sie sagt heute:

«Aber das Verkaufen lag mir gar nicht, lieber hielt ich mich in der Werkstatt auf.»

So eröffnete sie eine Rennschule, an der auch der spätere Weltmeister und heutige Verbandspräsident Urs Lehmann von den Tipps Nadigs profitierte. «Das ist eine Passion. Da kann ich meine Erfahrungen einbringen», sagt Nadig.

Nur noch gelegentlich Skirennen im Fernsehen

Der Weg ins Trainergeschäft war frei für Nadig. Sie erlangte das höchste Schweizer Diplom, arbeitete zunächst für den Liechtensteinischen Verband und war im Winter 2004/05 als erste Frau Cheftrainerin der Schweizer Nationalmannschaft. Bis vor zwei Jahren stand sie in einer professionellen Funktion an den Pisten.

Marie-Theres Nadig heute. Bild: Hanspeter Schiess

Nun geniesst sie den Ruhestand. Skirennen im Fernsehen schaut sie nur noch gelegentlich. «Es interessiert mich schon noch, ob etwas Neues aufgetaucht ist, und ich analysiere die Fahrten für mich. Aber irgendwann ist genug. Ich schalte wieder ab und erledige etwas. Ich war schliesslich 54 Jahre live im Skisport dabei.»

Wäre sie heute aktiv, hätte Nadig Millionen auf der Seite. Das ist ihr egal. «Ich bin auch damit ganz zufrieden und überhaupt nicht wegen des Geldes Ski gefahren», sagt Maite Nadig.

Als Pensionierte nimmt sie es wieder gemütlicher.