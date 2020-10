Luganos Präsident Renzetti sagt dem FC St.Gallen den Kampf an: «Wir sind sehr stark daheim» Am Samstag spielt Leader St. Gallen im Tessin. Der 57-jährige Trainer Maurizio Jacobacci hat den FC Lugano stabilisiert. Seit fast einem Jahr gab es keine Heimniederlage. Peter M. Birrer 23.10.2020, 05.00 Uhr

Maurizio Jacobacci ist seit einem Jahr im Amt. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus (Lugano, 3. Oktober 2020)

Bevor der kommende Samstag zum Thema wird, muss noch einmal über die Vergangenheit geredet werden, konkret: über den jüngsten Match in Vaduz, über diese eine Szene kurz vor der Pause, die Luganos Trainer Maurizio Jacobacci auch Tage danach noch ärgert.

Es geht um diese eine Aktion, in der Numa Lavanchy versucht, den Vaduzer Nico Hug an der Flanke zu hindern. Der Ball fliegt hinter das Tor, Abstoss. Abstoss? Penalty! Entscheidet der Schiedsrichter. Und Jacobacci kann es nicht fassen. Ein paar Tage danach möchte er kein Wort mehr darüber verlieren.

Er belässt es bei einem Kopfschütteln. Tief in der Nachspielzeit gelingt in Vaduz zwar noch der Ausgleich, und das 1:1 bedeutet auch, dass die Tessiner die ersten vier Runden ohne Niederlage überstanden haben und Platz 4 belegen. Allerdings ist das für Jacobacci nur ein mässiger Trost: «Eigentlich müssten wir mehr Punkte auf dem Konto haben.»

Die starke Bilanz der aufmüpfigen Mannschaft

Und doch präsentiert sich Lugano weiterhin als zähe, aufmüpfige Mannschaft. Das belegt die Serie der Ungeschlagenheit: Saisonübergreifend gab es in zwölf Partien keine Niederlage. Auffallend ist überdies die starke Bilanz im Cornaredo. Letztmals ging im heimischen Stadion ein Spiel am 10. November 2019 verloren – beim 0:3 gegen den FC Basel in der 14. Super-League-Runde 2019/20.

Junge Wilde im Team

Verstärkt wurde das Team für diese Spielzeit vor allem in der Offensive. Der Uruguayer Joaquin Ardaiz und der Däne Jens Odgaard, beide erst 21, sind die neuen Optionen, daneben stehen auch Mattia Bottani, Christopher Lungoyi sowie der unverwüstliche Alexander Gerndt als Angreifer zur Verfügung. «Ich habe nun mehr Optionen», sagt Jacobacci. Und: «Unser Kader ist gut. Wir sind insgesamt ausgeglichener und in der Lage, jedem Gegner auf Augenhöhe zu begegnen.»

Von Platz neun auf Rang fünf

Der 57-jährige Jacobacci übernahm fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Er folgte auf Fabio Celestini, für den eine Niederlage zu viel gewesen war – ein 1:3 gegen St. Gallen. Der Neue startete auf Platz neun, beendete die Meisterschaft auf Rang fünf und verpasste die Europa League nur knapp. Jacobacci, der Berner mit italienischem Pass, lieferte und durfte seinen Aufenthalt in Lugano verlängern.

Der Präsident wurde positiv getestet

Luganos Präsident Angelo Renzetti Gabriele Putzu / KEYSTONE/TI-PRESS

Allerdings, und das ist ihm sehr wohl bewusst, kann sich die Situation schnell ändern. Zum einen hat er mit Angelo Renzetti einen emotionalen Präsidenten als Vorgesetzten. Zum anderen ist offen, was aus ihm wird, wenn beim FC Lugano einmal neue Eigentümer einsteigen. Renzetti strebt seit langem den Verkauf an. Derzeit kann er sich aber nur beschränkt dieser Angelegenheit widmen. Der 66-jährige Italiener wurde Mitte der vorigen Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Er sei zwar noch geschwächt, meldet er, «aber es geht mir von Tag zu Tag besser».

Verfolgt hat er den Auftritt der Mannschaft in Vaduz aus der Ferne, sich ebenfalls über den Penaltypfiff aufgeregt, aber erfreut stellt er auch fest: «Es ist ziemlich schwierig, uns zu bezwingen. Mich beeindruckt der Kampfgeist der Spieler. Und es gefällt mir, was Maurizio Jacobacci aus dem vorhandenen Personal herausholt.»

Jacobacci spricht von 39 Punkten und dem Ligaerhalt

Jacobacci liefert bislang, aber er verzichtet darauf, zu forsche Ziele zu formulieren. Er redet von 39 Punkten: «Das müsste reichen, um den Klassenerhalt zu sichern.» Und darum konzentriert sich der Coach darauf, sich mit Lugano möglichst rasch aus der Abstiegszone zu verabschieden. Er spürt, wie seine Spieler mehr und mehr an Selbstvertrauen zulegen: «Gute Ergebnisse bestätigen, dass das, was wir tun, richtig ist.»

Entsprechend zuversichtlich nähern sie sich der nächsten Aufgabe an. St.Gallen ist am Samstag im Südtessin zu Gast, es ist ein Gegner, über den Jacobacci sagt:

«Wichtige Spieler wie Itten, Demirovic oder Hefti sind zwar nicht mehr dabei, aber das Gerüst ist immer noch dasselbe.»

Und die Neuen haben sich schnell integriert. Wir sind uns bewusst, was auf uns zukommt. Es braucht eine absolute Topleistung, um weiterhin ungeschlagen zu bleiben.» Das Schlusswort gehört Renzetti:

«Wir sind sehr stark daheim. Für St.Gallen wird das sicher kein leichtes Spiel.»