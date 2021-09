St.Galler Sportpreis: Läufer Dominic Lobalu gewinnt Preis

Preisverleihung Senkrechtstarter, Geflüchteter, Sportler des Jahres: Mittelstreckenläufer Dominic Lobalu gewinnt St.Galler Sportpreis Brühls Leichtathlet Dominic Lobalu gewinnt die Hauptkategorie des St.Galler Sportpreises. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 06.09.2021, 22.02 Uhr

Pure Freude: Dominic Lobalu freut sich über die Anerkennung durch den St.Galler Sportpreis. Tobias Garcia

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich Dominic Lobalu zu einem der schnellsten Mittelstreckenläufer der Schweiz. Am Montag wurde der Athlet des LC Brühl im Pfalzkeller für seine Leistungen mit dem St.Galler Sportpreis ausgezeichnet.

Der Südsudanese Dominic Lobalu nahm im Pfalzkeller den Preis in der Hauptkategorie entgegen. Tobias Garcia Triathlet Florin Parfuss setzte sich gegen nahmhafte Konkurrenz durch und siegte in der Nachwuchskategorie. Tobias Garcia Der frühere Fussballer und Sportfunktionär Roger Hegi gewann den Ehrenpreis. Tobias Garcia Auch drei freiwillige Helfer wurden ausgezeichnet: Toni Schmid, Melanie Schachner und Vladimir Kremenovic. Tobias Garcia

So rasant seine Entwicklung auch ist, Lobalus Weg bis nach St.Gallen war beschwerlich. Der Südsudanese setzte sich im Frühjahr 2019 in die Schweiz ab. Nach einem Rennen in Genf kehrte er nicht zum Flüchtlingsteam zurück, dem er in Kenia angehört hatte und in dem er für sich keine Chance sah, selbstbestimmt an seiner Karriere zu arbeiten. Über Umwege fand Lobalu nach St.Gallen, wo er sich dem LC Brühl anschloss und wo Trainer Markus Hagmann schnell das sehr grosse Potenzial des heute 23-Jährigen erfasste.

Spitzenzeiten und Klubrekorde

Seither startet Lobalu in nationalen Rennen und erreichte dort vor allem in Mitteldistanzrennen immer wieder Spitzenzeiten und Klubrekorde. Im Juni gewann er an den Schweizer Meisterschaften ausser Konkurrenz das Rennen über 10 km und verbesserte mit 28:32,72 sowohl seinen persönlichen als auch den St.Galler Kantonalrekord.

Nächstes Ziel: Status B

Lobalus Ziel ist es, in den kommenden Monaten den Status B für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge zu erhalten, damit er künftig auch an internationalen Rennen starten kann. Über die Auszeichnung als bester St.Galler Sportler – er setzte sich in der Hauptkategorie gegen die Brühler Handballerin Kathryn Fudge und den St.Galler Fussballer Lukas Görtler durch – freute sich der Läufer sichtlich. Er bedankte sich vor allem bei seinem Trainer Hagmann, der für ihn Trainer, Sekretär, Manager und vor allem Freund sei.

Parfuss und Hegi die weiteren Sieger

In der Nachwuchskategorie setzte sich Triathlet Florin Parfuss durch. Der 19-Jährige gewann die Wahl, die je zur Hälfte von einer Jury und dem Publikum, das online seine Stimme abgab, vorgenommen wurde. Parfuss, der zur Junioren-Nationalmannschaft gehört, setzte sich gegen hochkarätige Konkurrenz durch. Handballerin Malin Altherr nimmt im Alter von 18 Jahren bereits eine Schlüsselrolle bei Rekordmeister LC Brühl ein und ist Teil des Nationalteams. Auch Fussballer Leonidas Stergiou vom FC St.Gallen ist bereits Stammspieler und trug zuletzt im U21-Nationalteam die Captainbinde.

Den Ehrenpreis erhielt der ehemalige Fussballer und Sportfunktionär Roger Hegi aus den Händen von Stadtrat Mathias Gabathuler. Der von den vier Organisationen Panathlon-Club St.Gallen, IG Sport Stadt St.Gallen, Stadt St.Gallen Sport und Swiss Volunteers durchgeführte 11. St.Galler Sportpreis ist sowohl in der Haupt- als auch in der Nachwuchs– und der Ehrenkategorie mit 3000 Schweizer Franken dotiert.