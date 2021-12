Der FCSG gegen GC: Les Misérables im Kybunpark

Heimniederlage Die Aufführung des FC St.Gallen gegen die Grasshoppers: Les Misérables im Kybunpark Die St.Galler verlieren in der Startphase Basil Stillhart wegen einer roten Karte. Und nachher die Kontrolle über das Spiel. Sie verlieren mit 0:4 gegen den Aufsteiger. Renato Schatz Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Schiedsrichter Dudic stellt Basil Stillhart nach VAR-Konsultation vom Platz. Die St.Galler Spieler sind damit nicht einverstanden. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das Theater St.Gallen wird gegenwärtig saniert. Aufführungen finden trotzdem statt, im Provisorium. Und wenn der FC St.Gallen spielt, im Kybunpark. Auch gestern ging der Vorhang wieder auf. 22 Schauspieler führten «Der Besuch des alten Meisters» auf. Genre: Drama. Denn die St.Galler unterlagen mit 0:4 gegen den Grasshoppers Club Zürich, den Rekordmeister.

Wie jedes Drama hatte auch das gestrige seine Peripetie, seinen Höhepunkt also, mit dem sich alles entschied. Es war die 18. Minute, als Basil Stillhart seinen Antagonisten und Gegenspieler Christiàn Herc mit der offenen Sohle am Knie erwischte. Alessandro Dudic, der Schiedsrichter, bestrafte Stillhart zunächst mit der gelben Karte. Doch Videoreferee Sascha Kever, der gewissermassen unten, im Souffleurkasten und in Volketswil sitzend, flüsterte Dudic ins Ohr. Er solle sich die Szene noch einmal ansehen. Also ging Dudic zum Bildschirm am Spielfeldrand und sah sie sich noch einmal an. Er kam zum Schluss, dass Stillharts Einsteigen einer roten Karte würdig sei. Und stellte ihn vom Platz.

So viele Platzverweise wie kein anderes Team

Peter Zeidler, der St.Galler Drehbuchautor und Trainer, sagte nach dem Spiel, die rote Karte hätte das Spiel entschieden. Diese Lesart mag zutreffen. Doch der Platzverweis ist mehr als ein Zufall, als eine Laune des Sturm und Drangs im St.Galler Spiel. Denn es war der fünfte Platzverweis im 16. Meisterschaftsspiel. Das sind mit Abstand die meisten in der Super League.

Das Drehbuch von Zeidler sah freilich eine andere Exposition, einen anderen Start vor. Zeidler hatte am Freitag an der Pressekonferenz von der Bedeutung des ersten Tores monologisiert. Nach acht Sekunden hätte es für die St.Galler fallen können. Doch Thody Élie Youan scheiterte am Zürcher Torwart André Moreira. Keine Zehn Sekunden später hätte es auch für GC fallen können. Lawrence Ati Zigi im Tor des FC St.Gallen war aber eher am Ball als Kaly Sène, der Anfang Oktober beim 5:2-Sieg von GC über St.Gallen doppelt traf.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Bei allen Gegentoren macht- und halt- auch glücklos. Ansonsten ohne Fehl und Tadel. Musah Nuhu: Note 3,5. Taktisch eingewechselt für Münst, um in Unterzahl als Innenverteidiger Stabilität zu geben. Das gelingt nur bedingt. Basil Stillhart: Note 2. Wird zuerst verwarnt, weil er gegen Herc mit offener Sohle einsteigt. Der VAR signalisiert Schiedsrichter Dudic, die Szene nochmals anzuschauen: das führt zu Rot nach 18 Minuten. Fabian Schubert: Note 3. Hat nach der Einwechslung zwei Halbchancen. Sinnbildlich, was er daraus macht. Ousmane Diakité: Note 3,5. Könnte das 0:1 tatsächlich verhindern. Gute Möglichkeit (23.), sichtlich fehlt die Spielpraxis. Jérémy Guillemenot: Note 3. Kann in den 30 Minuten nach der Hereinnahme nichts bewegen. Victor Ruiz: Note 3. Der Spanier ist nicht in Form. Die Zuspiele in der Gefahrenzone finden selten einen St.Galler. Kwadwo Duah: Note 3. Bemüht, und bis zur Auswechslung mit Chancen – doch fehlen Qualität wie Durchschlagskraft. Leonhard Münst: Note 3. Münst wird nach der roten Karte geopfert. Der Leihspieler hatte bis dahin keine Aktion. Lukas Görtler: Note 4. Der Wille ist bis zum Ende da, eine Chance und die Emotionen auch. Er sagt später, man dürfe jetzt ja nicht resignieren. Thody Élie Youan: Note 3,5. Aktiver Beginn. Riesenchance nach acht Sekunden. Eigentlich der einzige St.Galler, vor dem sich GC fürchten muss. Aber letztlich ist das: zu wenig. Betim Fazliji: Note 3,5. Wieder einmal Innenverteidiger. Aber im Mittelfeld ist Fazliji inzwischen besser aufgehoben. Boubacar Traore: Note 3. Nach vorne mit Licht (tolle Chance), nach hinten mit viel Schatten. Ist er ein Verteidiger? Patrick Sutter, Note: 3. Hat anfänglich Mühe, ist beim 0:1 und 0:2 immer ein Schritt zu spät. Beisst sich dann hinein. David Jacovic: Keine Bewertung. Kommt für die Schlussviertelstunde. Christian Witzig: Keine Bewertung. Kommt für die Schlussviertelstunde.

Und dann kam eben dieser Platzverweis. Zeidlers Drehbuch war für elf, nicht für zehn Protagonisten geschrieben worden. Das schlug sich alsbald im Resultat nieder. In der 32. Minute schloss Sène einen Angriff der Grasshoppers erfolgreich ab.

In jener Phase war das Spiel wild. Es kam nicht darauf an, ob ein Pass ankam oder nicht, ob man richtig stand oder nicht. Einen Mann mehr war oder nicht. Es ging hin und her und es wurde improvisiert und gestikuliert. Lukas Görtler vergab nach einem Gegenangriff, Youan scheiterte an Moreira.

In der 43.Minute war das zahlreich erschienene Publikum, 14335 Menschen waren zugegen, still. Weil die beiden Fankurven nicht mehr im Innenraum des Stadions waren und so gegen die mögliche Einführung von personalisierten Tickets demonstrierten. Aber auch, weil Sène eine Flanke von Bendegúz Bolla per Seitfallzieher im Tor versenkte.

Kaly Senè, Mitte, bejubelt seinen sehenswerten Treffer, der zum 2:0 für die Gäste führt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

GC genügt eine solide Leistung in Halbzeit zwei

Leonhard Münst, der die Rolle des linken Mittelfeldspielers spielte, war da schon nicht mehr auf der Bühne. Er machte nach 35 Minuten Platz für Musah Nuhu, der Stillharts Position in der Innenverteidigung übernahm. Im Vergleich zur 2:3-Niederlage im Wallis war Münsts Nomination eine von zwei Änderungen Zeidlers. Auch der wiedergenesene Ousmane Diakité war neu dabei. Doch man sah dem Malier an, dass er in den vergangenen Wochen nicht dabei war.

Nach der Pause bot sich dem Publikum ein ähnliches Bild. GC dominierte, ohne wirklich zu überzeugen. Auch die Einwechslungen von Jérémy Guillemenot und Fabian Schubert erzielten nicht die erhoffte Wirkung. Sène erzielte seine drittes Tor und Hayao Kawabe sorgte mit dem 4:0 für den Endstand.Zeidler verwies nach dem Spiel darauf, dass er sein Ensemble mit jungen Spielern besetzte. Er sprach von Patrick Sutter, der rechts verteidigte. Sutter hatte zu Beginn Probleme, GC griff immer wieder über seine Seite an. Doch er steigerte sich im Laufe des Spiels ein wenig. Zeidler sprach auch von Christian Witzig und David Jacovic, der zu seinem Début in dieser Saison kam.

22, 20 und 20. So alt sind Sutter, Witzig und Jacovic. Das sind erfreuliche Zahlen. Dass St.Gallen sieben seiner letzten elf Meisterschaftsspiele verloren hat, sind dagegen keine erfreuliche Zahlen. In der Super League hat in diesem Jahr – abgesehen von Aufsteiger GC und Absteiger Vaduz – keine Mannschaft weniger Punkte gesammelt als der FC St.Gallen. Er ist nun Achter. Nicht, weil er sich diesen Rang derzeit wirklich verdienen würde. Sondern weil zwei Teams gegenwärtig noch schlechter sind als er. Namentlich Lausanne und Luzern. Gegen beide Teams hat St.Gallen in den letzten Wochen verloren. Was Hoffnung macht, sind die beiden nächsten Gegner: Lugano und Zürich, momentan Spitzenteams. Gegen solche präsentierten sich die St.Galler zuletzt gut.

Wenn Stillharts rote Karte in der 18. Minute der Höhepunkt des Dramas war, dann ist das Schlussresultat der Tiefpunkt. Von einem solchen sprach Görtler nach dem Spiel im Fernsehinterview.

Das Programm des Stadttheaters sieht «Les Misérables» zwar derzeit nicht vor. Wenn die St.Galler aber so weiterspielen, dürfte es demnächst aufgeführt werden: im Kybunpark.

