Leiterlispiel statt Eishockey: Die ganze Mannschaft des SC Rheintals ist wegen eines Coronafalls in Quarantäne

Nach einem bestätigten Coronafall in der ersten Mannschaft des SC Rheintals (1. Liga) sitzen alle 26 Spieler in Quarantäne – das Mitten in der Saisonvorbereitung. Besonders bitter ist das für die Sportler, haben sie sich doch hohe Ziele gesetzt.