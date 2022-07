Fussball-Nationalspielerin Cinzia Zehnder hat als Botschafterin des Ostschweizer Fussballs eine Dekade mitgeprägt – nun sagt sie dem Spitzensport leise «Adieu» Die 30-fache Nationalspielerin Cinzia Zehnder aus Wil hat wegen des Studiums mit dem Fussball auf höchster Ebene abgeschlossen. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Spielerinnen des FC Bayern München II jubeln mit Torschützin Cinzia Zehnder (rechts). Bild: Oliver Zimmermann/Imago (Sinsheim, 23. Mai 2021)

Als Cinzia Zehnder im Sommer 2021 aus München in die Schweiz zurückkehrte, bekam sie Angebote der halben Super League: St.Gallen, Grasshoppers, FC Zürich, Aarau, Basel.

Kein Wunder: Die 1,83 m grosse Mittelfeldspielerin hatte in der Saison 20/21 bei Bayern München gespielt, vorwiegend in der zweiten Equipe in der 2. Bundesliga, aber auch mit dem Meisterteam trainiert, für das sie im Dezember 2020 im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam sogar einen Kurzauftritt von 21 Minuten hatte. Folgerichtig erhielt sie ebenfalls eine Meistermedaille.

Es war Zehnders sechster Meistertitel: Die anderen fünf hatte sie mit Zürich gewonnen. Nach München war sie für ein Jahr gezogen. «Ich brauchte einen Wechsel, um zu erkennen, wie es mit meiner Karriere weitergehen sollte», sagt die Medizinstudentin.

Das Jahr war weichenstellend. Zehnder konnte das vierte Studienjahr an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität mit dem Aufwand bei den Bayern kombinieren.

CInzia Zehnder im Sommer 2018 im Dress des FC Zürich. Benjamin Manser

Zehnders erster Entscheid gegen den Spitzensport

Obwohl sie im Oktober 2020 nochmals in einem EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Rumänien zum Einsatz kam – mehr als zwei Jahre nach ihrem letzten Ernstkampf –, kristallisierte sich für die 24-Jährige bald heraus, dass sie den Aufwand für Spitzensport und Studium nicht länger auf sich nehmen wollte. Nicht einmal die Aussicht auf eine Teilnahme an der diesjährigen EM in England konnte sie umstimmen.

Es war ihr erster Entscheid gegen den Spitzensport. An ihrem 15. Geburtstag hatte sie mit dem FC Zürich in der obersten Schweizer Liga debütiert, knapp zwei Jahre später im Nationalteam. Sie war damals noch im Gymnasium.

Für die WM 2015 in Kanada durfte sie sogar die Maturaprüfungen um einen Monat verschieben. Danach war sie bereit, auf die Karte Profi zu setzen, und wechselte für 1200 Euro netto Monatsgehalt zum SC Freiburg in die Bundesliga. Sie sagt:

«Ich wollte sehen, ob ich es schaffe und wie das Leben ausschliesslich mit Fussball ist.»

Es war ihr zu wenig herausfordernd: Im zweiten Jahr begann sie das Medizinstudium an der Universität Freiburg, brach es aber nach einem Semester ab: «Diese Kombination war mir dann doch zu viel.»

Der Weg führte sie zurück nach Zürich, zum FCZ und zum Medizinstudium. Es war ein zweiter Entscheid für die Kombination Spitzenfussball und Studium. Die WM 2019 in Frankreich, die ohne die Schweiz stattfand, hätte Zehnder wegen ihres Studiums ohnehin verpasst, und die Frage nach dem «Wie weiter?» wurde immer drängender.

Dann kam München und die Antwort. Zehnder sagt:

«Ich wollte nicht mehr die ganze Zeit wie fremdgesteuert sein. Im Spitzenfussball gibt es viele Faktoren, die man als Spielerin nicht beeinflussen kann.»

Deshalb behielt die Vernunft gegenüber der Emotion die Oberhand. Sie habe im Frieden aufgehört, sagt sie.

«Ich habe eine sehr schöne Karriere auf höchstem Niveau erlebt, weit über meinen Erwartungen», zieht sie Bilanz. Höhepunkte aus ihrer Sicht waren die WM 2015 in Kanada und die EM 2017 in den Niederlanden, das erste Champions-League-Spiel mit dem FCZ im Oktober 2013 gegen Sparta Prag, als Zehnder ein Tor erzielte, und die U19-EM in der Slowakei 2016 mit dem 4:2-Sieg gegen Deutschland in der Gruppenphase und dem Einzug in den Halbfinal.

Nils Nielsen: «Cinzia ist eine natürliche Leaderin»

Negative Aspekte ihrer Karriere zu finden, fällt ihr schwer. Sie war nie ernsthaft verletzt. «Und ich habe stets dann gute Leistungen erbracht, wenn es wichtig war. So kam ich zum Stammplatz im FCZ, in Freiburg und zum Aufgebot für das Nationalteam», so Zehnder.

30 Länderspiele, 21 Champions-League-Partien, 121 Super-League-Spiele und 42 Bundesligaspiele sind ihr eindrückliches Palmarès.

Cinzia Zehnder mit Kollegen in der Uniform als Sanitäterin des Deutschen Roten Kreuzes im Dreisamstadion in Freiburg. Bild: PD

Ihre Trainerinnen und Trainer waren stets voll des Lobes. Martina Voss-Tecklenburg, ihre erste Trainerin im A-Nationalteam, beurteilte Zehnder vor der WM 2015 in der «Schweizer Illustrierten» so: «Cinzia ist eine sehr intelligente Spielerin, die extrem viel leistet mit Fussball und Schule. Sie versteht auch im Training schnell.»

Und Nils Nielsen, ihr zweiter Trainer im A-Team, schwärmte im Oktober 2020:

«Cinzia ist eine natürliche Leaderin, die jede Teamkollegin mit ihrer Präsenz auf und neben dem Feld besser macht.»

Zehnder hat als Botschafterin des Ostschweizer Fussballs eine Dekade mitgeprägt. «Der Fussball hat mich Disziplin und harte Arbeit gelehrt. Ich habe gesehen, dass man damit Grenzen verschieben kann.»

Und sie habe gelernt, im Team zu denken und zu handeln. Das komme ihr als Ärztin zugute. Sie nimmt nun das sechste und letzte Studienjahr in Zürich in Angriff und plant anschliessend ihre Zeit als Assistenzärztin.

Überdurchschnittliches Duo für den FC Höngg

Ihre frühere Teamkollegin im FCZ, Barla Deplazes, ist ihr im Medizinstudium ein Jahr voraus. Deplazes gelang es im vergangenen Winter, Zehnder zu einem Comeback in der 2. Liga bei Höngg zu motivieren.

Nun hat Cinzia Zehnder auch für ihr Hobby, das Surfen, wieder mehr Zeit. Bild: PD

Die beiden werden dort auch in der neuen Saison ein überdurchschnittliches Offensivduo bilden. Leer ausgegangen sind hingegen die Frauen des FC Wil, die auf diese Saison in die NLB aufgestiegen sind und diese gerne mit der wohl besten Wiler Fussballerin der Geschichte absolviert hätten. «Ich hatte bei Höngg schon zugesagt, und ausserdem will ich nicht mehr in einer so hohen Liga spielen», sagt Zehnder.

Und welche Rolle kann sie sich künftig im Fussball vorstellen? «Eher nicht als Trainerin, aber als Teamärztin.» Vielleicht steht sie ja in einer solchen Rolle schon bald wieder auf Aufgebotslisten der Nationalteams.

