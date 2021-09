Zehnkämpfer Andrin Huber ist auf Simon Ehammers Spuren.

Leichtathletik Auf Simon Ehammers Spuren: Zehnkämpfer Andrin Huber ist auf dem Weg an die Spitze Zehnkämpfer Andrin Huber gehört bei der U18 zu den Weltbesten. Davon lässt er sich aber nicht beeindrucken. Raya Badraun Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Der Bichwiler Andrin Huber ist Inhaber des Schweizer U18-Rekords im Zehnkampf. Bild: Andri Vöhringer

Ende Mai führte der damals noch 16-jährige Andrin Huber plötzlich die U18-Jahresweltbestenliste an. Am Mehrkampfmeeting in Landquart hatte er sechs persönliche Bestleistungen aufgestellt. Am Ende gewann er mit 700 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz.

Damit hätte er gute Chancen gehabt, an der U18-EM zu triumphieren. Doch diese war bereits Anfang April pandemiebedingt abgesagt worden. Huber haderte nicht mit der verpassten Chance. Er nahm sich stattdessen ein anderes Ziel vor: einen Schweizer Rekord aufstellen. Im August schaffte er auch dies. Die U18-Marke aus dem Jahr 2009 verbesserte er um mehr als 100 Punkte. Dieses Wochenende in Hochdorf soll noch eine Goldmedaille dazu kommen. An der Schweizer Mehrkampf-Meisterschaft ist der St.Galler in seiner Alterskategorie der Favorit.

Über den Kids Cup und Gossau nach Teufen

Angefangen hat seine Geschichte ebenfalls mit Podestplätzen. 2011 meldete ihn sein Vater für den UBS Kids Cup an. Damals spielte Andrin Huber noch Unihockey und war in der Jugi. Er qualifizierte sich überraschend für den Kantonalfinal und dort für den Schweizer Final. Im Stadion Letzigrund platzierte er sich schliesslich auf dem vierten Rang. Im Jahr darauf gewann er. «Als Kind in so einem Stadion zu sein, war richtig cool», sagt er. Noch auf dem Wettkampfplatz fragte er einen Trainer der LAG Gossau, ob er Mitglied werden kann. Er konnte. Und in den Jahren danach stand er jedes Mal auf dem Podest. Huber sagt heute:

«Der Kids Cup hat meine Karriere stark geprägt.»

In der Oberstufe überlegte er sich, wie es für ihn weitergehen soll, welchen Weg er einschlagen will. In Gossau gibt es keine Rundbahn und auch Stabhochsprung kann nicht geübt werden. Deshalb trainierte Huber schon damals einmal pro Woche mit der Sportlerschule Appenzellerland. Zu jener Zeit schaute er sich auch noch andere Schulen an. Doch am Ende entschied er sich für das Umfeld, das er bereits kannte – auch wegen des erfolgreichen Mehrkämpfers Simon Ehammer. «Ich sah bei ihm, dass dieses Konzept funktioniert», sagt Huber.

Neben der Kanti zehn Trainings pro Woche

Seit zwei Jahren besucht er nun die Kantonsschule in Trogen, trainiert beim TV Teufen und wohnt dort bei einer Gastfamilie. Die Eltern in Bichwil bei Oberuzwil besucht er nur noch am Wochenende. Der Wechsel fiel ihm nicht schwer. «Ich hatte auch als Kind nie Heimweh im Schullager», sagt er. Seither hat sich sein Trainingsalltag deutlich verändert. Früher trainierte er drei- bis viermal pro Woche. Heute sind es neun bis zehn Einheiten. «Die Trainings sind so organisiert, dass ich in der Schule kaum etwas verpasse», sagt Huber. So absolviert er die Kantonsschule in der Regelzeit.

Andrin Huber im Hürdenlauf. Bild: PD

Doch so einfach wie es klingt, ist es auch bei Huber nicht immer. Im Winter 2020 stiess er die Kugel in der Halle 13,75 Meter weit. An diese Marke kam er nach einem Technikwechsel das ganze Jahr nicht mehr heran. «Das war frustrierend», sagt er. Auch an der Schweizer-Mehrkampf-Meisterschaft in Langenthal gelangen ihm nur 13,08 Meter. Umso höher ist das Gesamtergebnis zu werten. Bei seinem ersten Zehnkampf überhaupt erreichte er damals 6469 Punkte und verpasste die EM-Limite nur knapp. Je öfter er jedoch antrat, desto besser funktionierte auch das Kugelstossen. Und in diesem Jahr erreichte er in Landquart plötzlich 15,19 Meter.

Der nächste Schritt ist ein grosser

Trotz der Erfolge bleibt Huber zurückhaltend. «Ich bin noch so jung», sagt er. «Es kann noch viel passieren.» Das nächste Jahr sei entscheidend. Dann erfolgt der Schritt in die U20. Dieser bedeutet nicht nur höhere Limiten für Grossanlässe und neue Konkurrenten. Auch Kugel, Speer und Diskus werden schwerer, die Hürden höher. Damit zählen auch die Erfolge in diesem Jahr nicht mehr. Nach der Schweizer Meisterschaft an diesem Wochenende wird er sich an die neuen Geräte wagen. Neue Ziele hat er ebenfalls. Nachdem er dieses Jahr die EM verpasst hat, will er sich im nächsten Jahr für die WM in Kolumbien qualifizieren. Diese findet dann hoffentlich auch statt.