Leichtathletik Die Rekordjagd endet für Mehrkämpfer Simon Ehammer abrupt – er scheitert im Stabhochsprung Der Appenzeller Leichtathlet verliert an den Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen seinen Rekord im Siebenkampf. Ives Bruggmann 08.02.2021, 11.37 Uhr

Simon Ehammer scheitert im Stabhochsprung des Siebenkampfs bei den Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen. Ulf Schiller / KEYSTONE

In der sechsten und zweitletzten Disziplin passierte es: Der deutlich auf Schweizer Hallenrekordkurs liegende Appenzeller Simon Ehammer scheiterte in Magglingen dreimal auf seiner Einstiegshöhe von 4,70 m. Damit musste der Athlet des TV Teufen an seinem 21. Geburtstag die Jagd nach dem eigenen Rekord abrupt beenden. Nicht nur das: Ein internationales Spitzenergebnis blieb ihm damit verwehrt. Zudem musste er am Ende tatenlos zuschauen, wie Sieger Andri Oberholzer seinen bisherigen Schweizer Hallenrekord von 5915 Punkten mit 5940 Punkten knapp überbot.

Ehammer nahm Kurs auf 6300 Punkte

Zum Auftakt des Siebenkampfs in Magglingen realisierte der Appenzeller über 60 m in 6,81 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Im Weitsprung egalisierte er mit 7,80 m seinen Hallenbestwert und im Kugelstossen pulverisierte er seine Bestweite auf 15,31 m. Zum Abschluss des ersten Wettkampftages meisterte er im Hochsprung 2,02 m, womit er bis auf einen Zentimeter an seine Hallenbestleistung herankam. Damit war Ehammer, der aktuell die Spitzensport-RS in Magglingen absolviert, auf Kurs in Richtung 6300 Punkte. Sein Rekord von 5915 wäre reine Formsache gewesen.

Simon Ehammer bereitet sich auf seinen Start zum Hürdenlauf vor. Ulf Schiller / KEYSTONE

Auch am zweiten Tag blieb Ehammer mit 7,88 Sekunden über 60 m Hürden auf Rekordkurs. Doch in der zweitletzten Disziplin, dem Stabhochsprung, folgte der Dämpfer für den Junioren-Europameister von 2019.

Gelegenheit zur Wiedergutmachung erhält Ehammer schon bald. Bereits am kommenden Wochenende nimmt er in Frankfurt an einem Einladungswettkampf teil und will dort seine Klasse in einem internationalen Teilnehmerfeld beweisen.