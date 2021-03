LEICHTATHLETIK Schnelle St. Gallerinnen: Salomé Kora muss sich den Start an der Hallen-EM hart erkämpfen Sieben Schweizer Sprinterinnen knacken die EM-Limite. Aber nur drei dürfen am Wochenende in Polen starten - unter ihnen die St. Gallerinnen Salomé Kora und Riccarda Dietsche. 03.03.2021, 11.56 Uhr

Salomé Kora an den Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen Bild: athletix.ch

(ch) An den Hallen-Europameisterschaften, die am Donnerstag beginnt, wird Salomé Kora Teil der 24-köpfigen Schweizer Delegation sein. Die 26-jährige Athletin des LC Brühl wird am Sonntag im polnischen Torun über 60 Meter antreten.

Den Platz in der Delegation musste man sich insbesondere im Sprint der Frauen hart erkämpfen. Nicht weniger als sieben Athletinnen haben die Limite unterboten, nur drei dürfen jedoch starten.

Silber an den Schweizer Meisterschaften

Salomé Kora hatte bereits Anfang Januar ihre Ambitionen auf diese EM klargemacht, sie knackte als erste Schweizerin die Limite von 7,40 Sekunden. Seither wurden ihre Resultate stetig besser, was an den Schweizer Meisterschaften vor zwei Wochen in einer Silbermedaille mit neuer persönlicher Bestleistung von 7,25 mündete.

Umstrittene Rennen an den Schweizer Hallenmeisterschaften Bild: athletix.ch

Damit konnte sich Salomé Kora als Nummer zwei der Schweiz behaupten und so ihren EM-Startplatz in trockene Tücher bringen. Die schnellste Schweizerin in diesem Jahr war Ajla Del Ponte, die ebenfalls in Torun starten wird. Das EM-Trio wird von einer weiteren Ostschweizerin komplettiert, die Rheintalerin Riccarda Dietsche lief nur knapp langsamer als Kora.

Nur elf Frauen waren schneller

In Torun wird Kora auf 43 Athletinnen aus ganz Europa treffen. Nur elf davon sind in diesem Jahr bereits schneller gelaufen als sie. Trotzdem formuliert Kora ihr Ziel, für sie typisch, eher vage. Sie wolle Runde um Runde überstehen und zeigen, dass die Form stimmt.

Die Formkurve zeigt nach oben

Sie freue sich jedoch riesig auf ihre erste internationale Hallenmeisterschaft und fühle sich sehr gut, die Formkurve zeige weiterhin nach oben.