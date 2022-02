Salomé Kora und Riccarda Dietsche vor den Hallenmeisterschaften

Leichtathletik Salomé Kora und Riccarda Dietsche kämpfen an der Schweizer Hallenmeisterschaft nicht mehr um Limite, sondern vor allem gegen die Konkurrenz Die beiden Ostschweizer Athletinnen messen sich am Wochenende in Magglingen in der spannendsten Disziplin: dem 60-Meter-Sprint. Die Vorbereitung dafür verlief unterschiedlich. Die weiteren Pläne sind es auch. Raya Badraun Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Salomé Kora (links) und Riccarda Dietsche müssen über sich hinauswachsen, wollen sie sich für die Hallen-WM aufdrängen. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

An den Schweizer Meisterschaften vom Wochenende in Magglingen wird der kürzeste Wettkampf der spannendste sein: der 60-Meter-Sprint der Frauen. In keiner anderen Disziplin ist die Dichte an konkurrenzfähigen Athletinnen so hoch, in keiner anderen Disziplin ist es so schwierig, sich für einen Grossanlass zu qualifizieren. «Die Konkurrenz nimmt nicht nur zu, sie wird auch jedes Jahr stärker», sagt Riccarda Dietsche. «Es reicht nicht mehr, die Limite zu laufen», sagt Salomé Kora. Und:

«Man muss sich auch gegen die anderen Schweizerinnen durchsetzen.»

Riccarda Dietsche arbeitet seit vergangenem Sommer als Lehrerin in Widnau. Bild: Tobias Garcia

Das zeigt sich auch in dieser Hallen-Saison: 7,30 Sekunden ist die Limite für die Hallen-WM, zwei Athletinnen pro Nation dürfen starten. Mit Mujinga Kambundji, Géraldine Frey und Ajla Del Ponte haben jedoch bereits drei Athletinnen diese Marke unterboten. Allerdings musste Del Ponte die Saison verletzungsbedingt abbrechen. Dahinter folgen mit Kora und Dietsche zwei weitere Sprinterinnen, deren persönliche Bestzeit unter der Marke liegt. Noch lief für sie jedoch nicht alles nach Plan, auch wenn der Winter mit einer guten Vorbereitung begann.

Kora im Trainingslager, Dietsche im Heimtraining

Die 27-jährige Kora verbrachte die Vorbereitung hauptsächlich im Ausland. November und Dezember war sie in Dubai, im Januar trainierte sie mit dem Schweizer Nationaltrainer in Teneriffa. Die 25-jährige Dietsche hingegen blieb in der Ostschweiz. Seit dem vergangenen Sommer arbeitet sie in einem 50-Prozent-Pensum als Primarlehrerin in Widnau. So war es nicht möglich, für ein Trainingslager in die Ferne zu reisen. Doch sie sieht es nicht als Nachteil. In St.Gallen, wo sie seit bald zwei Wochen auch wohnt, kann sie den ganzen Winter über im Athletikzentrum trainieren. Sie sagt:

«Dadurch fehlt es mir an nichts.»

Salomé Kora bereitete sich hauptsächlich im Ausland vor. Bild: Uli Deck/dpa

In der Vorbereitung lag ihr Fokus auf der Startphase. Über 60 Meter fällt der Start stärker ins Gewicht. Dadurch sieht man jedoch auch schneller, ob sich eine Veränderung positiv auf die Zeit auswirkt. Auch Kora arbeitete daran. «Eigentlich bin ich eine kraftvolle Athletin, konnte dies bisher aber nicht auf die Bahn bringen», sagt Kora. Das erste Rennen der Saison absolvierte sie in Karlsruhe in 7,35 Sekunden. Damit lag sie zehn Hundertstelsekunden über ihrer Bestzeit. Gerne wäre sie danach noch öfter gestartet, um eine Routine zu entwickeln. Doch nach dem zweiten Rennen tauchten muskuläre Probleme auf, und Kora musste mehrere internationale Rennen absagen.

Dietsche fehlt wenig zur Hallen-WM-Qualifikation

Dietsche startete diesen Winter nur in der Schweiz. Aufgrund der starken nationalen Konkurrenz sei es für sie schwierig, im Ausland einen Startplatz zu bekommen. Dennoch absolvierte sie sieben Rennen. Ihre Saisonbestleistung liegt aktuell bei 7,34 Sekunden, fünf Hundertstel über ihrer Bestleistung. «In jedem Wettkampf ist mir eine andere Phase gut gelungen», sagt sie. «Nun muss ich im Rennen noch alles zusammensetzen.» An den Schweizer Meisterschaften hat sie erneut die Chance, sich zu verbessern – und sich doch noch für die Hallen-WM in Belgrad zu qualifizieren.

Für Kora werden die nationalen Titelkämpfe der erste Wettkampf nach der kurzen Verletzungspause sein. Vergangene Woche entschied sie nach einem Probetraining, die Saison doch noch fortzusetzen. Wenn an den Titelkämpfen in Magglingen alles gut läuft, wird sie danach noch ein, zwei Meetings absolvieren.

Zusammen mit Mujinga Kambundji (rechts) und Anja Del Ponte (links) wurden Salomé Kora und Riccarda Dietsche Vierte bei 4-mal-100-Meter-Rennen an den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Im Sommer stehen zwei Grossanlässe an

Die Hallen-WM kommt für sie hingegen nur in Frage, wenn sie sich an der Schweizer Meisterschaft noch deutlich steigern kann und in Belgrad die Chance auf eine Finalteilnahme besteht. Der Grossanlass findet erst Mitte März statt. Kora hingegen will Mitte Mai in die Saison starten – die Vorbereitungszeit wäre dadurch sehr kurz. Sie sagt:

«Mein Ziel ist es, bereits Anfang Saison in einer guten Form zu sein.»

Im Sommer stehen mit der EM in München und der WM in Eugene zwei Grossanlässe an. Und für diese gilt das Gleiche wie im Winter: Das Erfüllen der Limite wird im Sprint nicht reichen. Auch Dietsche wird bei der Vergabe der Plätze wieder ein Wörtchen mitreden.

Vor allem durch die Investition im technischen und mentalen Bereich arbeitet sie daran, ihre Bestzeit zu senken. «Dann werden wir sehen, für was die Zeiten reichen werden», sagt Dietsche. An Ansporn fehlt es ihr nicht. Dafür sorgen die vielen Schweizer Sprinterinnen. «Ausruhen kann man sich so nicht. Man muss einfach besser werden», sagt Dietsche.

