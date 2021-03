Leichtathletik

Simon Ehammer befand sich im Siebenkampf an der Hallen-EM in Torun auf Medaillenkurs. Dann scheiterte der Appenzeller in der zweitletzten Disziplin – dem Stabhochsprung – an der Einstiegshöhe. Für den 21-Jährigen ist es ein Déjà-vu.

Ives Bruggmann 08.03.2021, 10.43 Uhr