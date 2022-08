Leichtathletik-EM Die Toggenburgerin Chiara Scherrer steht an der EM im Steeple-Final – und gilt dort als Medaillenhoffnung Die Bütschwiler Läuferin Chiara Scherrer hat ihr erstes Ziel erreicht: Sie wird am Samstag im Final über 3000 m Steeple starten. Als Fünfte des Vorlaufs schaffte sie die Qualifikation souverän. Wie steht es um ihre Medaillenchancen? Ralf Streule 18.08.2022, 10.56 Uhr

Chiara Scherrer am Wassergraben: Am Samstag wird sie im Flutlicht um eine Medaille kämpfen. Bild: Matthias Schrader/AP

Am Samstagabend um 22.13 Uhr hat die Bütschwilerin Chiara Scherrer in München ihren grossen Auftritt: Der Final über 3000 m Steeple an der Europameisterschaft in München wird für die 26-Jährige ein Karriere-Höhepunkt sein. Während sie an der WM in Eugene noch knapp im Halbfinal gescheitert war, schaffte sie es diesmal vergleichsweise locker in den Final. Als Fünfte ihres Vorlaufs vom Donnerstagmorgen qualifizierte sie sich direkt, dies mit einer Zeit von 9:41.85 Minuten.